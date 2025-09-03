Что мешает ЕС конфисковать и передать Украине замороженные активы РФ

В последнее время ведущие спикеры Евросоюза неоднократно упоминали о замороженных активах РФ, и это не случайно. Ведь ЕС вместе со странами G7 остаются центром сотен миллиардов долларов замороженных активов РФ.

Несмотря на это, ни один доллар из этих резервов до сих пор не был конфискован.

О том, почему Запад не использует замороженные активы РФ для помощи Украине, читайте в колонке юридического советника Transparency International Ukraine Натальи Сичевлюк Глобальный политический паралич: почему замороженные активы РФ до сих пор не конфискованы. Далее – краткая версия.

Автор колонки констатирует, что сумма помощи Украине, уже предоставленная из карманов налогоплательщиков наших партнеров, вскоре догонит стоимость всех российских активов, которые эти же партнеры так боятся конфисковать.

По ее словам, после начала вторжения РФ в феврале 2022 года страны G7 заморозили десятки миллиардов долларов российских суверенных активов.

По приблизительным оценкам, как пишет представительница Transparency International Ukraine, в разных странах G7 было заморожено суверенных российских активов на сумму не менее $264 млрд. Но самая большая сумма замороженных активов РФ, добавляет автор колонки, находится в ЕС в Бельгийском депозитарии ценных бумаг и банке Euroclear – около $227 млрд (€195 млрд).

"То есть в целом речь идет о сумме от $500 млрд", – отмечает Наталья Сичевлюк.

По официальным данным Euroclear, с 2022 года "заработал" от замороженных российских активов в общей сложности более €14,8 млрд.

А в июне прошлого года, напоминает юридический советник Transparency International Ukraine, "Группа семи" и ЕС согласовали кредит Украине (Extraordinary Revenue Acceleration) на $50 млрд под залог процентов от российских активов на неопределенный срок.

В том числе около €18 млрд – доходы Euroclear от замороженных российских активов.

На самом деле это шаг "от", а не "к" конфискации, уверена автор колонки.

"Дело в том, что при предложенной схеме основные замороженные $450 млрд российских активов останутся неконфискованными. Вместо этого речь идет о расчете с кредиторами Украины за счет ЕС, а точнее, доходами самого Euroclear", – обращает внимание Наталья Сичевлюк.

Итак, по ее словам, имея замороженными около $450 млрд российских суверенных активов, начиная с 2022 года страны G7 и ЕС предоставили Украине около $300 млрд финансовой помощи из своих бюджетов, а также согласовали кредит в $50 млрд под залог будущих доходов от замороженных активов, который вряд ли будет погашен за счет РФ.

Не нужно быть математиком, чтобы посчитать, что замороженные российские суверенные средства могли покрыть эти бюджетные расходы наших партнеров с избытком.

Представительница Transparency International Ukraine предупреждает, что из-за этого налогоплательщики устают от финансирования Украины за свой счет, и политическая поддержка нашего государства в странах-партнерах падает с каждыми последующими проведенными выборами – как мы это видим, например, сейчас в Польше.

Она подчеркивает, что в вопросе конфискации активов агрессора необходима только политическая воля.

"От того, сможет ли мир преодолеть этот политический паралич, зависит не только будущее Украины, но и глобальное доверие к международному сообществу и исповедуемым им ценностям демократии, мира и человеческой жизни", – отмечает юридический советник Transparency International Ukraine.

Подробнее – в колонке Натальи Сичевлюк Глобальный политический паралич: почему замороженные активы РФ до сих пор не конфискованы.