Як у Конгресі США подолали опір Трампа і чи вдасться відновити підтримку України

Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт Ukraine Support Act.

Це – вперше за півтора року президентства Дональда Трампа – наблизило Сполучені Штати до відновлення військової допомоги Україні.

Ініціатива передбачає не лише надання безпекової допомоги Києву, а й участь США в економічному відновленні після війни, запровадження санкцій проти Росії та нову процедуру пом’якшення санкційного тиску.

Утім, це рішення не є фінальним. Попереду розгляд законопроєкту в Сенаті, де шанси на його затвердження у нинішньому вигляді – украй невисокі, хоча вони таки є.

Про те, що являє собою грандіозний законопроєкт Ukraine Support Act, які бюрократичні процедури вдалося здолати прихильникам України у Конгресі та яка подальша доля документа, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Ольги Ковальчук Допомога всупереч Трампу? Як у Конгресі США схвалили "український закон" та що це змінює. Далі – стислий її виклад.

Фінальне голосування у Палаті представників, що відбулося за українським часом вночі 5 червня, дало неочікувано велику кількість голосів – 226 "за" та 95 "проти". У тому числі за його підтримку проголосували 18 республіканців, однопартійців Трампа.

Конгресмени зважилися на цей крок попри тиск Білого дому та лідерів партії.

Такий результат можна сміливо назвати успіхом, враховуючи внутрішню ситуацію у Республіканській партії та вплив Трампа, підтримка з боку якого є украй необхідною для усіх конгресменів-республіканців, що хочуть знову обратися до Палати на виборах, що відбудуться у листопаді 2026 року.

Законопроєкт Ukraine Support Act представили 14 квітня минулого року. Його ініціатор, конгресмен від Демпартії Грегорі Мікс (штат Нью-Йорк), тоді наполягав, що Сполучені Штати не мають права відмовлятися від підтримки Києва навіть в умовах активізації мирних переговорів.

Документ на понад 90 сторінок ґрунтовно регулює всі напрямки підтримки України Сполученими Штатами – від політичних декларацій про засудження вторгнення Росії та її воєнних злочинів в Україні до військової допомоги Києву та антиросійських санкцій.

Найцікавішим є те, що проєкт встановлює умови скасування та послаблення санкцій, що наразі є прерогативою президента та його уряду.

Передбачено, що президент може припинити дію санкцій лише у разі, якщо він офіційно засвідчить Конгресу, що Росія повністю припинила свою війну проти України та не порушує мирних угод. У разі відновлення російської агресії санкції повертаються негайно.

Документ передбачає надання Україні прямих позик на військове обладнання на суму щонайбільше $8 млрд. Також йдеться про продовження до 2027 року дії Ініціативи з надання безпекової допомоги Україні (USAI), яка дозволяє Міноборони США замовляти озброєння для України безпосередньо в американських виробників, та виділення на USAI по $300 млн у 2026 та 2027 роках.

Окрему увагу автори приділили участі США в економічному відновленні України після війни.

Втім, шанси на те, що сенсаційно схвалений проєкт набуде чинності у нинішньому вигляді, є практично нульовими.

Його ще має підтримати Сенат, а далі – підписати президент.

У Сенаті також є лояльна до Трампа більшість (53 республіканці, 45 демократів та двоє незалежних). Причому вважають, що сенатори-республіканці зазвичай обережніші за колег із Палати і вагаються діяти без підтримки президента.

Однак є можливість, що сенатори вийдуть із зустрічним проєктом або зі змінами до проголосованого.

Саме цей варіант зараз розглядається як найбільш реальний для України та її друзів у Вашингтоні. І саме на нього зараз спрямовані головні зусилля.

А втім, навіть попри непевність із тим, чи набуде чинності Ukraine Support Act та в якому вигляді, голосування 4 червня у Палаті представників має суттєве значення.

Докладніше – в матеріалі Ольги Ковальчук Допомога всупереч Трампу? Як у Конгресі США схвалили "український закон" та що це змінює.