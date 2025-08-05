Як торговельна угода з США може вплинути на ЄС і в чому позитив для України

27 липня, лише за кілька днів до крайнього терміну, встановленого Дональдом Трампом для застосування односторонніх підвищених ввізних мит "у відповідь" (reciprocal tariffs), ЄС та США уклали торговельну угоду.

І це одна з поки що небагатьох торговельних домовленостей, досягнутих Дональдом Трампом.

Домовленостей абсолютно нового типу – повністю асиметричних, коли один з партнерів погоджується на значне відкриття власного ринку для імпорту з США. І одночасно – на суттєве погіршення умов доступу на американський ринок.

Докладніше про цю угоду і про те, чому вона може мати позитивні наслідки для України, читайте в статті Вероніки Мовчан з Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Поступки ЄС на користь України: які наслідки матиме торговельна угода Євросоюзу та США. Далі – стислий її виклад.

Для ЄС погіршення доступу на ринок США, як очікується, призведе до втрат на рівні від 0,2% до 0,8% ВВП. Однак і для США нова торговельна політика матиме болючі наслідки.

За оцінками Кільського інституту світової економіки (Kiel Institute for the World Economy), внаслідок стрімкого зростання ввізних мит для усіх торговельних партнерів (не лише ЄС!) реальне виробництво у США може скоротитись на 1,7% ВВП.

Хоча, очевидно, передбачене домовленостями відкриття ринку ЄС для промислових товарів з США, а також активізація експорту енергоносіїв та інвестиції в економіку США частково компенсують ці втрати.

Загальноприйнятою є оцінка, що угода дозволила ЄС уникнути гіршого.

У квітні оголошена ставка мита "у відповідь" для ЄС складала 20%, у травні Дональд Трамп погрожував встановити мита на рівні 50%, на початку липня – 30%. Врешті-решт сторони домовились про 15%.

Торговельна угода між США та ЄС ще не підписана. 27 липня були досягнуті політичні домовленості, які формують рамку майбутньої угоди, однак, окрім негайних зобов’язань, домовленості не є юридично зобов’язуючими.

Сторони домовились продовжувати переговори відповідно до внутрішніх процедур, аж поки політичні домовленості не будуть повністю реалізовані.

І така ситуація – не виняток. За даними Global Trade Alert, станом на 31 липня США повідомили про дев’ять торговельних угод, укладених у рамках нової торговельної політики. Однак жодна з них не опублікована, й за наявною інформацією, остаточні тексти домовленостей ще у жодному випадку не узгоджені.

В угоді США – ЄС залишається багато відкритих питань.

Одним з елементів домовленостей є зобов’язання ЄС до кінця 2028 року купити в США енергоносіїв на $750 млн, тобто приблизно на $250 млн щорічно.

Зростання ролі США означає можливість нарешті завершити заміщення в ЄС російських енергоносіїв, а отже, усунути ще один важіль російського впливу.

І це – безумовний плюс для України.

Тут головне, щоб США змогли дотриматись зобов’язань, бо це передбачає стрімке розширення експорту або дуже серйозну переорієнтацію.

Ще один важливий елемент домовленостей ЄС та США – це зобов’язання ЄС здійснити додаткові $600 млрд інвестицій в США протягом наступних трьох років.

Для України було б вигідно, якби ці інвестиції були спрямовані переважно у військово-промислову сферу. Та й загалом зниження рівня напруженості у торговельних відносинах між США та ЄС дозволяє сторонам більшою мірою зосередитись на питаннях безпеки, що є базовим інтересом України.

Якщо геополітичне значення угоди США-ЄС для України суттєве, то економічний вплив угоди на Київ може виявитися незначним.

Україна може зіштовхнутися з більшою конкуренцією на європейському ринку внаслідок його відкриття для американських товарів, але для відносно вузького кола товарів.

Докладніше – в матеріалі Вероніки Мовчан Поступки ЄС на користь України: які наслідки матиме торговельна угода Євросоюзу та США.