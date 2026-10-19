Всеволод Ченцов стал вице-премьером по европейской интеграции еще в июле, ровно три месяца назад, но до сих пор воздерживался от интервью. И это понятно: из-за венгерской блокировки продвижения Украины в ЕС было сложно делать прогнозы и давать конкретные обещания.

На прошлой неделе вето окончательно было снято, а встреча двух лидеров­ – Владимира Зеленского и Петера Мадьяра – дала основания рассчитывать на перезагрузку отношений.

Одновременно стало заметно потепление в отношениях с ещё одним соседом – Польшей.

О деталях новых договоренностей, о европейском финансировании, о "креативности" в процессе выполнения требований ЕС, а также об IBAR, который становится приоритетом Украины на пути к вступлению, и о новом механизме взаимодействия с Брюсселем – в интервью Всеволода Ченцова "ЕвроПравде" "Мир" с Венгрией, поддержка Польши и план реформ: первое интервью вице-премьера по евроинтеграции. Далее – основные его тезисы.

Польша поддерживает наше вступление в ЕС. И я думаю, что это искренняя позиция. Конечно, есть элементы конкуренции, и это нормально.

Я уверен, что преимуществ для Польши будет гораздо больше, чем вызовов.

Надеюсь, что у нас не дойдет до шантажа (историческими вопросами. – ЕП) ни с Польшей, ни с другими государствами, а для этого по мере продвижения к финалу мы будем урегулировать спорные вопросы.

Состоялась очень позитивная, теплая встреча президента Владимира Зеленского и премьера Венгрии Петера Мадяра.

Думаю, у нас постепенно наладится нормальное двустороннее взаимодействие. А на европейском направлении – рассчитываем, что откроем следующие два кластера.

Именно Венгрия ставила открытие кластеров в зависимость от изменений в законе "Об образовании". Принятый Верховной Радой закон касается всех национальных меньшинств (стран ЕС. – ЕП), в том числе и румынского.

Вопросы о национальных меньшинствах, кроме Венгрии, звучали со стороны Румынии и Болгарии. С ними мы тоже работали, в том числе над изменениями в законе об образовании. Конечно, впереди имплементация, и важно, чтобы на этом этапе также не возникало никаких недоразумений.

Изменения в законе об образовании – это часть наших обязательств по первому кластеру. Первый кластер – главный приоритет.

Также мы работаем над выполнением обширного блока задач по вопросам правосудия и реформы системы правопорядка.

Первый кластер – особый. В нём есть промежуточные бенчмарки (критерии. – ЕП), которые Украина должна выполнить для того, чтобы начать закрывать любые переговорные главы по другим кластерам. Для этого нужно получить положительную оценку по так называемому IBAR (отчёту об оценке промежуточных бенчмарков). И это – наша задача.

Кроме того, многие критерии перекликаются с задачами в рамках программы бюджетной помощи Ukraine Facility, поэтому принятие этих законов также помогает Украине получать финансирование.

Мы должны проявлять и здравый смысл, и креативность, чтобы достигать баланса между выполнением критериев и обеспечением функциональности, стабильности системы. Нужно искать такие решения, которые будут давать результат.

Ведь ни для кого не секрет, что иногда задачи по реформам партнеры формулируют с самыми благими намерениями, но на практике их невозможно реализовать.

Речь здесь идет не о компромиссах, а о поиске правильных и разумных решений при выполнении бенчмарков и требований Ukraine Facility, которые позволят ЕС признать эту реформу выполненной.

В настоящее время мы работаем в рамках той гибкости, которую предоставляют имеющиеся формулировки.

Мы создаем рабочую группу (Task Force) между правительством и Еврокомиссией, цель которой – интенсивно прорабатывать законопроекты по верховенству права и борьбе с коррупцией, чтобы быстро продвигаться по контрольным показателям и уже через несколько месяцев достичь конкретного результата.

В пятницу на встрече с президентом Зеленским президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уделила значительное внимание работе рабочей группы (хотя, казалось бы, это очень технический вопрос).

Эта деталь свидетельствует о том, насколько важно продвижение Украины к вступлению.

По поводу конкурса на должность генпрокурора в Украине, то в требованиях ЕС не говорится о необходимости его проведения. В европейской практике такого тоже нет.

Полное интервью – в материале "Мир" с Венгрией, поддержка Польши и план реформ: первое интервью вице-премьера по евроинтеграции.