Президент США Дональд Трамп и его окружение стремятся нормализовать отношения с Россией в обмен на выгодные нефтяные сделки. Однако тем самым они способствуют реализации стратегии Владимира Путина, который стремится создать условия для увеличения расходов на оборону Украины настолько, чтобы поддержка Киева со стороны европейского общества в конечном итоге исчезла.

Используя туманные обещания прибыли от ископаемого топлива "после окончания войны" в качестве приманки, Путин пытается совместить финансовые интересы Трампа со стратегическими целями России.

О том, как правитель России пытается использовать Дональда Трампа и какие угрозы это несет, – в колонке доцента экономики Школы менеджмента Университета Марист Эндрю Косенко Взятка для Трампа: как Кремль хочет окончательно перетянуть на свою сторону США и взяться за Европу. Далее – краткое изложение статьи.

Автор колонки отмечает, что в обмен на доступ к российской нефти и газу Кремль хочет добиться отмены американских санкций, надеясь, что это позволит ему бессрочно продолжать войну против Украины и Европы.

"Американские чиновники, которые будут участвовать в таких сделках, скорее всего, станут международными изгоями, что потенциально сделает их еще более зависимыми от России. Кремль целенаправленно формирует подобные связи", – предупреждает автор колонки.

Он напоминает, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер и бывшая пророссийская министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль после завершения политической карьеры согласились на "хлебные" должности в российских энергетических компаниях. "В Москве их радушно принимали, тогда как во всех других странах они стали объектами презрения", – добавляет Косенко.

Автор колонки уверен, что российская взятка не принесет пользы ни Соединенным Штатам, ни отдельным американским компаниям, ни руководителям бизнеса.

"Он может ненадолго обогатить людей из окружения Трампа. Но вряд ли эти доходы будут долгосрочными в стране, где убийства и экспроприация являются вполне реальными бизнес-рисками", – пишет Эндрю Косенко.

Американские инвесторы и компании неоднократно становились жертвами таких практик, напоминает доцент кафедры экономики Школы менеджмента Университета Марист.

Не сумев сломить Украину, Путин направит свою агрессию против Европы, предупреждает автор колонки.

Кремль уже существенно активизировал там враждебную деятельность.

"Предательство Украины со стороны Трампа оставит Европу один на один с российской агрессией, причем США потенциально могут даже оказаться по другую сторону противостояния. И даже если нападение на Европу потерпит неудачу, оно даст Путину дополнительные рычаги давления для вымогательства уступок, а также возможность отвлечь внимание внутри России от его унизительного военного поражения", – резюмирует автор.

Подробнее – в колонке Эндрю Косенко Взятка для Трампа: как Кремль хочет окончательно перетянуть на свою сторону США и взяться за Европу.