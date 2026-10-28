Как выборы в 2027-му могут изменить внешнюю политику Италии и чего следует ожидать Украине

После окончательного принятия в Италии 10 октября нового избирательного закона партии начинают готовиться к голосованию, которое может изменить характер поддержки Киева.

Всеобщие выборы могут состояться в 2027 году – в период с сентября по декабрь. Существуют также предположения о вероятности досрочных выборов весной из-за политической целесообразности таких выборов для премьер-министра Джорджи Мелони.

Центральным вопросом остается продолжение военной помощи Украине со стороны Италии. По этому поводу существует четыре сценария – и лишь один из них однозначно положительный.

О том, к чему же следует готовиться Италии, Украине и ЕС, читайте в статье юриста, бывшего президента организации Comitato Razom Эдоардо Бозио Четыре сценария выборов в Италии: удержится ли у власти Мелони и какие есть угрозы для Украины. Далее – краткое изложение статьи.

С первого дня полномасштабного вторжения России в Украину Италия последовательно поддерживала Киев.

Решающую роль в этом сыграл премьер-министр Марио Драги.

Он занял четкую проукраинскую позицию и стал первым лидером крупной европейской страны, поддержавшим решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

После падения правительства Драги и назначения досрочных выборов в сентябре 2022 года существовали опасения, что следующее правительство Италии будет менее благосклонным к Украине. Однако правоцентристская коалиция во главе с премьер-министром Джорджей Мелони, к удивлению многих, продолжила и даже усилила политику своего предшественника.

Но всё может измениться в связи со следующими выборами, которые состоятся в Италии в 2027 году.

Новый закон призван обеспечить стабильное парламентское большинство после выборов.

Определенный анализ послевыборных сценариев можно провести на основе социологического исследования YouTrend/AGI Supermedia, опубликованного 15 октября 2026 года. Сам опрос проводился с 1 по 14 октября.

Первый сценарий предполагает переизбрание нынешнего правоцентристского правительства во главе с премьер-министром Джорджией Мелони с результатом более 42% голосов.

Мелони, правительство которой стало самым долговечным за всю историю существования Итальянской Республики, занимает четкую позицию в поддержку Украины.

Второй сценарий предполагает победу левоцентристской коалиции. В настоящее время она идет практически наравне с правоцентристами в социологических опросах.

Позиция этого политического блока в отношении Украины неоднородна.

Согласно социологическим опросам, 46% избирателей левоцентристских сил считают, что военную помощь Украине следует немедленно прекратить, тогда как 43% выступают за её продолжение. Таким образом, победа левоцентристской коалиции может привести к радикальному изменению позиции Италии в отношении Украины.

Третий сценарий – союз правоцентристского блока Джорджи Мелони с ультраправой партией "Национальное будущее" итальянского депутата Европарламента Роберто Ванначчи. Он использует нарративы российской пропаганды, а программа его партии предусматривает прекращение военной помощи Украине и переход к более примирительной политике в отношении РФ с целью восстановления нормальных дипломатических и торговых отношений.

Союз с Ванначчи мог бы укрепить позиции правоцентристской коалиции на выборах, однако цена такого шага может оказаться высокой.

Четвертый сценарий предполагает ситуацию, при которой ни одна коалиция не наберет 42% в обеих палатах итальянского парламента. В таком случае трудно предсказать, какие именно коалиции смогут сформировать правительство.

Наиболее очевидной перспективой сохранения военной поддержки Украины является победа правоцентристского блока с результатом более 42% голосов. Это следует из опыта последних четырёх лет правления Мелони.

Однако этот анализ основан на текущих социологических опросах и не учитывает внешних факторов, в частности развития событий на поле боя в Украине, изменений в европейском и международном политическом контексте или возможного экономического спада.

Подробнее – в материале Эдоардо Бозио Четыре сценария выборов в Италии: удержится ли у власти Мелони и какие есть угрозы для Украины.