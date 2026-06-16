Чому Албанію охопили протести і до чого тут Трамп

Це не просто інвестиція – це про те, кому належить країна. Так коротко можна окреслити настрій протестів, що охопили Албанію.

Формально приводом став масштабний проєкт люксового курорту на південному узбережжі та на острові Сазан. Керує ним інвестиційна фірма зятя Трампа Джареда Кушнера.

Протести почалися на початку червня, і швидко стало зрозуміло: це не локальний конфлікт довкола забудови.

Протестувальники вимагають не лише зупинки проєкту, а й відставки прем’єра Еді Рами.

А згодом з'явилися вимоги кримінальної відповідальності для політичної еліти загалом – включно з опозиційним лідером Салі Берішою.

Докладніше про політичний вибух в Албанії – в статті журналістки "Європейської правди" Дар'ї Мещерякової Фламінго проти Трампа: як оборудка зятя президента США збурила Албанію. Далі – стислий її виклад.

Рожевий фламінго став символом протестів не випадково. Ці птахи живуть у лагуні Нарта, серед дельти річки Вйоса – однієї з останніх майже незайманих річкових систем Європи. Саме там і планується будівництво комплексу.

Це середовище – не просто "красива природа". Це екосистема з черепахами, птахами й рідкісними видами, яка стала точкою зіткнення двох логік розвитку: туристичної експансії та екологічного збереження.

Протестувальники несуть плакати з фламінго, надувні фігури, рожеві прапори. Але за цим – інший зміст: країна як спільне благо проти країни як товару.

На перший погляд може здатися, що протести мають виключно мету захисту довкілля, але це не так. Основний посил можна сформулювати наступним чином: "Ми тут не тільки через природу. Ми тут через усе, що вони зробили з нами і нашою країною після 1991 року".

За цей час Албанія пережила багато соціальних потрясінь.

Від кінця комуністичної епохи країна втратила майже чверть населення.

Для покоління народжених у кінці 1990-х – початку 2010-х "зумерів" це не суха статистика, а особистий досвід: друзі, які виїхали, порожні села, родини, розділені еміграцією. Саме тому "революція фламінго" перетворилася на протест проти цілої епохи. Ядро протестів становить саме покоління Z.

У країні дві фігури – чинний прем’єр і колишній президент Салі Беріша – домінують у політичному просторі вже понад 30 років.

"Акції не припиняться, доки прем’єр Еді Рама не піде у відставку", – вважає він.

Gen Z не вірить у здатність політичних інститутів представляти їхні інтереси. Тому протест виходить за межі виборчої логіки: це не "за партію" і не "проти уряду", а проти самої архітектури влади.

Албанія переживає одночасно кілька криз: економічну нерівність, масову еміграцію молоді та бурхливу туристичну експансію. Для багатьох протестувальників проблема звучить просто: країна розвивається, але не для них.

Особливе обурення викликає відсутність прозорості.

Як от у випадку запланованої забудови заповідних місць.Зокрема, пов’язані з родиною президента США Дональда Трампа бізнес-структури ведуть будівельні роботи й на острові Сазан.

"Жодних дозволів на будівництво не було. Саме тому почали протестувати екологи та звичайні громадяни", – пояснює один із протестувальників.

За його словами, "ця історія стосується всієї системи, політичної еліти та браку прозорості й підзвітності, які безпосередньо впливають на наше повсякденне життя".

Тим часом албанська влада може наразитися не лише на внутрішні проблеми.

Албанія офіційно заявляє, що хоче приєднатися до ЄС до 2030 року, тому Брюссель дедалі уважніше дивиться на екологічні та інституційні стандарти країни.

Європейські дипломати вже прямо попереджають: модель розвитку, що базується на швидких інвестиціях у чутливих зонах, може ускладнити переговори про вступ.

Докладніше – в тексті Дар'ї Мещерякової Фламінго проти Трампа: як оборудка зятя президента США збурила Албанію.