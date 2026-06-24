Зеленський підписав суперечливий "євроінтеграційний" проєкт щодо декларування суддів

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Радою суперечливий закон стосовно декларацій доброчесності та родинних зв’язків суддів – який попри позначку "євроінтеграційного" суперечить тому, що має виконати Україна.

Про це повідомляє "Європейська правда".

24 червня в інформації про законопроєкт №13165-2 (про зміни до закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо удосконалення декларацій доброчесності суддів та родинних зв’язків судді) на сайті Верховної Ради з’явилось оновлення про те, що закон повернуто з підписом президента і починається розсилання акта.

9 червня Рада ухвалила його у другому читанні та в цілому.

Цей проєкт, попри позначку євроінтеграційного, викликає критику в експертній спільноті. Зокрема, в організації DEJURE наполягають, що він не вирішує проблему, через яку був розроблений.

Також зміна правил щодо декларацій доброчесності є вимогою так званого "плану Качки-Кос" (пункту 8) – проте ухвалений законопроєкт прямо суперечить вимогам цього пункту. Зокрема, план вимагає "тимчасового залучення незалежних міжнародних експертів" для перевірки декларацій суддів Верховного суду. Подібних норм в ухваленому проєкті немає.

Детально про проблеми з проєктом читайте у статті "Європейська" імітація реформи,

а також 15% за пів року. Як Україна виконує "план Качки-Кос" – ключовий список реформ від ЄС.