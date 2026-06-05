Как в Конгрессе США преодолели сопротивление Трампа и удастся ли возобновить поддержку Украины

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект "Ukraine Support Act".

Это – впервые за полтора года президентства Дональда Трампа – приблизило Соединенные Штаты к возобновлению военной помощи Украине.

Инициатива предусматривает не только предоставление помощи в сфере безопасности Киеву, но и участие США в экономическом восстановлении после войны, введение санкций против России и новую процедуру смягчения санкционного давления.

Впрочем, это решение не является окончательным. Впереди рассмотрение законопроекта в Сенате, где шансы на его утверждение в нынешнем виде крайне невысоки, хотя они все же есть.

О том, что представляет собой грандиозный законопроект Ukraine Support Act, какие бюрократические процедуры удалось преодолеть сторонникам Украины в Конгрессе и какова дальнейшая судьба документа, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Ольги Ковальчук Помощь вопреки Трампу? Как в Конгрессе США одобрили "украинский закон" и что это меняет. Далее – краткое изложение статьи.

Финальное голосование в Палате представителей, состоявшееся по украинскому времени ночью 5 июня, принесло неожиданно большое количество голосов – 226 "за" и 95 "против". В том числе за его поддержку проголосовали 18 республиканцев, однопартийцев Трампа.

Конгрессмены решились на этот шаг, несмотря на давление Белого дома и лидеров партии.

Такой результат можно смело назвать успехом, учитывая внутреннюю ситуацию в Республиканской партии и влияние Трампа, поддержка со стороны которого крайне необходима для всех конгрессменов-республиканцев, желающих вновь избраться в Палату на выборах, которые состоятся в ноябре 2026 года.

Законопроект Ukraine Support Act был представлен 14 апреля прошлого года. Его инициатор, конгрессмен от Демократической партии Грегори Микс (штат Нью-Йорк), тогда настаивал, что Соединенные Штаты не имеют права отказываться от поддержки Киева даже в условиях активизации мирных переговоров.

Документ объемом более 90 страниц подробно регулирует все направления поддержки Украины Соединенными Штатами – от политических деклараций об осуждении вторжения России и ее военных преступлений в Украине до военной помощи Киеву и антироссийских санкций.

Самое интересное заключается в том, что законопроект устанавливает условия отмены и ослабления санкций, что в настоящее время является прерогативой президента и его правительства.

Предусмотрено, что президент может прекратить действие санкций только в том случае, если он официально подтвердит Конгрессу, что Россия полностью прекратила свою войну против Украины и не нарушает мирных соглашений. В случае возобновления российской агрессии санкции возвращаются немедленно.

Документ предусматривает предоставление Украине прямых займов на военное оборудование на сумму не более $8 млрд. Также речь идет о продлении до 2027 года действия Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (USAI), которая позволяет Минобороны США заказывать вооружение для Украины напрямую у американских производителей, и выделении на USAI по $300 млн в 2026 и 2027 годах.

Особое внимание авторы уделили участию США в экономическом восстановлении Украины после войны.

Впрочем, шансы на то, что сенсационно одобренный проект вступит в силу в нынешнем виде, практически равны нулю.

Его ещё должен одобрить Сенат, а затем подписать президент.

В Сенате также есть лояльное Трампу большинство (53 республиканца, 45 демократов и два независимых сенатора). При этом считается, что сенаторы-республиканцы обычно более осторожны, чем их коллеги из Палаты представителей, и не решаются действовать без поддержки президента.

Однако есть вероятность, что сенаторы выступят с встречным проектом или с поправками к проголосованному.

Именно этот вариант сейчас рассматривается как наиболее реальный для Украины и ее друзей в Вашингтоне.

Подробнее – в материале Ольги Ковальчук Помощь вопреки Трампу? Как в Конгрессе США одобрили "украинский закон" и что это меняет.