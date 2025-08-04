В Молдове разоблачили схему подкупа избирателей из России через приложение

Полиция Молдовы предупредила о том, что в стране появилась новая схема незаконного финансирования и подкупа избирателей, которой управляют из России через мобильное приложение.

Об этом пишет NewsMaker, передает "Европейская правда".

Правоохранители предупредили население страны, что в Молдове появилась новая схема незаконного финансирования и подкупа избирателей, которой управляют из России через приложение Taito, работающее на платформе Telegram.

Генеральный инспекторат полиции призвал граждан не заходить в это приложение и не оставлять свои личные данные.

"Людям обещают десятки тысяч леев ежемесячно за участие в противоправных действиях, но впоследствии они не получают деньги. Не заходите в это приложение и не передавайте свои персональные данные", – призвали в полиции.

Недавно президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия готовит беспрецедентное вмешательство в парламентские выборы.

Санду ожидает кампаний по дезинформации и манипулированию общественным мнением, организованных из-за рубежа, организации проплаченных протестов, а также саботажа голосования в диаспоре.

А советник президента Молдовы по вопросам национальной безопасности Станислав Секриеру предупредил, что Россия в своих попытках вмешаться в парламентские выборы в стране активизирует усилия по влиянию на молдовских избирателей, проживающих по всей Европе.

Парламентские выборы в Молдове, напомним, должны состояться 28 сентября.

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