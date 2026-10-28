Як вибори у 2027-му можуть змінити зовнішню політику Італії та чого очікувати Україні

Після остаточного ухвалення в Італії 10 жовтня нового виборчого закону партії починають готуватися до голосування, здатного змінити характер підтримки Києва.

Загальні вибори можуть відбутися 2027 року – у період з вересня до грудня. Існують також припущення щодо ймовірності дострокових навесні через політичну доцільність таких для прем'єрки Джорджи Мелоні.

Центральним питанням залишається продовження військової допомоги Україні з боку Італії. Щодо цього існують чотири сценарії – і лише один з них точно позитивний.

Про те, до чого ж готуватися Італії, Україні та ЄС, читайте в статті юриста, колишнього президента організації Comitato Razom Едоардо Бозіо Чотири сценарії виборів у Італії: чи втримається при владі Мелоні та якими є загрози для України. Далі – стислий її виклад.

Від першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну Італія послідовно підтримувала Київ.

Вирішальну роль у цьому відігравав прем’єр-міністр Маріо Драгі.

Він зайняв чітку проукраїнську позицію та став першим лідером великої європейської країни, що підтримав рішення надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

Після падіння уряду Драгі та призначення дострокових виборів у вересні 2022 року існували побоювання, що наступний уряд Італії буде менш прихильним до України. Однак правоцентристська коаліція на чолі з прем’єр-міністеркою Джорджею Мелоні, на подив багатьох, продовжила та навіть посилила політику свого попередника.

Але все може змінитися через наступні вибори, які відбудуться в Італії 2027 року.

Новий закон покликаний забезпечити стабільну парламентську більшість після виборів.

Певний аналіз щодо післявиборчих сценаріїв можна зробити на основі соціологічного дослідження YouTrend/AGI Supermedia, опублікованого 15 жовтня 2026 року. Саме ж опитування проводили з 1 до 14 жовтня.

Перший сценарій передбачає переобрання нинішнього правоцентристського уряду на чолі з прем’єр-міністеркою Джорджею Мелоні з результатом понад 42% голосів.

Мелоні, уряд якої став найтривалішим за час існування Італійської Республіки, має чітку позицію на підтримку України.

Другий сценарій передбачає перемогу лівоцентристської коаліції. Вона наразі йде практично нарівні з правоцентристами в соціологічних опитуваннях.

Позиція цього політичного блоку щодо України є неоднорідною.

Згідно з соцопитуваннями, 46% виборців лівоцентристських сил вважають, що військову допомогу Україні слід негайно припинити, тоді як 43% виступають за її продовження. Тож перемога лівоцентристської коаліції може призвести до радикальної зміни позиції Італії щодо України.

Третій сценарій – союз правоцентристського блоку Джорджі Мелоні з ультраправою партією "Національне майбутнє" італійського депутата Європарламенту Роберто Ванначчі. Він використовує наративи російської пропаганди, а програма його партії передбачає припинення військової допомоги Україні та перехід до більш примирливої політики щодо Росії з метою відновлення нормальних дипломатичних і торговельних відносин.

Союз із Ванначчі міг би посилити позиції правоцентристської коаліції на виборах, однак ціна такого кроку може бути високою.

Четвертий сценарій передбачає ситуацію, за якої жодна коаліція не набере 42% в обох палатах італійського парламенту. В такому випадку важко передбачити, які саме коаліції зможуть сформувати уряд.

Найочевиднішою перспективою збереження військової підтримки України є перемога правоцентристського блоку з результатом понад 42% голосів. Це випливає з досвіду останніх чотирьох років правління Мелоні.

Однак цей аналіз спирається на поточні соціологічні опитування й не враховує зовнішніх чинників, зокрема розвитку подій на полі бою в Україні, змін у європейському та міжнародному політичному контексті або можливого економічного спаду.

Докладніше – в матеріалі Едоардо Бозіо Чотири сценарії виборів у Італії: чи втримається при владі Мелоні та якими є загрози для України.