Каковы шансы Украины обогнать Молдову на пути в ЕС и лучше ли её позиция сейчас

Эта неделя стала поистине исторической для Украины и Молдовы в вопросе их европейского будущего. В понедельник в Люксембурге Евросоюз официально открыл переговоры о вступлении с обеими странами по первому, "фундаментальному" кластеру.

"Европейская правда" уже сообщала, что в ближайшее время можно рассчитывать на еще один прорыв в процессе вступления. По предварительным договоренностям, 14 июля в Брюсселе ЕС планирует открыть остальные пять кластеров.

Если до сих Киев боролся за тесную связь Украины и Молдовы на пути в ЕС, то после открытия кластеров в значительной степени речь будет идти о конкуренции, соперничестве на пути к вступлению. То есть "декаплинг" может произойти даже без каких-либо решений ЕС по этому поводу.

О состоянии дел в Украине и Молдове на старте переговоров о вступлении в ЕС – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Догнать Молдову? Отчет ЕС показал, где Украина отстает от соседки в переговорах о вступлении. Далее – краткое изложение отчета.

Скорость и сроки вступления теперь становятся для Украины и Молдовы вполне конкурентным вопросом. Ведь к финишу можно прийти либо вместе, либо по отдельности.

Кто продемонстрирует более высокий темп реформ – тот получит больше шансов вырваться вперед и, возможно, вступить в ЕС в составе "передовой" группы кандидатов. А торможение или имитация реформ – напротив, будет означать отставание и высокую вероятность остаться позади.

Именно это является главным изменением в процессе после открытия всех кластеров, что может произойти 14 июля.

В понедельник, вместе с решением об открытии переговоров, Украина получила так называемую "совместную позицию" европейских государств относительно состояния ее сближения с правом ЕС и его вступительными требованиями по всем сферам, охваченным первым переговорным кластером.

Самая ценная часть документа – перечень так называемых "бенчмарков", то есть критериев, по которым будет оцениваться готовность Украины к вступлению. "Европейская правда" в начале года уже публиковала перечень бенчмарков, которые мы получили из собственных источников.

С открытием первого кластера этот перечень стал официальным и не будет меняться в ходе переговоров. При этом бенчмарки остались без изменений за одним исключением – по требованию Венгрии в документ добавили упоминание о правительственном плане действий в отношении меньшинств.

Точно так же свои ориентиры и общую позицию ЕС получила Молдова.

В документах Молдовы и Украины есть как схожие и даже дословно идентичные части, так и те, где критерии, определенные для проверки Украины, значительно обширнее.

Это свидетельствует не о завышенных требованиях к нам.

Причина в том, что положение дел в Молдове местами лучше. Не радикально (в конце концов, речь идет о 10% разницы в объеме), но разница заметна. Поэтому перед Украиной стоит больший объем задач, которые необходимо выполнить для достижения соответствия условиям ЕС по отдельным секторам.

Из-за попыток фальсификации выполнения требований Евросоюз выдвигает более детальные требования к Украине в вопросе верховенства права.

Например, Украина должна изменить процедуры отбора в Верховный Суд; восстановить участие независимых экспертов, выбранных международными организациями, в отборе членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины; ускорить проверку действующих судей и аттестацию прокуроров.

В то же время украинская система борьбы с коррупцией получает заметно лучшую оценку со стороны ЕС по сравнению с молдавской.

Однако в вопросе предотвращения коррупции ситуация обратная.

Кроме того, страны ЕС определили разные критерии для оценки Украины и Молдовы в сфере прав человека.

Причем по одному из них – касающемуся прав национальных меньшинств – можно говорить о прецеденте, когда в Украине ситуация лучше, но жесткие требования предъявляются именно к ней, а не к Молдове, – из-за требований венгерского правительства.

Как бы то ни было, несмотря на определенные различия в ситуации в Молдове и Украине, сейчас оба государства находятся примерно на одном уровне сближения с законодательством ЕС.

Подробнее – в тексте Сергея Сидоренко Догнать Молдову? Отчет ЕС показал, где Украина отстает от соседки в переговорах о вступлении.