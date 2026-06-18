Почему Европе нужен оборонный союз и почему в него должна входить Украина

Вывод американских войск из Европы требует эффективной замены их стратегических сил и средств на европейском континенте. Немецкие эксперты недавно подсчитали, что это обойдётся европейцам примерно в 500 миллиардов евро.

Евросоюз нуждается в серьезных изменениях в нашей политике и практике в сфере обороны.

Об очертаниях новой архитектуры европейской безопасности и месте в ней Украины рассказал еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс во время выступления на мероприятии Центра В. Мартенса "Новая архитектура безопасности Европы: Украина как стратегический столп оборонного будущего континента". Его колонка – в материале Держать оборону вместе с Украиной: что должен сделать ЕС и почему это выгодно Киеву. Далее – основные его тезисы.

Недавно госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина имеет самую сильную армию в Европе.

Это повторил президент Финляндии Алекс Стубб. Он даже сказал, что украинская армия может быть лучшей в мире.

Возможно, с этим не согласятся американцы – но это было хорошее заявление.

И это должно подсказывать: если у нас в ЕС есть самая сильная армия прямо по соседству с нами, то интеграция украинских оборонных возможностей с европейской обороной должна отвечать важнейшим жизненным интересам Европы.

Сейчас Украина имеет самую сильную армию не только потому, что в ней самые храбрые солдаты и самые умные генералы. Но и потому, что у нее есть самая сильная инновационная оборонная промышленность. Поэтому Европа также должна быть очень заинтересована в том, чтобы интегрировать ее с европейской оборонной промышленностью.

Нам нужна европейская оборонная архитектура, позволяющая Украине интегрироваться институционально уже сейчас, а не завтра.

Вот почему нам нужен так называемый Европейский оборонный союз (ЕОС).

В него Украина, а также Великобритания, Норвегия, возможно, Турция, даже Канада могли бы присоединиться к странам-членам Европейского Союза. Европейский оборонный союз должен быть создан на добровольной основе странами, стремящимися к гораздо более тесному сотрудничеству и единству в сфере обороны – чего сейчас нет.

С юридической или конституционной точки зрения такой союз мог бы быть создан различными способами. Наиболее эффективным путем было бы заключение нового межправительственного договора. Потому что все другие попытки найти в договорах ЕС какие-то статьи об углубленном сотрудничестве и так далее оставят некоторые страны, не являющиеся членами ЕС, в некой "серой зоне".

Европейский оборонный союз необходим для привлечения к обороне других государств, прежде всего Украины. Но он также имеет множество преимуществ для внутреннего развития Европы. Такой союз может стать очень мощной платформой для укрепления единства, повышения эффективности принятия решений и обеспечения коллективного лидерства.

Европейский оборонный союз может также стать эффективным инструментом для создания нового руководящего органа – Совета европейской безопасности. Он мог бы представлять собой соглашение в узком кругу между крупными государствами-членами ЕС, обладающими военной мощью, но с привлечением еще нескольких государств-членов на ротационной основе.

Членство Украины в Европейском оборонном союзе стало бы важным шагом на пути к её полноправному членству в Европейском союзе.

В рамках Европейского оборонного союза Украина, а также Великобритания, Норвегия, возможно, Турция и даже Канада могли бы присоединиться к странам-членам Европейского союза. Европейский оборонный союз должен быть создан на добровольной основе странами, стремящимися к гораздо более тесному сотрудничеству и единству в сфере обороны – чего сейчас нет.

С юридической или конституционной точки зрения такой союз мог бы быть создан различными способами. Наиболее эффективным путем было бы заключение нового межправительственного договора.

Членство Украины в Европейском оборонном союзе стало бы главным шагом на пути к её полноправному членству в Европейском Союзе.

Подробнее – в колонке Андрюса Кубилюса Держать оборону вместе с Украиной: что должен сделать ЕС и почему это выгодно Киеву.