Почему в Албании разразились протесты и при чём здесь Трамп

Это не просто инвестиции – речь идёт о том, кому принадлежит страна. Так вкратце можно охарактеризовать настроение протестов, охвативших Албанию.

Формально поводом стал масштабный проект строительства роскошного курорта на южном побережье и на острове Сазан. Им руководит инвестиционная компания зятя Трампа Джареда Кушнера.

Протесты начались в начале июня, и быстро стало ясно: это не локальный конфликт вокруг застройки.

Протестующие требуют не только остановки проекта, но и отставки премьера Эди Рамы.

А впоследствии появились требования привлечения к уголовной ответственности политической элиты в целом – включая оппозиционного лидера Сали Беришу.

Подробнее о политическом взрыве в Албании – в статье журналистки "Европейской правды" Дарьи Мещеряковой Фламинго против Трампа: как сделка зятя президента США возмутила Албанию. Далее – краткое изложение статьи.

Розовый фламинго стал символом протестов не случайно. Эти птицы обитают в лагуне Нарта, в дельте реки Вйоса – одной из последних почти нетронутых речных систем Европы. Именно там и планируется строительство комплекса.

Эта среда – не просто "красивая природа". Это экосистема с черепахами, птицами и редкими видами, которая стала точкой столкновения двух логик развития: туристической экспансии и экологического сохранения.

Протестующие несут плакаты с фламинго, надувные фигуры, розовые флаги. Но за этим – другой смысл: страна как общее благо против страны как товара.

На первый взгляд может показаться, что протесты преследуют исключительно цель защиты окружающей среды, но это не так. Основной посыл можно сформулировать следующим образом: "Мы здесь не только из-за природы. Мы здесь из-за всего, что они сделали с нами и нашей страной после 1991 года".

За это время Албания пережила много социальных потрясений.

С конца коммунистической эпохи страна потеряла почти четверть населения.

Для поколения "зумеров", родившихся в конце 1990-х – начале 2010-х, это не сухая статистика, а личный опыт: друзья, которые уехали, пустые деревни, семьи, разлученные эмиграцией. Именно поэтому "революция фламинго" превратилась в протест против целой эпохи. Ядро протестов составляет именно поколение Z.

В стране две фигуры – действующий премьер и бывший президент Сали Бериша – доминируют в политическом пространстве уже более 30 лет.

"Акции не прекратятся, пока премьер Эди Рама не уйдет в отставку", – считает он.

Gen Z не верит в способность политических институтов представлять их интересы. Поэтому протест выходит за пределы избирательной логики: это не "за партию" и не "против правительства", а против самой архитектуры власти.

Албания переживает одновременно несколько кризисов: экономическое неравенство, массовую эмиграцию молодежи и бурную туристическую экспансию. Для многих протестующих проблема звучит просто: страна развивается, но не для них.

Особое возмущение вызывает отсутствие прозрачности.

Например, в случае запланированной застройки заповедных территорий. В частности, связанные с семьёй президента США Дональда Трампа бизнес-структуры ведут строительные работы и на острове Сазан.

"Никаких разрешений на строительство не было. Именно поэтому начали протестовать экологи и обычные граждане", – объясняет один из протестующих.

По его словам, "эта история касается всей системы, политической элиты, а также отсутствия прозрачности и подотчетности, которые напрямую влияют на нашу повседневную жизнь".

Между тем албанские власти могут столкнуться не только с внутренними проблемами.

Албания официально заявляет, что хочет вступить в ЕС к 2030 году, поэтому Брюссель всё внимательнее присматривается к экологическим и институциональным стандартам страны.

Европейские дипломаты уже прямо предупреждают: модель развития, основанная на быстрых инвестициях в уязвимых зонах, может осложнить переговоры о вступлении.

Подробнее – в тексте Дарьи Мещеряковой Фламинго против Трампа: как сделка зятя президента США возмутила Албанию.