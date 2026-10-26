Хто взяв владу в Сербії замість Вучича та чому це загрожує постачанню снарядів до ЗСУ

Александар Вучич всіх здивував. Не очікуючи ані офіційних результатів парламентських виборів, ані навіть оприлюднення даних екзит-полів, колишній президент Сербії та кандидат у прем’єри визнав поразку своєї партії.

Такий крок теоретично має зберегти Вучичу та його партії шанс на реванш. А шанс є – нова сербська влада прийшла на гаслах "за все добре і проти всього поганого" і навряд чи зможе довго утримувати нинішній рівень суспільної довіри.

Однак не менш ймовірним є кримінальне переслідування Вучича та його команди. Цього очікує чимала частина сербського суспільства, і саме антикорупційні гасла привели "Студентський список" до перемоги.

Про те, чого слід очікувати після виборів у Сербії та чи спричинить зміна влади в цій країні проблеми для України, читайте в статті співзасновника "Європейської правди" Юрія Панченка Сербія скинула Вучича. Чи розвернеться влада від Росії до Євросоюзу та чого чекати Україні. Далі – стислий її виклад.

Перебіг виборів показував, що здаватися вже колишній президент Сербії Александар Вучич не збирається.

Проте все вирішила висока явка – 65%. На дільниці прийшли передусім ті, хто хотів покласти край правлінню Вучича.

За попередніми даними, "Студентський список" підтримали 52,9% виборців, тоді як "Єдину Сербію" на чолі з Вучичем – лише 38,8%

Жодна інша політична сила не зуміла подолати тривідсотковий прохідний бар’єр. Тож у новому парламенті компанію цим двом політичним силам складуть лише п'ять депутатів, обраних за квотою національних меншин.

Перемога опозиції на парламентських виборах відкриває дорогу до повної заміни влади. Скоріш за все, кандидат від "Студентського списку", хто б ним не був, не матиме проблем на президентських виборах, які пройдуть 26 грудня.

Проте залишається відкритим питання: куди поведе Сербію нова влада?

На відміну від Угорщини, у Сербії опозиція не має однозначного лідера та кандидата на посаду прем’єра. Так само невідомі й потенційні міністри нового уряду.

Єдине, що анонсував "Студентський список" – це 11 пунктів, які вони планують реалізувати після перемоги, – але цей план описаний дуже загально. Обіцяють масове перезавантаження судової системи, люстрацію чиновників, повну прозорість державних закупівель, а також "визволення" ЗМІ. А ще прозорі конкурси на призначення посадовців, але одночасно – безстрокові контракти для них задля звільнення від політичного тиску.

Решта обіцянок стосуються економіки та соціальної сфери: підтримки вітчизняного бізнесу та фермерів, збільшення фінансування освіти, доступного житла для молоді, доступної медичної допомоги у кожному селі…

Очевидно, що нова влада стане заручницею щедрих соціальних обіцянок, виконати які буде досить непросто. І це ще один фактор ризику.

Проте найбільше питань – щодо зовнішнього курсу Сербії. Це у "Студентському списку" свідомо не коментували. І тут можна очікувати чимало сюрпризів.

Студентські протести не були прозахідними. Наразі можна сказати, що всередині "Студентського списку" є політики, які відстоюють відновлення курсу на вступ до ЄС, а є і противники цього.

А відповідно – перемога опозиції не гарантує прозахідний розворот Сербії.

У найбільш принциповому для нас питанні – запровадженні санкцій проти РФ – змін чекати наразі не варто.

Ще більш принципове для України питання – чи збережеться постачання сербських боєприпасів. Попри те, що Вучич декларував відмову від продажу зброї Україні, він заплющував очі на потрапляння сербських боєприпасів до ЗСУ через Польщу та Чехію.

По-перше, неможливо виключити, що ці постачання містять відкати для старої сербської влади – і тому можуть зникнути внаслідок боротьби нової влади з корупцією. По-друге, зважаючи на те, що нова влада у прагненні зберегти популярність може опинитися перед необхідністю зробити кроки у бік Росії – не можна виключити й політичних рішень.

І тут лишається сподіватися на допомогу ЄС та європейських столиць, вплив яких на новий уряд Сербії має бути вагомим. У тому числі через фінансові чинники.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Сербія скинула Вучича. Чи розвернеться влада від Росії до Євросоюзу та чого чекати Україні.