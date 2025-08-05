Как торговый договор с США может повлиять на ЕС и в чем положительный эффект для Украины

27 июля, всего за несколько дней до крайнего срока, установленного Дональдом Трампом для применения односторонних повышенных ввозных пошлин "в ответ" (reciprocal tariffs), ЕС и США заключили торговое соглашение.

И это одно из пока немногих торговых соглашений, достигнутых Дональдом Трампом.

Соглашений совершенно нового типа – полностью асимметричных, когда один из партнеров соглашается на значительное открытие собственного рынка для импорта из США. И одновременно – на существенное ухудшение условий доступа на американский рынок.

Подробнее об этом соглашении и о том, почему оно может иметь положительные последствия для Украины, читайте в статье Вероники Мовчан из Института экономических исследований и политических консультаций Уступки ЕС в пользу Украины: какие последствия будет иметь торговое соглашение Евросоюза и США. Далее – краткое изложение.

Для ЕС ухудшение доступа на рынок США, как ожидается, приведет к потерям на уровне от 0,2% до 0,8% ВВП. Однако и для США новая торговая политика будет иметь болезненные последствия.

По оценкам Кильского института мировой экономики (Kiel Institute for the World Economy), в результате стремительного роста ввозных пошлин для всех торговых партнеров (не только ЕС!) реальное производство в США может сократиться на 1,7% ВВП.

Хотя, очевидно, предусмотренное соглашениями открытие рынка ЕС для промышленных товаров из США, а также активизация экспорта энергоносителей и инвестиции в экономику США частично компенсируют эти потери.

Общепринятой является оценка, что соглашение позволило ЕС избежать худшего.

В апреле объявленная ставка пошлины "в ответ" для ЕС составляла 20%, в мае Дональд Трамп угрожал установить пошлины на уровне 50%, в начале июля – 30%. В конце концов стороны договорились о 15%.

Торговое соглашение между США и ЕС еще не подписано. 27 июля были достигнуты политические договоренности, которые формируют рамки будущего соглашения, однако, кроме немедленных обязательств, договоренности не являются юридически обязательными.

Стороны договорились продолжать переговоры в соответствии с внутренними процедурами, пока политические договоренности не будут полностью реализованы.

В соглашения США – ЕС остается много открытых вопросов.

Одним из элементов договоренностей является обязательство ЕС до конца 2028 года купить в США энергоносителей на $750 млн, то есть примерно на $250 млн ежегодно.

Рост роли США означает возможность наконец завершить замещение в ЕС российских энергоносителей, а следовательно, устранить еще один рычаг российского влияния.

И это – безусловный плюс для Украины.

Здесь главное, чтобы США смогли выполнить свои обязательства, потому что это предполагает стремительное расширение экспорта или очень серьезную переориентацию.

Еще один важный элемент договоренностей ЕС и США – это обязательство ЕС осуществить дополнительные $600 млрд инвестиций в США в течение следующих трех лет.

Для Украины было бы выгодно, если бы эти инвестиции были направлены преимущественно в военно-промышленную сферу. Да и в целом снижение уровня напряженности в торговых отношениях между США и ЕС позволяет сторонам в большей степени сосредоточиться на вопросах безопасности, что является базовым интересом Украины.

Если геополитическое значение соглашения США-ЕС для Украины существенно, то экономическое влияние соглашения на Киев может оказаться незначительным.

Украина может столкнуться с большей конкуренцией на европейском рынке в результате его открытия для американских товаров, но для относительно узкого круга товаров.

Подробнее – в материале Вероники Мовчан Уступки ЕС в пользу Украины: какие последствия будет иметь торговое соглашение Евросоюза и США.