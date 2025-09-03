Що допоможе ЄС розвивати "оборонку" і що може отримати Україна

У 2025 році Європейський Союз опинився під зростаючим тиском щодо перегляду своєї оборонної політики.

Визнаючи стратегічну необхідність зміцнення європейської оборонної політики та надання сталої підтримки Україні, ЄС у березні 2025 року створив інструмент SAFE. Він діятиме в рамках плану "Переозброєння Європи/Готовність 2030".

Про те, як держави-члени використовуватимуть цей інструмент, які переваги отримає від нього Україна та чи досягне він бажаного впливу на європейську оборонну промисловість, читайте в статті Маріанни Фахурдінової, Анни-Марії Мандзій, Софії Олійник 150 млрд євро на переозброєння: що таке SAFE і що від нього може отримати Україна. Далі – стислий її виклад.

Security Action for Europe (SAFE) – один з кількох фінансових засобів, які мають на меті посилити оборонні спроможності та промислову базу Європи в рамках плану "Переозброєння Європи/Готовність 2030".

Механізм SAFE акумулює до 150 млрд євро у вигляді позик на спільні військові закупівля між державами-членами.

Цей інструмент має на меті знизити виробничі витрати, зменшити фрагментацію та покращити взаємосумісність у сфері безпеки та оборони ЄС.

Країни Європейської асоціації вільної торгівлі і Україна також можуть за певних умов скористатися перевагами SAFE.

Отже, у проєктах в рамках SAFE має брати участь щонайменше два учасники (хоча можливі і індивідуальні заявки) і щонайменше 65% вартості проєкту має походити від компаній, заснованих у ЄС, державах ЄЕЗ/ЄАВТ або Україні.

Позики можуть отримувати виключно держави-члени ЄС. Якщо третя країна, наприклад Україна, бере участь у спільних закупівлях, кошти будуть виплачені державі-члену, що бере участь у закупівлях з Україною.

Незважаючи на амбітні цілі ЄС в рамках SAFE, його загальний масштаб все ще залишається скромним, а позики не для держав-членів привабливі.

Але держави-члени можуть використовувати цей інструмент насамперед для зміцнення власних галузей промисловості, подаючи самостійні запити. І ця тенденція вже простежується у поданих заявках.

Станом на 1 вересня зацікавленість у використанні нового інструменту висловили 19 країн-членів ЄС: Бельгія, Болгарія, Чехія, Естонія, Греція, Іспанія, Франція, Хорватія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Угорщина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Фінляндія та Данія.

У разі якщо більшість із 19 країн-аплікантів, які просять 150 млрд євро, подадуть індивідуальні пропозиції, вони повністю вичерпають SAFE, перетворивши інструмент, призначений для спільних закупівель, на інструмент індивідуального фінансування.

Фінансовий інструмент SAFE також мав на меті заохотити до збільшення військової підтримки Україні.

Однак тут багато що залежатиме від політичних рішень і національних пріоритетів кожної держави-члена, а також від темпів впровадження SAFE.

Отримувати вигоди від цього інструменту Україна може і завдяки тому, що українські виробники озброєнь та технологічні компанії можуть брати участь у спільних закупівлях як (суб)підрядники разом із компаніями, що базуються в ЄС, отримуючи фінансування з позики, яку залучає держава-член ЄС.

Територія України також може використовуватися для виробничих цілей.

