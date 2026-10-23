Все ключевые информационные каналы, на которых строится электоральный успех ультраправой партии "Альтернатива для Германии", имеют четкую, нескрываемую и документально подтвержденную связь с Кремлем.

Эта цепочка неразрывна: от общих темников и серверов на территории России – до визитов в посольство РФ, награждения Путина и получения наличных через схемы кума Путина Виктора Медведчука.

Эти СМИ не просто занимаются дезинформацией под флагом так называемой "альтернативной точки зрения".

Они легализуют агентуру влияния и создают для пророссийских сил удобный социально-политический лифт прямо в немецкий парламент.

Подробности и примеры – в интересной статье Александра Леменова и Владимира Черчика На службе Кремля: кто и как навязывает Германии "Альтернативу" и продвигает российские нарративы. Далее – краткое изложение статьи.

Издание Unser Mitteleuropa старательно лепит из себя образ некоего "свободного волонтерского проекта". Впрочем, в своих регулярных обзорах оно безапелляционно изображает партию "Альтернатива для Германии" ("АдГ") не иначе как спасительный "глоток свежего воздуха".

Unser Mitteleuropa щедро кормит свою аудиторию первоклассным мракобесием: конспирологическими теориями о вреде башен 5G, антивакцинным бредом по поводу COVID-19 и другими дезинформационными вирусами.

Основателем сайта является венгр Янош Бенчшик. На момент запуска портала он состоял в откровенно пророссийской венгерской партии "Йоббик".

Бенчшик также был издателем провокационного ресурса Kárpát Hír, ориентированного на венгерское меньшинство украинского Закарпатья, через который методично распространялась кремлевская дезинформация с целью разжигания сепаратизма.

Сайт имеет 82 тысячи посещений ежемесячно по данным платформы Similar Sites (далее в статье данные о трафике анализируемых ресурсов также приводятся с этой платформы).

Австрийский сайт Report24, который имеет более 432 тысяч посещений ежемесячно, систематически и цинично паразитирует на теме войны в Украине, перекладывая ответственность с агрессора на жертву.

Читателям упорно навязывают миф об "АдГ" как о "единственной пацифистской силе", способной принести мир. Спикеры ультраправых получили здесь открытую трибуну для любых провокаций.

Связь Report24 с Россией лежит на поверхности. Издание зарегистрировано в австрийском Линце по одному юридическому адресу (Steingasse 6A) вместе с такими одиозными пророссийскими проектами, как AUF1 и Info-Direkt.

Сайт Journalistenwatch, посещаемость которого превышает 574 тысячи посещений в месяц, концентрирует все внимание аудитории на миграционной тематике, искусственно списывая любые внутренние проблемы современной Германии исключительно на беженцев.

Конечно, в роли единственного мессии немцам подсовывают ту самую "АдГ".

Редактор этого рупора – Макс Эрдингер, давний автор немецкого филиала российской государственной пропагандистской сети RT (Russia Today). Даже после полномасштабного вторжения Эрдингер беззастенчиво убеждал читателей, что якобы санкции против РФ навязаны Соединёнными Штатами с единственной целью – уничтожить немецкую промышленность.

COMPACT (более 281 тысячи посещений в месяц) – это флагман ультраправой пропаганды, созданный Юргеном Эльзессером, который является завсегдатаем приемов в российском посольстве в Берлине. Набор манипуляций стандартный: охота на мигрантов, борьба с "глобализмом", восхваление "АдГ" и демонизация НАТО, которое изображают агрессором в противовес "миролюбивой" России.

Для официального Берлина настало время снять белые перчатки.

Здесь недостаточно лишь мониторинга контента со стороны StratCom или публичных лекций о медиаграмотности. Должны заработать инструменты финансового контроля, "санкционные списки" СМИ – вплоть до возбуждения уголовных дел за финансирование антигосударственной деятельности с арестом активов.

Больше примеров – в материале Александра Леменова и Владимира Черчика На службе Кремля: кто и как навязывает Германии "Альтернативу" и продвигает российские нарративы.