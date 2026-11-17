Лідери Європейського Союзу нарешті визначилися, хто представлятиме Європу на переговорах про завершення російської війни проти України. У пʼятницю 13 листопада під час неформального саміту ЄС в Дубліні погодили цілу команду уповноважених на перемовини з Кремлем.

Вона складатиметься з семи представників: по одному від "європейської пʼятірки" (Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії та Польщі) плюс президенти Європейської ради та Єврокомісії Антоніу Кошта та Урсула фон дер Ляєн.

Однак відкритим залишається питання: хто представлятиме Європу у разі, якщо за столом перемовин буде лише одне крісло?

Про те, як лідери ЄС шукали і не знайшли єдиного переговірника, який сидітиме за столом з Путіним, та як Європа планує відстоювати власні інтереси під час переговорів, читайте в статті кореспондентки "Європейської правди" у Брюсселі Тетяни Висоцької Сім крісел від Європи: хто представлятиме ЄС на переговорах щодо України і як це бачать у Брюсселі. Далі – стислий її виклад.

Після переговорів з господарем Кремля Владіміром Путіним у Москві 12 листопада спецпосланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер заявили: Росія погодилася на участь європейських представників у наступному раунді мирних переговорів.

Тож питання про те, хто представлятиме Європу на мирних переговорах із Росією, стало одним із центральних під час зустрічей європейських лідерів у Дубліні 12-13 листопада.

У Дубліні стало очевидно, що єдності у ЄС щодо єдиного перемовника немає.

У підсумку лідери ЄС так і не домовились: жодна персональна кандидатура не отримала окремого мандата єдиного європейського переговірника.

Увечері 13 листопада після неформального саміту президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив про рішення: "Нашою європейською командою для переговорів щодо миру в Україні є інституції Європейського Союзу та країни E5 "коаліції охочих".

"Якщо подивитися на спеціальних посланців президента Трампа, то їх не один, а двоє. Якщо подивитися на українську делегацію, то, гадаю, там три або чотири особи. Це нормально", – аргументував Кошта.

На думку польського прем'єра Дональда Туска, саме Кошта має представляти спільну європейську позицію за столом перемовин на найвищому рівні, тоді як держави E5 та інституції ЄС працюватимуть над переговорним процесом.

Таку модель "Європейській правді" також описало дипломатичне джерело, знайоме з обговореннями європейського представництва. За його оцінкою, погоджений формат не слід обов'язково сприймати як сімох людей, які одночасно мають сидіти за переговорним столом.

Після домовленості про склад переговорної команди дискусія перемістилася до іншого питання: що саме мають відстоювати європейські представники.

На столі – запропонований топдипломаткою ЄС Каєю Каллас ще торік перелік максимальних вимог до Москви, а також робочий документ на 15 пунктів, представлений Австрією.

Серед максимальних вимог європейської сторони Каллас назвала виведення російських військ з усіх держав, на території яких Росія наразі утримує свої війська. Зокрема, під час спілкування з журналістами йшлося про Молдову та Грузію.

Наступною важливою подією стане зустріч "коаліції охочих" у Берліні 19 листопада, під час якої питання про єдиного перемовника від ЄС має постати знову. Як мінімум, з такою пропозицією вже виступив напередодні Володимир Зеленський.

Більше цікавих і ексклюзивних деталей – в матеріалі Тетяни Висоцької Сім крісел від Європи: хто представлятиме ЄС на переговорах щодо України і як це бачать у Брюсселі.