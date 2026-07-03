Как растет роль НАТО в оказании поддержки Украине и кто в Альянсе курирует этот вопрос

В следующий вторник в Анкаре начнется саммит НАТО. На нем будет обсуждаться и вопрос о поддержке Украины со стороны Альянса.

Сотрудничество между Украиной и НАТО действительно значительно углубилось за последние четыре года. А существенный рост роли организации в поддержке Украины начался в середине 2024 года. Альянс взял на себя непосредственное руководство координацией и оказанием военной помощи Украине.

Сейчас НАТО непосредственно участвует в реализации инициативы PURL и имеет отдельное военное командование – NSATU, которое координирует 80% военной помощи Украине.

О том, как и почему появилось NSATU, читайте в статье программного директора Международного центра украинской победы Ирины Красноштан НАТО вместо США: как работает структура, координирующая 80% военной помощи Украине. Далее – краткое изложение статьи.

Командование НАТО по оказанию помощи в области безопасности и подготовке для Украины (NSATU) – структура Альянса, которая координирует поставки военного оборудования и подготовку украинских сил странами-членами и партнерами Альянса. Решение о его создании было принято на Вашингтонском саммите НАТО в июле 2024 года.

Важным фактором окончательного одобрения этой инициативы стала неопределенность, связанная с выборами президента США в 2024-м.

NSATU официально начало функционировать в декабре 2024 года.

Оно полностью взяло на себя функции Международного центра координации доноров (IDCC) – механизма, который существовал с 2022 года под американским и британским руководством и занимался координацией поставок военной помощи Украине, а позже – и координацией обучения украинских военных.

Также новое командование частично взяло на себя функции непосредственно американского командования SAG-U, созданного в ноябре 2022 года для координации поставок в рамках крупных пакетов помощи от США.

Одновременно с командованием NSATU продолжает существовать Контактная группа по вопросам обороны Украины (UDCG), созданная в апреле 2022 года – известная как формат "Рамштайн".

Это многосторонняя платформа для координации военной помощи Украине на высшем политическом уровне, в которую входят более 50 государств, включая партнеров, не входящих в НАТО.

Командование NSATU расположено в основном в немецком Висбадене – так же, как и предыдущие координационные группы.

Его возглавляет американский генерал-лейтенант Кертис А. Баззард, который подчиняется верховному главнокомандующему Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе (SACEUR) – американскому генералу Алексусу Г. Гринкевичу.

Заместителем командующего является немецкий генерал-майор Ульф Хойсслер. Еще у Гринкевича есть три помощника в звании бригадных генералов: Витольд Бартошек (Польша), Патрик Робишо (Канада) и Ричард Белл (Великобритания). Они отвечают за три основных направления деятельности командования: логистика, обучение и развитие сил.

Помимо Висбадена, персонал миссии размещен в Бельгии в штаб-квартире Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и в логистических центрах.

Командование NSATU координирует определение потребностей Украины в военном оборудовании совместно с украинской стороной с учетом обстановки на поле боя, согласовывает их с возможностями доноров – стран-членов НАТО и партнеров – и обеспечивает доставку в логистические хабы вблизи украинской границы.

В настоящее время NSATU работает через два логистических хаба: крупный в Польше и меньший – в Румынии.

Командование координирует подготовку украинских военных, которую осуществляют государства-члены НАТО в учебных центрах на своей территории.

Кроме того, NSATU также занимается поддержкой развития ВСУ в долгосрочной перспективе – в горизонте 24 месяцев.

Таким образом, создание NSATU позволило обеспечить непрерывность и стабильность военной поддержки Украины даже в условиях политической неопределенности в США.

Сегодня NSATU координирует более 80% всей военной помощи Украине.

Подробнее – в материале Ирины Красноштан НАТО вместо США: как работает структура, координирующая 80% военной помощи Украине.