Які зміни відбуваються на кордоні на шляху України до ЄС

В Україні значно прискорився розвиток Інтегрованого управління кордонами (ІУК) після отримання статусу кандидата на членство в ЄС та початку переговорного процесу.

Це підхід, який передбачає взаємодію різних державних органів, міжнародне співробітництво, поєднання безпекових, економічних і сервісних функцій кордону. А також використання сучасних цифрових інструментів для управління потоками осіб, товарів і транспортних засобів.

На тлі європейської інтеграції України відбувається модернізація пунктів пропуску, розвиток міжнародних транспортних коридорів, впровадження спільного транзиту, а також цифровізація митних і прикордонних процедур. Хоч як не дивно, але все це рідко сприймається як частини єдиної політики.

Про процес євроінтеграції у сфері Інтегрованого управління кордонами – в статті Ірини Сушко з аналітичного центру "Європа без бар’єрів" Євроінтеграція на кордоні: "єЧерга", нові пункти пропуску та спрощення на митниці. Далі – стислий її виклад.

Однією з помітних тенденцій за період з листопада 2024 року по квітень 2026 року, який охоплює ця стаття, стала зміна акцентів у сприйнятті функцій державного кордону.

Якщо раніше основну увагу органи влади, що працюють на кордоні, зосереджували на контролі осіб, транспортних засобів і товарів – то тепер наперед виходять питання пропускної спроможності, управління навантаженням та організації руху.

Поряд із традиційними безпековими та контрольними функціями кордону дедалі більша увага приділяється швидкості проходження процедур, прогнозуванню навантажень і забезпеченню безперервності міжнародного сполучення.

Тобто кордон усе частіше розглядається не лише як місце здійснення контролю, а як система управління мобільністю людей, транспортних засобів і товарів.

Сфера кордону стала одним із найбільш практичних напрямів інтеграції України до Європейського Союзу.

Одним із найбільш помітних напрямів залишалася транспортна інтеграція.

Протягом 2025 року діяла Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС ("транспортний безвіз").

Тривала інтеграція до мережі TEN-T, що передбачає розширення можливостей міжнародних перевезень та впровадження цифрових сервісів для перевізників.

Серед важливих рішень були запуск цифрових дозволів ЄКМТ, що є новою цифровою системою дозволів та онлайн-фіксації міжнародних маршрутів, а також розвиток прикордонної інфраструктури на напрямках, що входять до європейських транспортних коридорів.

Кордон дедалі більше розглядається як простір взаємодії з європейськими політиками у сферах транспорту, мобільності, безпеки та управління кордонами.

Практичним виміром інтеграції до митного простору ЄС залишається розвиток системи спільного транзиту NCTS.

Паралельно розвивався інститут авторизованих економічних операторів – цей статус дозволяє підприємствам переваги спрощеного митного оформлення.

Однією з найбільш помітних подій стало відкриття пункту пропуску "Велика Паладь – Надьгодош" на українсько-угорському кордоні.

Паралельно тривала модернізація інфраструктури на польському напрямку, зокрема в районах пунктів пропуску "Ягодин", "Краковець" та "Рава-Руська".

Попри високу інтенсивність заходів, важливо всю діяльність у сфері ІУК співвідносити з бенчмарками, які Україна отримала в межах першого переговорного кластера. Йдеться про охорону кордону, міграцію, біженців – тобто все те, що прямо чи опосередковано пов’язано з цим питанням.

Тож наші внутрішні стратегічні документи маємо чітко спрямовувати на виконання міжнародних зобов’язань, тому що це і є кінцева мета підготовки нашої країни до вступу в Європейський Союз – у тому числі в питаннях кордону.

Докладніше – Ірини Сушко Євроінтеграція на кордоні: "єЧерга", нові пункти пропуску та спрощення на митниці.