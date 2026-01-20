Как планы Трампа в отношении Гренландии вредят ВСУ и Украине и к чему должна готовиться Европа

Намерения президента Соединенных Штатов Америки взять Гренландию под свой контроль вызвали шок в НАТО.

События вокруг Гренландии создают непосредственную угрозу обороне Украины в войне против России, а также заставляют кардинально переоценить всю архитектуру безопасности Европы, а также ее отношения со своим главным союзником, которым долгое время были США.

О том, что происходит и как Европе с Украиной на это реагировать, читайте в статье старшего аналитика Центра "Новая Европа" Лео Литра Гренландский кризис бьет по Украине. Какие последствия для ВСУ будут у конфликта Трампа с Европой. Далее – краткое ее изложение.

Хотя формально Трамп еще не перешел к действиям по поводу Гренландии и речь идет только о задекларированных им намерениях, это уже спровоцировало беспрецедентный разлом, который угрожает разрушить десятилетия дипломатического сотрудничества Европы и Америки. И если Трамп действительно пойдет на такой шаг, он – при любом развитии и завершении – непременно дестабилизирует геополитическую ситуацию.

Влияние этих событий на Украину является прямым и имеет несколько составляющих.

Американские действия в отношении Гренландии фактически легитимизируют агрессивные территориальные претензии более сильных государств в отношении своих соседей (да и не только соседей). Это именно то, что лежит в основе российской агрессии. До сих пор такая политика встречала безусловное осуждение.

К тому же вовлеченность Европы в этот конфликт (даже если он еще не перерос в силовую форму) оттягивает критически важную помощь от Украины.

Существующая ситуация создает значительную, ощутимую проблему для сохранения внимания Запада к оказанию помощи Украине в ее самообороне.

Еще больший удар нанесен по возможностям совместных действий США и Европы.

В условиях, когда фактически продолжается торговая война с целью принудить Европу к территориальным уступкам, практически невозможно представить эффективную координацию действий лидеров США и Европы в отношении Украины.

Теперь механизм PURL (закупка американского оружия для ВСУ за счет европейских средств) в значительной степени обречен.

Эти события требуют фундаментального пересмотра парадигм безопасности, заставляя Европу и Украину рассмотреть возможность создания более самодостаточной архитектуры обороны. И хотя дипломатическое урегулирование гренландского вопроса остается наиболее желательным сценарием, даже при этом варианте нынешние события будут иметь долгосрочные последствия и требуют стратегического поворота в сторону европейского лидерства в сфере континентальной безопасности.

Ведь традиционная роль США как гаранта безопасности, к которой привыкли европейцы, больше не является надежной.

Рассмотрение гарантий безопасности без участия США – каким бы болезненным и сложным для воображения это ни было – должно стать основным сценарием стратегического планирования.

Европа и Украина должны готовиться к самостоятельным действиям, осознавая, что эра Соединенных Штатов как гаранта безопасности может подходить к концу.

Теоретически еще существует шанс снять напряженность.

Это было бы возможно сделать, если бы США возглавили миссию НАТО в Гренландии, а не стремились получить права собственности.

Но достигнут ли такого компромисса?

Подробнее – в материале Лео Литра Гренландский кризис бьет по Украине. Какие последствия для ВСУ будут у конфликта Трампа с Европой.