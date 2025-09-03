Що заважає ЄС конфіскувати та передати Україні заморожені активи РФ

Останнім часом провідні спікери Євросоюзу неодноразово згадували про заморожені активи РФ, і це не випадково. Адже ЄС разом з країнами G7 залишаються осередком сотень мільярдів доларів заморожених активів РФ.

Попри це жодного долара з цих резервів досі не було конфісковано.

Про те, чому Захід не використовує заморожені активи РФ для допомоги Україні, читайте в колонці юридичної радниці Transparency International Ukraine Наталії Січевлюк Глобальний політичний параліч: чому заморожені активи РФ досі не конфісковані. Далі – стисла її версія.

Авторка колонки констатує, що сума допомоги Україні, вже надана з кишень платників податків наших партнерів, незабаром наздожене вартість усіх російських активів, які ці самі партнери так бояться конфіскувати.

За її словами, після початку вторгнення РФ у лютому 2022 року країни G7 заморозили десятки мільярдів доларів російських суверенних активів.

За приблизними оцінками, як пише представниця Transparency International Ukraine, у різних країнах G7 було заморожено суверенних російських активів на суму щонайменше $264 млрд. Але найбільша сума заморожених активів РФ, додає авторка колонки, знаходиться в ЄС в Бельгійському депозитарії цінних паперів та банку Euroclear – близько $227 млрд (€195 млрд).

"Тобто загалом ідеться про суму від $500 млрд", – наголошує Наталія Січевлюк.

За офіційними даними Euroclear з 2022 року "заробив" від заморожених російських активів загалом понад €14,8 млрд.

А в червні минулого року, нагадує юридична радниця Transparency International Ukraine, "Група семи" та ЄС погодили кредит Україні (Extraordinary Revenue Acceleration) на $50 млрд під заставу відсотків від російських активів на невизначений термін.

У тому числі близько €18 млрд – доходи Euroclear від заморожених російських активів.

Насправді це крок "від", а не "до" конфіскації, впевнена авторка колонки.

"Річ у тім, що при запропонованій схемі основні заморожені $450 млрд російських активів залишаться неконфіскованими. Натомість ідеться про розрахунок з кредиторами України коштом ЄС, а точніше, доходами самого Euroclear", – звертає увагу Наталія Січевлюк.

Отже, за її словами, маючи замороженими близько $450 млрд російських суверенних активів, починаючи з 2022 року країни G7 та ЄС надали Україні близько $300 млрд фінансової допомоги зі своїх бюджетів і також погодили кредит у $50 млрд під заставу майбутніх доходів від заморожених активів, який навряд буде погашений коштом РФ.

Не треба бути математиком, аби порахувати, що заморожені російські суверенні кошти могли покрити ці бюджетні витрати наших партнерів із надлишком.

Представниця Transparency International Ukraine попереджає, що через це платники податків стомлюються від фінансування України своїм коштом, і політична підтримка нашої держави в країнах-партнерках падає з кожними наступними проведеними виборами – як ми це бачимо, наприклад, зараз у Польщі.

Вона підкреслює, що у питанні конфіскації активів агресора необхідна лише політична воля.

"Від того, чи зможе світ зламати цей політичний параліч, залежить не лише майбутнє України, а й глобальна довіра до міжнародної спільноти та сповідуваних нею цінностей демократії, миру та людського життя", – наголошує юридична радниці Transparency International Ukraine.

Докладніше – в колонці Наталії Січевлюк Глобальний політичний параліч: чому заморожені активи РФ досі не конфісковані.