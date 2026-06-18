Якими є шанси України обігнати Молдову на шляху до ЄС і чи краща її позиція зараз

Цей тиждень став дійсно історичним для України і Молдови у питанні їхнього європейського майбутнього. У понеділок у Люксембурзі Євросоюз офіційно відкрив переговори про вступ з обома країнами за першим, "фундаментальним" кластером.

"Європейська правда" вже розповідала, що ближчим часом можна розраховувати на ще один прорив у вступному процесі. За попередніми домовленостями, 14 липня у Брюсселі ЄС планує відкрити решту п’ять кластерів.

Якщо досі Київ боровся за жорстку зв’язку України та Молдови на шляху до ЄС, то після відкриття кластерів значною мірою буде йтися про конкуренцію, змагання дорогою до вступу. Тобто "декаплінг" може відбутися навіть без жодних рішень ЄС про це.

Про стан справ в Україні та Молдові на старті переговорів про вступ до ЄС – в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Наздогнати Молдову? Звіт ЄС показав, де Україна відстає від сусідки у переговорах про вступ. Далі – стислий її виклад.

Швидкість та терміни вступу тепер стають для України та Молдови цілком конкурентним питанням. Адже до фінішу можна прийти або разом, або окремо.

Хто покаже кращий темп реформ – отримає більші шанси вирватися вперед і, можливо, вступити до ЄС у "передовій" групі кандидатів. А гальмування або імітація реформ – навпаки, означатиме відставання і добрий шанс лишитися позаду держави-сусідки.

Саме це є головною зміною у процесі після відкриття усіх кластерів, що може відбутися 14 липня.

У понеділок, разом із рішенням про відкриття переговорів, Україна отримала так звану "спільну позицію" європейських держав щодо стану її наближення до права ЄС та до його вступних вимог за усіма сферами, що охоплені першим переговорним кластером.

Найцінніша частина документу – перелік так званих "бенчмарків", тобто критеріїв, за якими буде оцінюватися готовність України до вступу. "Європейська правда" на початку року вже публікувала перелік бенчмарків, які ми отримали з власних джерел.

Із відкриттям першого кластера цей перелік став офіційним і не буде змінюватися у процесі переговорів. При цьому бенчмарки залишилися без змін за одним винятком – на вимогу Угорщини до документа додали згадку про урядовий план дій щодо меншин.

Так само свої бенчмарки та спільну позицію ЄС отримала Молдова.

У документах Молдови та України є як схожі та навіть дослівно ідентичні частини, так і ті, де критерії, визначені для перевірки України, є суттєво об’ємнішими.

Це свідчить не про завищені вимоги до нас.

Причина у тому, що стан справ у Молдові подекуди є кращим. Не радикально (зрештою, йдеться про 10% різниці в обсязі), але відмінність помітна. Тож перед Україною стоїть більший обсяг задач, які треба виконати для досягнення відповідності умовам ЄС за окремим секторами.

Через спроби фальсифікації виконання вимог Євросоюз виставляє більш детальні вимоги до України у питанні верховенства права.

Наприклад, Україна має змінити процедури відбору до Верховного Суду; повернути участь незалежних експертів, обраних міжнародниками, до відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; прискорила перевірку чинних суддів і атестацію прокурорів.

Натомість українська система боротьби з корупцією має помітно кращу оцінку з боку ЄС, у порівнянні з молдовською.

Однак у питанні запобігання корупції – ситуація зворотна.

Також держави ЄС визначили відмінні критерії для оцінки України та Молдови у сфері прав людини.

Причому за одним із них – щодо прав національних меншин – можна говорити про прецедент, коли в Україні ситуація краща, але жорсткі вимоги висувають саме до неї, а не до Молдови, – через вимоги угорського уряду.

Хай там як, та за певної відмінності ситуації у Молдові та в Україні зараз дві держави перебувають на приблизно одному рівні наближення із законодавством ЄС.

Докладніше – в тексті Сергія Сидоренка Наздогнати Молдову? Звіт ЄС показав, де Україна відстає від сусідки у переговорах про вступ.