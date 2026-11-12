Чим Путін хоче підкупити Трампа і для чого

Президент США Дональд Трамп та його оточення прагнуть нормалізувати відносини з Росією в обмін на прибуткові нафтові угоди. Та цим вони сприяють реалізації стратегії Владіміра Путіна, який прагне створити умови для збільшення видатків на оборону України настільки, щоб підтримка Києва з боку європейської громадськості зрештою зникла.

Використовуючи туманні обіцянки прибутків від викопного палива "після закінчення війни" як приманку, Путін намагається поєднати фінансові інтереси Трампа зі стратегічними цілями Росії.

Про те, як правитель Росії намагається використати Дональда Трампа і які це несе загрози, – в колонці доцента економіки Школи менеджменту Університету Маріст Ендрю Косенка Хабар для Трампа: як Кремль хоче остаточно перетягти на свій бік США і взятися за Європу. Далі – стислий її виклад.

Автор колонки зазначає, що за доступ до російських нафти й газу Кремль хоче домогтися скасування американських санкцій, сподіваючись, що це дасть йому змогу безстроково продовжувати війну проти України та Європи.

"Американські посадовці, які братимуть участь у таких оборудках, найімовірніше, стануть міжнародними вигнанцями, що потенційно зробить їх ще більш залежними від Росії. Кремль цілеспрямовано формує подібні зв'язки", – попереджає автор колонки.

Він нагадує, що колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер і колишня проросійська міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль після завершення політичної кар'єри погодилися на хлібні посади в російських енергетичних компаніях. "У Москві їх радо вітали, тоді як в усіх інших країнах вони стали об'єктами зневаги", – додає Косенко.

Автор колонки впевнений, що російський хабар не принесе користі ані Сполученим Штатам, ані окремим американським компаніям, ані керівникам бізнесу.

"Він може ненадовго збагатити людей з оточення Трампа. Але навряд чи ці прибутки будуть тривалими в країні, де вбивства та експропріація є цілком реальними бізнес-ризиками", – пише Ендрю Косенко.

Американські інвестори та компанії неодноразово ставали жертвами таких практик, нагадує доцента економіки Школи менеджменту Університету Маріст.

Не зумівши зламати Україну, Путін спрямує свою агресію проти Європи, попереджає автор колонки.

Кремль уже суттєво активізував там ворожу діяльність.

"Зрада України з боку Трампа залишить Європу сам на сам із російською агресією, причому США потенційно можуть навіть опинитися по інший бік протистояння. І навіть якщо напад на Європу зазнає невдачі, він дасть Путіну додаткові важелі тиску для вимагання поступок, а також можливість відвернути увагу всередині Росії від його принизливої військової поразки", – резюмує автор.

Докладніше – в колонці Ендрю Косенка Хабар для Трампа: як Кремль хоче остаточно перетягти на свій бік США і взятися за Європу.