Усі ключові інформаційні колони, на яких вибудовується електоральний успіх ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", мають чіткий, неприхований і документально доведений зв'язок із Кремлем.

Цей ланцюг нерозривний: від спільних темників та серверів на території Росії – до візитів у посольство РФ, нагородження Путіна та отримання готівки через схеми кума Путіна Віктора Медведчука.

Ці медіа не просто займаються дезінформацією під прапором так званої "альтернативної точки зору".

Вони легалізують агентуру впливу та створюють для проросійських сил зручний соціально-політичний ліфт прямо в німецький парламент.

Деталі і приклади – в цікавій статті Олександра Лємєнова та Володимира Черчика На службі Кремля: хто і як нав'язує Німеччині "Альтернативу" і просуває російські наративи. Далі – стислий її виклад.

Видання Unser Mitteleuropa старанно ліпить із себе образ такого собі "вільного волонтерського проєкту". Втім, у своїх регулярних оглядах безапеляційно змальовує партію "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") не інакше як рятівний "ковток свіжого повітря".

Unser Mitteleuropa щедро годує свою аудиторію першосортним мракобіссям: конспірологією про шкоду веж 5G, антивакцинаторською маячнею щодо COVID-19 та іншими дезінформаційними вірусами.

Засновником сайту є угорець Янош Бенчшик. На момент запуску порталу він перебував у відверто проросійській угорській партії "Йоббік".

Бенчшик був також видавцем провокативного ресурсу Kárpát Hír, орієнтованого на угорську меншину українського Закарпаття, через який методично вкидали кремлівську дезінформацію для розпалювання сепаратизму.

Сайт має 82 тисячі візитів щомісяця за даними платформи Similar Sites (надалі в статті трафік аналізованих ресурсів – також від цієї платформи).

Австрійський майданчик Report24, який має понад 432 тисячі візитів щомісяця, системно й цинічно паразитує на темі війни в Україні, перекладаючи відповідальність з агресора на жертву.

Читачам уперто нав'язують міф про "АдН" як про "єдину пацифістську силу", здатну принести мир. Спікери ультраправих отримали тут відкриту трибуну для будь-яких провокацій.

Зв'язок Report24 з Росією лежить на поверхні. Видання зареєстроване в австрійському Лінці за однією юридичною адресою (Steingasse 6A) з такими одіозними проросійськими проєктами, як AUF1 та Info-Direkt.

Сайт Journalistenwatch з охопленням в понад 574 тисячі візитів щомісяця концентрує всю увагу аудиторії на міграційній тематиці, штучно списуючи будь-які внутрішні проблеми сучасної Німеччини виключно на біженців.

Звісно, у ролі єдиного месії німцям підсовують ту саму "АдН".

Редактор цього рупора – Макс Ердінгер, давній автор німецької філії російської державної пропагандистської мережі RT (Russia Today). Навіть після повномасштабного вторгнення Ердінгер безсоромно переконував читачів, що буцімто санкції проти РФ нав’язані Сполученими Штатами з єдиною метою – знищити німецьку промисловість.

COMPACT (понад 281 тисячу відвідувань на місяць) – це флагман ультраправої пропаганди, створений Юргеном Ельзессером, який є завсідником прийомів у російському посольстві в Берліні. Набір маніпуляцій стандартний: полювання на мігрантів, боротьба з "глобалізмом", вихваляння "АдН" та демонізація НАТО, яке змальовують агресором на противагу "миролюбній" Росії.

Для офіційного Берліна настав час зняти білі рукавички.

Тут недостатньо лише моніторингу контенту від StratCom чи публічних лекцій про медіаграмотність. Мають запрацювати інструменти фінансового контролю, "санкційні списки" ЗМІ – аж до відкриття кримінальних проваджень за фінансування антидержавної діяльності з арештом активів.

Більше прикладів – в матеріалі Олександра Лємєнова та Володимира Черчика На службі Кремля: хто і як нав'язує Німеччині "Альтернативу" і просуває російські наративи.