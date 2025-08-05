У Молдові одіозну главу Гагаузії засудили до семи років в'язниці

У Молдові суд засудив главу автономного регіону Гагаузія Євгенію Гуцул до семи років позбавлення волі у справі про незаконне фінансування проросійської партії "Шор".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV8.

Рішення було винесено у вівторок, 5 серпня, судом Буюканського району Кишинева.

Крім Гуцул, колишня секретарка центрального офісу партії Світлана Попан проведе за ґратами 6 років.

Ні Євгенія Гуцул, ні Світлана Попан не прокоментували свої вироки. Вони були виведені із зали суду під конвоєм поліції.

"Це не судовий процес, а публічна страта... Я не можу сказати, що там є докази, там є вигадка", – заявив адвокат Гуцул Сергєй Морару.

Він також оголосив про намір оскаржити рішення в Апеляційному суді.

Перед сьогоднішнім засіданням поліція утворила кордон перед будівлею суду. На протилежному боці вулиці зібралися прихильники Гуцул. На місці події також влаштували контрпротест.

Нагадаємо, Євгенію Гуцул звинувачують у систематичному ввезенні коштів з РФ для фінансування діяльності партії олігарха-втікача Ілана Шора протягом 2019-2022 років.

Прокуратура просила для башкана Гагаузії девʼять років позбавлення волі.

У березні Гуцул затримали в аеропорту Кишинева та взяли під варту, яку згодом замінили на домашній арешт.