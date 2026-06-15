Какие изменения происходят на границе на пути Украины в ЕС

В Украине значительно ускорилось развитие Интегрированного управления границами (ИУГ) после получения статуса кандидата на членство в ЕС и начала переговорного процесса.

Это подход, который предполагает взаимодействие различных государственных органов, международное сотрудничество, объединение функций границы в сфере безопасности, экономики и обслуживания. А также использование современных цифровых инструментов для управления потоками лиц, товаров и транспортных средств.

На фоне европейской интеграции Украины происходит модернизация пунктов пропуска, развитие международных транспортных коридоров, внедрение совместного транзита, а также цифровизация таможенных и пограничных процедур. Как ни странно, но все это редко воспринимается как части единой политики.

О процессе евроинтеграции в сфере интегрированного управления границами – в статье Ирины Сушко из аналитического центра "Европа без барьеров" Евроинтеграция на границе: "єЧерга", новые пункты пропуска и упрощения на таможне. Далее – краткое изложение статьи.

Одной из заметных тенденций за период с ноября 2024 года по апрель 2026 года, охватываемый данной статьёй, стало изменение акцентов в восприятии функций государственной границы.

Если раньше основное внимание органы власти, работающие на границе, сосредотачивали на контроле лиц, транспортных средств и товаров, то теперь на первый план выходят вопросы пропускной способности, управления нагрузкой и организации движения.

Наряду с традиционными функциями безопасности и контроля границы все больше внимания уделяется скорости прохождения процедур, прогнозированию нагрузок и обеспечению непрерывности международного сообщения.

То есть граница все чаще рассматривается не только как место осуществления контроля, но и как система управления мобильностью людей, транспортных средств и товаров.

Сфера границы стала одним из наиболее практических направлений интеграции Украины в Европейский Союз.

Одним из наиболее заметных направлений оставалась транспортная интеграция.

В течение 2025 года действовало Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС ("транспортный безвиз").

Продолжается интеграция в сеть TEN-T, что предполагает расширение возможностей международных перевозок и внедрение цифровых сервисов для перевозчиков.

Среди важных решений были запуск цифровых разрешений ЕКМТ, представляющих собой новую цифровую систему разрешений и онлайн-фиксации международных маршрутов, а также развитие приграничной инфраструктуры на направлениях, входящих в европейские транспортные коридоры.

Граница все больше рассматривается как пространство взаимодействия с европейскими политиками в сферах транспорта, мобильности, безопасности и управления границами.

Практическим измерением интеграции в таможенное пространство ЕС остается развитие системы общего транзита NCTS.

Параллельно развивался институт уполномоченных экономических операторов – этот статус позволяет предприятиям пользоваться преимуществами упрощенного таможенного оформления.

Одним из наиболее заметных событий стало открытие пункта пропуска "Велика Паладь – Надьгодош" на украинско-венгерской границе.

Параллельно продолжалась модернизация инфраструктуры на польском направлении, в частности в районах пунктов пропуска "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская".

Несмотря на высокую интенсивность мероприятий, важно всю деятельность в сфере УИУ соотносить с бенчмарками, которые Украина получила в рамках первого переговорного кластера. Речь идет об охране границы, миграции, беженцах – то есть обо всем том, что прямо или косвенно связано с этим вопросом.

Поэтому наши внутренние стратегические документы должны быть четко направлены на выполнение международных обязательств, так как это и есть конечная цель подготовки нашей страны к вступлению в Европейский Союз – в том числе в вопросах границы.

Подробнее – Ирина Сушко Евроинтеграция на границе: "єЧерга", новые пункты пропуска и упрощения на таможне.