У Молдові передали до суду справу проти лідерки молдовської Гагаузії

Антикорупційна прокуратура Молдови заявила, що завершила розслідування та передала до суду справу проти башкана Гагаузії та голови офісу неконституційної партії "Шор" Євгенії Гуцул.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

Гуцул звинувачують у тому, що вона, працюючи секретаркою в неконституційній партії "Шор", із 2019 до 2022 року систематично та щоденно ввозила в Молдову з РФ гроші, які використовували для фінансування політичної діяльності партії.

Антикорупційна прокуратура також звинувачує її в координації діяльності деяких офісів партії.

Правоохоронці стверджують, що з жовтня до листопада 2022 року башкан Гагаузії, як співучасниця злочину, відповідала за перевірку списків та винагороду учасників протестів біля будівель державних установ у Кишиневі.

Гуцул також звинувачують у свідомому отриманні суми в майже 42,5 млн леїв (понад 8,5 млн євро) від організованого злочинного угруповання для фінансування діяльності партії.

Крім того, за словами відомства, у кримінальній справі фігурує спільниця башкана Гагаузії, яка керувала головним офісом партії в Кишиневі: їй закидають отримання 9,7 млн леїв від організованого злочинного угруповання для фінансування партії.

Раніше правоохоронці в Молдові здійснили 150 обшуків після того, як дізнались про намір прихильників групи олігарха-втікача Ілана Шора ввезти контрабандою готівку, й конфіскували понад 20 мільйонів леїв (1,12 мільйона доларів).

Нагадаємо, 21 квітня в Москві відбувся з'їзд проросійської опозиції Молдови за учаті партій, близьких до олігарха-втікача Ілана Шора та башкана (голови) Гагаузії Євгенії Гуцул. На з'їзді створили політичний блок "Перемога", який очолив Шор.

Конституційний суд Молдови у червні 2023 року оголосив неконституційною партію "Шор".

Про значення заборони партії "Шор" читайте у статті: Молдова йде на війну з агентами Кремля. Що означає заборона ключової опозиційної партії країни.