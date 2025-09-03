Что поможет ЕС развивать "оборонку" и что может получить Украина

В 2025 году Европейский Союз оказался под растущим давлением по пересмотру своей оборонной политики.

Признавая стратегическую необходимость укрепления европейской оборонной политики и оказания постоянной поддержки Украине, ЕС в марте 2025 года создал инструмент SAFE. Он будет действовать в рамках плана "Перевооружение Европы/Готовность 2030".

О том, как государства-члены будут использовать этот инструмент, какие преимущества получит от него Украина и достигнет ли он желаемого влияния на европейскую оборонную промышленность, читайте в статье Марианны Фахурдиновой, Анны-Марии Мандзий, Софии Олейник 150 млрд евро на перевооружение: что такое SAFE и что от него может получить Украина. Далее – краткое изложение статьи.

Security Action for Europe (SAFE) – одно из нескольких финансовых средств, направленных на укрепление оборонного потенциала и промышленной базы Европы в рамках плана "Перевооружение Европы/Готовность 2030".

Механизм SAFE аккумулирует до 150 млрд евро в виде займов на совместные военные закупки между государствами-членами.

Этот инструмент направлен на снижение производственных затрат, уменьшение фрагментации и улучшение взаимосовместимости в сфере безопасности и обороны ЕС.

Страны Европейской ассоциации свободной торговли и Украина также могут при определенных условиях воспользоваться преимуществами SAFE.

Таким образом, в проектах в рамках SAFE должны участвовать не менее двух участников (хотя возможны и индивидуальные заявки) и не менее 65% стоимости проекта должно поступать от компаний, основанных в ЕС, государствах ЕЭЗ/ЕАСТ или Украине.

Займы могут получать исключительно государства-члены ЕС. Если третья страна, например Украина, участвует в совместных закупках, средства будут выплачены государству-члену, участвующему в закупках с Украиной.

Несмотря на амбициозные цели ЕС в рамках SAFE, его общий масштаб все еще остается скромным, а займы не привлекательны для государств-членов.

Но государства-члены могут использовать этот инструмент прежде всего для укрепления собственных отраслей промышленности, подавая самостоятельные запросы. И эта тенденция уже прослеживается в поданных заявках.

По состоянию на 1 сентября заинтересованность в использовании нового инструмента выразили 19 стран-членов ЕС: Бельгия, Болгария, Чехия, Эстония, Греция, Испания, Франция, Хорватия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Венгрия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Финляндия и Дания.

В случае если большинство из 19 стран-заявителей, которые просят 150 млрд евро, подадут индивидуальные предложения, они полностью исчерпают SAFE, превратив инструмент, предназначенный для совместных закупок, в инструмент индивидуального финансирования.

Финансовый инструмент SAFE также имел целью поощрить увеличение военной поддержки Украине.

Однако здесь многое будет зависеть от политических решений и национальных приоритетов каждого государства-члена, а также от темпов внедрения SAFE.

Получать выгоды от этого инструмента Украина может и благодаря тому, что украинские производители вооружений и технологические компании могут участвовать в совместных закупках в качестве (суб)подрядчиков вместе с компаниями, базирующимися в ЕС, получая финансирование из займа, который привлекает государство-член ЕС.

Территория Украины также может использоваться для производственных целей.

