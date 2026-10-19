Віцепрем’єр з євроінтеграції про те, чи буде польське вето, про IBAR та Task Force

Всеволод Ченцов став віцепрем’єром з європейської інтеграції ще у липні, рівно три місяці тому, але досі утримувався від інтерв’ю. І це можна зрозуміти: через угорське блокування руху України до ЄС було складно робити прогнози і давати конкретні обіцянки.

Минулого тижня вето остаточно впало, а зустріч двох лідерів – Володимира Зеленського та Петера Мадяра – дала підстави розраховувати на перезавантаження відносин.

Одночасно стало помітним потепління у відносинах зі ще одним сусідом – Польщею.

Про деталі нових домовленостей, про європейське фінансування, про "креативність" у процесі виконання вимог ЄС, а також про IBAR, що стає пріоритетом України на шляху до вступу, та про новий механізм взаємодії з Брюсселем, – в інтерв’ю Всеволода Ченцова "ЄвроПравді" "Мир" з Угорщиною, підтримка Польщі та план реформ: перше інтерв’ю віцепрем’єра з євроінтеграції. Далі – основні його тези.

Польща підтримує наш вступ в ЄС. І я думаю, що це щира позиція. Звичайно, що є елементи конкуренції, і це нормально.

Я впевнений, що переваг для Польщі буде набагато більше, ніж викликів.

Сподіваюся, що у нас не дійде до шантажу (історичними питаннями. – ЄП) ні з Польщею, ні з іншими державами, а для цього в міру просування до фіналу ми будемо врегульовувати спірні питання.

Була дуже позитивна, тепла зустріч президента Володимира Зеленського і прем'єра Угорщини Петера Мадяра.

Думаю, в нас поступово налагодиться нормальна двостороння взаємодія. А на європейському треку – розраховуємо, що відкриємо наступні два кластери.

Саме Угорщина ставила відкриття кластерів у залежність від змін до закону "Про освіту". Ухвалений Верховною Радою закон стосується усіх нацменшин (держав ЄС. – ЄП), у тому числі й румунської.

Питання щодо нацменшин, крім Угорщини, звучали від Румунії і Болгарії. З ними ми теж працювали, у тому числі по змінах до освітнього закону. Звичайно, попереду імплементація, і важливо, щоб на цьому етапі також не виникало жодних непорозумінь.

Зміни до закону про освіту – це частина наших зобов'язань за першим кластером. Перший кластер – головний пріоритет.

Також працюємо над виконанням великого блоку завдань з питань правосуддя, реформи системи правопорядку.

Перший кластер – особливий. У ньому є проміжні бенчмарки (критерії. – ЄП), які Україна має виконати для того, щоб почати закривати будь-які переговорні глави з інших кластерів. Для цього треба отримати позитивну оцінку за так званим IBAR (звітом про оцінювання проміжних бенчмарків). І це – наше завдання.

На додаток, багато критеріїв перегукується з завданнями за програмою бюджетної допомоги Ukraine Facility, тож ухвалення цих законів також допомагає Україні отримувати фінансування.

Ми маємо проявляти і здоровий глузд, і креативність, щоб досягати балансу між виконанням критеріїв і забезпеченням функціональності, стабільності системи. Треба шукати такі рішення, які даватимуть результат.

Це ж не таємниця, що деколи завдання щодо реформ партнери формують з найкращих міркувань, але на практиці це не втілити.

Тут йдеться не про компроміси, а про пошук правильних розумних рішень під час виконання бенчмарків і вимог Ukraine facility, які дозволять ЄС зарахувати цю реформу як виконану.

Наразі ми працюємо в межах тієї гнучкості, яку дають наявні формулювання.

Ми створюємо Task Force між урядом і Єврокомісією, мета якого – інтенсивно відпрацьовувати законопроєкти щодо верховенства права і антикорупції, щоби швидко рухатися по бенчмарках і вже за кілька місяців вийти на конкретний результат.

У п’ятницю на зустрічі з президентом Зеленським президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приділила значну увагу роботі Task Force (хоча, здавалося б, це дуже технічне питання).

Ця деталь свідчить, наскільки важливим є рух України до вступу.

У вимогах ЄС не написано про необхідність конкурсу на генпрокурора. Європейської практики такої теж немає.

Повне інтерв’ю – в матеріалі "Мир" з Угорщиною, підтримка Польщі та план реформ: перше інтерв’ю віцепрем’єра з євроінтеграції.