Чому Європі потрібен оборонний союз і чому в ньому має бути Україна

Виведення американських військ із Європи вимагає ефективної заміни їхніх стратегічних сил і засобів на європейському континенті. Німецькі експерти нещодавно підрахували, що це коштуватиме європейцям близько 500 мільярдів євро.

Євросоюз потребує великих змін у нашій політиці і практиці щодо оборонної сфери.

Про обриси нової архітектури європейської безпеки та місце у ній України розповів єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс під час виступу на заході Центру В. Мартенса "Нова архітектура безпеки Європи: Україна як стратегічний стовп оборонного майбутнього континенту". Його колонка – в матеріалі Тримати оборону разом з Україною: що має зробити ЄС і чому це вигідно для Києва. Далі – основні його тези.

Нещодавно держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна має найсильнішу армію в Європі.

Це повторив президент Фінляндії Алекс Стубб. Навіть сказав, що українська армія може бути найкращою у світі.

Можливо, з цим не погодяться американці – але це була гарна заява.

І це повинно підказувати: якщо ми в ЄС маємо найсильнішу армію просто по сусідству з нами, тоді інтеграція українських оборонних можливостей з європейською обороною має бути в найбільших життєвих інтересах Європи.

Зараз Україна має найсильнішу армію не лише тому, що в ній найхоробріші солдати і найрозумніші генерали. А й тому, що в неї є найсильніша інноваційна оборонна промисловість. Тож Європа також повинна бути дуже зацікавлена в тому, щоб інтегрувати її з європейською оборонною промисловістю.

Нам потрібна європейська оборонна архітектура з можливістю для України інтегруватися інституційно зараз, а не завтра.

Ось чому нам треба те, що ми називаємо Європейським оборонним союзом (ЄОС).

У ньому Україна, а також Велика Британія, Норвегія, можливо Туреччина, навіть Канада могли би приєднатися до країн-членів Європейського Союзу. Європейський оборонний союз має бути створений добровільно країнами, які прагнуть набагато сильнішої співпраці та єдності в галузі оборони – чого зараз немає.

З юридичної або конституційної точки зору такий союз міг би бути створений у різні способи. Найефективнішим шляхом було б укладення нового міжурядового договору. Тому що всі інші спроби знайти в договорах ЄС якісь статті про поглиблену співпрацю і так далі залишать деякі країни, які не є членами ЄС, у якійсь сірій зоні.

Європейський оборонний союз потрібен для залучення до оборони інших держав, насамперед України. Але також є багато переваг і для внутрішнього розвитку Європи. Такий союз може бути дуже сильною платформою для більшої єдності, ефективнішого ухвалення рішень і для колективного лідерства.

Європейський оборонний союз може також бути ефективним інструментом для створення нового керівного органу – Ради європейської безпеки. Вона могла б бути меншою угодою між великими державами-членами ЄС, які мають військову силу – але також із залученням ще кількох держав-членів на ротаційній основі.

Членство України в Європейському оборонному союзі було б головним кроком на шляху до її повноправного членства в Європейському Союзі.

В рамках Європейського оборонного союзу Україна, а також Велика Британія, Норвегія, можливо Туреччина, навіть Канада могли би приєднатися до країн-членів Європейського Союзу. Європейський оборонний союз має бути створений добровільно країнами, які прагнуть набагато сильнішої співпраці та єдності в галузі оборони – чого зараз немає.

З юридичної або конституційної точки зору такий союз міг би бути створений у різні способи. Найефективнішим шляхом було б укладення нового міжурядового договору.

Членство України в Європейському оборонному союзі було б головним кроком на шляху до її повноправного членства в Європейському Союзі.

Докладніше – в колонці Андрюса Кубілюса Тримати оборону разом з Україною: що має зробити ЄС і чому це вигідно для Києва.