Як і чому росіяни вербують найманців у Чорногорії і до чого тут сербський націоналізм

У Чорногорії і надалі мають значний вплив сербські націоналістичні політичні організації, проросійські медіа, а також релігійні та ідеологічні мережі, прихильні до Москви.

У середовищі радикальних сербських націоналістів Росію зображують не просто іноземним союзником, а захисницею православного християнства, слов’янської цивілізації та сербських національних інтересів. Російську війну проти України часто подають як продовження історичного протистояння Сербії з НАТО та Заходом.

У межах такого наративу участь у бойових діях на боці Росії перетворюється на акт відданості ширшій національній і цивілізаційній справі.

Про те, як в Чорногорії вербують на війну проти України, тоді як державні інституції майже цього не помічають, – в колонці політолога Любомира Філіповича (Чорногорія) Мовчання Подгориці: як чорногорці безкарно воюють проти України. Далі – стислий її виклад.

Автор колонки зазначає, що у жовтні 2025 року розслідування Балканської мережі журналістських розслідувань (BIRN) викрило вербувальні мережі, що діяли через Telegram. Досвідчені сербські бійці за допомогою цих мереж залучали нових добровольців із Сербії та Боснії і Герцеговини.

У розслідуванні задокументовано пропозиції укладати військові контракти, отримувати грошову винагороду, російське громадянство та інші переваги, а також заклики до солідарності між сербами, які воюють за Росію.

"Поєднання націоналістичної ідеології, геополітичних образ, релігійної ідентичності та фінансових стимулів сформувало впізнавану модель вербування. Вона допомагає зрозуміти, чому люди із Західних Балкан можуть сприймати участь у російській війні як щось більше, ніж просто військову роботу.

Чорногорія особливо вразлива до такого ідеологічного впливу. Адже сербський націоналізм поширюється через кордон між Сербією та Чорногорією", – наголошує Філіпович.

Зокрема, через Сербську православну церкву, яка є домінантною релігійною організацією в країні, а також через політичні рухи, медіа та спільні націоналістичні мережі.

Чорногорський політолог зазначає, що уже певний час бачить в своїх стрічках соцмереж відео та дописи з чоловіками, які, судячи з усього, походять із Чорногорії та служать у російських військових формуваннях.

"23 вересня я порушив це питання у своїй регулярній авторській колонці на чорногорському новинному порталі Cafe del Montenegro (CdM)... Та моя колонка майже не викликала публічного обговорення. Не помітив я і жодної суттєвої реакції з боку державних установ. Тому нещодавно вирішив офіційно повідомити про це чорногорські правоохоронні органи та органи безпеки", – пише автор колонки.

Він зібрав скриншоти, відеозаписи, посилання на облікові записи в Instagram і конкретні дописи, на яких озброєні чоловіки служать зараз у російських військових формуваннях і передав інформацію до Верховної державної прокуратури, Спеціальної державної прокуратури, Управління поліції та Агентства національної безпеки. Але не отримав ані підтвердження їхнього отримання, ані реєстраційного номера – тобто будь-яких ознак того, що надану інформацію офіційно зареєстровано.

За словами Любомира Філіповича, у Чорногорії діє законодавство, яке передбачає відповідальність за незаконну участь в іноземних збройних формуваннях.

"Особливо прикро спостерігати за мовчанням державних інституцій", – пише політолог.

Водночас він має намір і надалі документувати доступні матеріали та домагатися відповідей.

Докладніше – в колонці Любомира Філіповича (Чорногорія) Мовчання Подгориці: як чорногорці безкарно воюють проти України.