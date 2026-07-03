Як зростає роль НАТО в наданні підтримки Україні і хто в Альянсі опікується цим питанням

Наступного вівторка в Анкарі розпочнеться саміт НАТО. На ньому йтиметься і про підтримку України з боку Альянсу.

Співпраця між Україною та НАТО справді значно поглибилася за останні чотири роки. А суттєве зростання ролі організації в підтримці України розпочалося в середині 2024 року. Альянс взяв на себе пряме керівництво координацією та наданням військової допомоги Україні.

Нині НАТО безпосередньо бере участь у реалізації ініціативи PURL та має окреме військове командування – NSATU, яке координує 80% військової допомоги Україні.

Про те, як і чому з'явилося NSATU, читайте в статті програмної директорки Міжнародного центру української перемоги Ірина Красноштан НАТО замість США: як працює структура, що координує 80% військової допомоги Україні. Далі – стислий її виклад.

Командування НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України (NSATU) – структура Альянсу, яка координує постачання військового обладнання та підготовку українських сил країнами-членами та партнерами Альянсу. Рішення про його створення ухвалили на Вашингтонському саміті НАТО у липні 2024 року.

Важливим фактором остаточного схвалення цієї ініціативи стала невизначеність, пов’язана з виборами президента у США у 2024 році.

NSATU офіційно почало функціонувати у грудні 2024 року.

Воно повністю перебрало на себе функції Міжнародного центру координації донорів (IDCC) – механізму, який існував з 2022 року під американським та британським керівництвом і займався координацією постачання військової допомоги Україні та – пізніше – і координацією навчання українських військових.

Також нове командування частково перебрало на себе функції безпосередньо американського командування SAG-U, створеного в листопаді 2022 року для координації поставок в рамках великих пакетів допомоги від США.

Одночасно з командуванням NSATU продовжує існувати Контактна група з питань оборони України (UDCG), створена у квітні 2022 року – відома як формат "Рамштайн".

Це багатостороння платформа для координації військової допомоги Україні на вищому політичному рівні, яка включає понад 50 держав, включно з партнерами поза НАТО.

Командування NSATU розміщується в основному в німецькому Вісбадені – як і попередні координаційні групи.

Його очолює американський генерал-лейтенант Кертіс А. Баззард, який підпорядковується верховному головнокомандувачу Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) – американському генералу Алексусу Г. Гринкевичу.

Заступником командувача є німецький генерал-майор Ульф Хойсслер. Ще у Гринкевича є три помічники у ранзі бригадних генералів: Вітольд Бартошек (Польща), Патрік Робішо (Канада) та Річард Белл (Велика Британія). Вони відповідають за три основні напрями діяльності командування: логістика, навчання та розвиток сил.

Окрім Вісбадена персонал місії розміщений у Бельгії в штаб-квартирі Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та у логістичних центрах.

Командування NSATU координує визначення потреб України у військовому обладнанні спільно з українською стороною на основі ситуації на полі бою, узгоджує їх із можливостями донорів – країн-членів НАТО та партнерів – і забезпечує доставку до логістичних хабів поблизу українського кордону.

Наразі NSATU працює через два логістичні хаби: великий у Польщі та менший – у Румунії.

Командування координує підготовку українських військових, яку здійснюють держави-члени НАТО у навчальних центрах на своїй території.

Крім того, серед NSATU також займається підтримкою розвитку ЗСУ у довгостроковій перспективі – у горизонті 24 місяців.

Отже, створення NSATU дозволило забезпечити безперервність та стабільність військової підтримки України навіть в умовах політичної невизначеності у США.

Сьогодні NSATU координує понад 80% усієї військової допомоги Україні.

Докладніше – в матеріалі Ірина Красноштан НАТО замість США: як працює структура, що координує 80% військової допомоги Україні.