Как и почему россияне вербуют наемников в Черногории и при чём здесь сербский национализм

В Черногории по-прежнему значительное влияние оказывают сербские националистические политические организации, пророссийские СМИ, а также религиозные и идеологические сети, лояльные Москве.

В среде радикальных сербских националистов Россию изображают не просто как иностранного союзника, а как защитницу православного христианства, славянской цивилизации и сербских национальных интересов. Российскую войну против Украины часто представляют как продолжение исторического противостояния Сербии с НАТО и Западом.

В рамках такого нарратива участие в боевых действиях на стороне России превращается в акт преданности более широкому национальному и цивилизационному делу.

О том, как в Черногории вербуют на войну против Украины, в то время как государственные институты практически этого не замечают, – в колонке политолога Любомира Филиповича (Черногория) Молчание Подгорицы: как черногорцы безнаказанно воюют против Украины. Далее – краткое изложение статьи.

Автор колонки отмечает, что в октябре 2025 года расследование Балканской сети журналистских расследований (BIRN) разоблачило вербовочные сети, действовавшие через Telegram. Опытные сербские бойцы с помощью этих сетей привлекали новых добровольцев из Сербии и Боснии и Герцеговины.

В ходе расследования были зафиксированы предложения заключать военные контракты, получать денежное вознаграждение, российское гражданство и другие преимущества, а также призывы к солидарности между сербами, воюющими на стороне России.

"Сочетание националистической идеологии, геополитических образов, религиозной идентичности и финансовых стимулов сформировало узнаваемую модель вербовки. Она помогает понять, почему люди с Западных Балкан могут воспринимать участие в российской войне как нечто большее, чем просто военную службу.

Черногория особенно уязвима к такому идеологическому влиянию. Ведь сербский национализм распространяется через границу между Сербией и Черногорией", – подчеркивает Филипович.

В частности, через Сербскую православную церковь, которая является доминирующей религиозной организацией в стране, а также через политические движения, СМИ и общие националистические сети.

Черногорский политолог отмечает, что уже некоторое время видит в своих лентах социальных сетей видео и посты с мужчинами, которые, судя по всему, родом из Черногории и служат в российских воинских формированиях.

"23 сентября я поднял этот вопрос в своей регулярной авторской колонке на черногорском новостном портале Cafe del Montenegro (CdM)... Однако моя колонка практически не вызвала публичного обсуждения. Я также не заметил ни одной существенной реакции со стороны государственных учреждений. Поэтому недавно решил официально сообщить об этом черногорским правоохранительным органам и органам безопасности", – пишет автор колонки.

Он собрал скриншоты, видеозаписи, ссылки на аккаунты в Instagram и конкретные посты, на которых видно, что вооруженные мужчины в настоящее время служат в российских воинских формированиях, и передал информацию в Верховную государственную прокуратуру, Специальную государственную прокуратуру, Управление полиции и Агентство национальной безопасности. Но не получил ни подтверждения их получения, ни регистрационного номера – то есть каких-либо признаков того, что предоставленная информация официально зарегистрирована.

По словам Любомира Филиповича, в Черногории действует законодательство, предусматривающее ответственность за незаконное участие в иностранных вооруженных формированиях.

"Особенно досадно наблюдать за молчанием государственных институтов", – пишет политолог.

В то же время он намерен и в дальнейшем документировать доступные материалы и добиваться ответов.

Подробнее – в колонке Любомира Филиповича (Черногория) Молчание Подгорицы: как черногорцы безнаказанно воюют против Украины.