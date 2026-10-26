Кто пришёл к власти в Сербии вместо Вучича и почему это угрожает поставкам снарядов для ВСУ

Александар Вучич всех удивил. Не дожидаясь ни официальных результатов парламентских выборов, ни даже обнародования данных экзит-полов, бывший президент Сербии и кандидат в премьеры признал поражение своей партии.

Такой шаг теоретически должен сохранить за Вучичем и его партией шанс на реванш. А шанс есть – новая сербская власть пришла на лозунгах "за всё хорошее и против всего плохого" и вряд ли сможет долго удерживать нынешний уровень общественного доверия.

Однако не менее вероятно и уголовное преследование Вучича и его команды. Этого ожидает значительная часть сербского общества, и именно антикоррупционные лозунги привели "Студенческий список" к победе.

О том, чего ожидать после выборов в Сербии и выиграет ли Украина от смены власти в этой стране, читайте в статье соучредителя "Европейской правды" Юрия Панченко Сербия свергла Вучича. Развернется ли власть от России к Евросоюзу и чего ждать Украине. Далее – краткое изложение статьи.

Ход выборов показывал, что сдаваться бывший президент Сербии Александар Вучич не собирается.

Однако все решила высокая явка – 65%. На избирательные участки пришли в первую очередь те, кто хотел положить конец правлению Вучича.

По предварительным данным, "Студенческий список" поддержали 52,9 % избирателей, тогда как "Единую Сербию" во главе с Вучичем – лишь 38,8 %

Ни одна другая политическая сила не сумела преодолеть трехпроцентный проходной барьер. Поэтому в новом парламенте компанию этим двум политическим силам составят лишь пять депутатов, избранных по квоте национальных меньшинств.

Победа оппозиции на парламентских выборах открывает путь к полной смене власти. Скорее всего, кандидат от "Студенческого списка", кем бы он ни был, не будет иметь проблем на выборах президента, которые пройдут 26 декабря.

Однако остается открытым вопрос: куда поведет Сербию новая власть?

В отличие от Венгрии, в Сербии у оппозиции нет однозначного лидера и кандидата на пост премьера. Так же неизвестны и потенциальные министры нового правительства.

Единственное, что анонсировал "Студенческий список", – это 11 пунктов, которые они планируют реализовать после победы, – но этот план описан очень обобщённо. Обещают массовую перезагрузку судебной системы, люстрацию чиновников, полную прозрачность государственных закупок, а также "освобождение" СМИ. А ещё – прозрачные конкурсы на назначение должностных лиц, но при этом – бессрочные контракты для них, чтобы избавить их от политического давления.

Остальные обещания касаются экономики и социальной сферы: поддержки отечественного бизнеса и фермеров, увеличения финансирования образования, доступного жилья для молодежи, доступной медпомощи…

Очевидно, что новая власть станет заложницей щедрых социальных обещаний, выполнить которые будет довольно непросто. И это ещё один фактор риска.

Однако больше всего вопросов вызывает внешнеполитический курс Сербии. Об этом в "Студенческом списке" сознательно не комментировали. И здесь можно ожидать немало сюрпризов.

Студенческие протесты не носили прозападный характер. На данный момент можно сказать, что внутри "Студенческого списка" есть политики, отстаивающие возобновление курса на вступление в ЕС, но и противники этого.

А значит – победа оппозиции не гарантирует прозападный разворот Сербии.

В наиболее принципиальном для нас вопросе – введении санкций против РФ – изменений пока ждать не стоит.

Еще более принципиальный для Украины вопрос – сохранится ли поставка сербских боеприпасов. Несмотря на то, что Вучич заявлял об отказе от продажи оружия Украине, он закрывал глаза на попадание сербских боеприпасов в ВСУ через Польшу и Чехию.

Во-первых, нельзя исключать, что эти поставки сопровождаются откатами в пользу прежней сербской власти – и поэтому могут исчезнуть в результате борьбы новой власти с коррупцией. Во-вторых, учитывая, что новая власть, стремясь сохранить популярность, может оказаться вынужденной сделать шаги навстречу России, нельзя исключать и политических решений.

И здесь остается надеяться на помощь ЕС и европейских столиц, влияние которых на новое правительство Сербии должно быть значительным. В том числе из-за финансовых факторов.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Сербия свергла Вучича. Развернется ли власть от России к Евросоюзу и чего ждать Украине.