Як плани Трампа щодо Гренландії шкодять ЗСУ і Україні та до чого має готуватися Європа

Наміри президента Сполучених Штатів Америки взяти Гренландію під свій контроль викликали шок в НАТО.

Події навколо Гренландії створюють безпосередню загрозу обороні України у війні проти Росії, а також змушують кардинально переоцінити всю архітектуру безпеки Європи, а також її відносини зі своїм головним союзником, яким тривалий час були США.

Про те, що відбуваєтсья і як Європі з Україною на це реагувати, читайте в статті старшого аналітика Центру "Нова Європа" Лео Літра Гренландська криза, що б'є по Україні. Які наслідки для ЗСУ матиме конфлікт Трампа з Європою. Далі – стислий її виклад.

Хоча формально Трамп ще не перейшов до дій щодо Гренландії і йдеться лише про задекларовані ним наміри – це вже спровокувало безпрецедентний розлом, який загрожує зруйнувати десятиліття дипломатичної співпраці Європи і Америки. І якщо Трамп дійсно вдасться до такого кроку, він – за будь-якого розвитку та завершення – неодмінно дестабілізує геополітичну ситуацію.

Вплив цих подій на Україну є прямим і має кілька складових.

Американські дії щодо Гренландії фактично легітимізують агресивні територіальні претензії сильніших держав щодо своїх сусідів (та й не лише сусідів). Це саме те, що лежить в основі російської агресії. Досі така політика зустрічала безумовне засудження.

До того ж залученість Європи у цей конфлікт (навіть якщо він ще не переріс у силову форму) відтягує критично важливу допомогу від України.

Наявна ситуація створює значну, відчутну проблему для збереження уваги Заходу до надання допомоги Україні в її самообороні.

Ще більшого удару завдано по можливостях спільних дій США та Європи.

За умов, коли фактично триває торгова війна з метою примусити Європу до територіальних поступок, практично неможливо уявити ефективну координацію дій лідерами США та Європи щодо України.

Тепер механізм PURL (закупівля американської зброї для ЗСУ європейським коштом) значною мірою приречений.

Ці події вимагають фундаментального перегляду безпекових парадигм, змушуючи Європу та Україну розглянути можливість створення більш самодостатньої архітектури оборони. І хоча дипломатичне врегулювання гренландського питання залишається найбажанішим сценарієм, навіть за цього варіанта нинішні події матимуть довготривалі наслідки і вимагають стратегічного повороту в бік європейського лідерства у сфері континентальної безпеки.

Адже традиційна роль США як гаранта безпеки, до якої звикли європейці, більше не є надійною.

Розгляд гарантій безпеки без участі США – яким би болісним і складним для уявлення це не було – має стати основним сценарієм стратегічного планування.

Європа й Україна повинні готуватися до самостійних дій, усвідомлюючи, що ера Сполучених Штатів як гаранта безпеки може добігати кінця.

Теоретично ще існує шанс зняти напруженість.

Це можливо було би зробити, якби США очолили місію НАТО в Гренландії, а не прагнули отримати права власності.

Але чи досягнуть такого компромісу?

Докладніше – в матеріалі Лео Літра Гренландська криза, що б'є по Україні. Які наслідки для ЗСУ матиме конфлікт Трампа з Європою.