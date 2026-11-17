Лидеры Европейского Союза наконец определились, кто будет представлять Европу на переговорах о прекращении российской войны против Украины. В пятницу, 13 ноября, во время неформального саммита ЕС в Дублине согласовали целую команду уполномоченных на переговоры с Кремлем.

Она будет состоять из семи представителей: по одному от "европейской пятерки" (Франции, Германии, Великобритании, Италии и Польши) плюс президенты Европейского совета и Еврокомиссии Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен.

Однако остается открытым вопрос: кто будет представлять Европу в случае, если за столом переговоров будет только одно кресло?

О том, как лидеры ЕС искали и не нашли единого переговорщика, который будет сидеть за столом с Путиным, и как Европа планирует отстаивать свои интересы во время переговоров, читайте в статье корреспондентки "Европейской правды" в Брюсселе Татьяны Высоцкой Семь кресел от Европы: кто будет представлять ЕС на переговорах по Украине и как это видят в Брюсселе. Далее – краткое изложение статьи.

После переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным в Москве 12 ноября специальные посланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер заявили: Россия согласилась на участие европейских представителей в следующем раунде мирных переговоров.

Поэтому вопрос о том, кто будет представлять Европу на мирных переговорах с Россией, стал одним из центральных во время встреч европейских лидеров в Дублине 12–13 ноября.

В Дублине стало очевидно, что в ЕС нет единства в отношении единого переговорщика.

В итоге лидеры ЕС так и не пришли к соглашению: ни одна персональная кандидатура не получила отдельного мандата единого европейского переговорщика.

Вечером 13 ноября после неформального саммита президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о решении: "Нашей европейской командой для переговоров о мире в Украине являются институты Европейского Союза и страны E5 – "коалиция желающих".

"Если посмотреть на специальных посланников президента Трампа, то их не один, а двое. Если посмотреть на украинскую делегацию, то, думаю, там три или четыре человека. Это нормально", – аргументировал Кошта.

По мнению польского премьера Дональда Туска, именно Кошта должен представлять общую европейскую позицию за столом переговоров на высшем уровне, в то время как государства E5 и институты ЕС будут заниматься переговорным процессом.

Такую модель "Европейской правде" также описал дипломатический источник, знакомый с обсуждениями европейского представительства. По его оценке, согласованный формат не следует обязательно воспринимать как семерых человек, которые одновременно должны сидеть за переговорным столом.

После достижения договоренности о составе переговорной команды дискуссия перешла к другому вопросу: что именно должны отстаивать европейские представители.

На повестке дня – предложенный топ-дипломатом ЕС Каей Каллас еще в прошлом году перечень максимальных требований к Москве, а также рабочий документ из 15 пунктов, представленный Австрией.

Среди максимальных требований европейской стороны Каллас назвала вывод российских войск из всех государств, на территории которых Россия в настоящее время удерживает свои войска. В частности, в ходе общения с журналистами речь шла о Молдове и Грузии.

Следующим важным событием станет встреча "коалиции желающих" в Берлине 19 ноября, в ходе которой вопрос о едином переговорщике от ЕС должен вновь встать на повестку дня. По крайней мере, с таким предложением накануне уже выступил Владимир Зеленский.

Больше интересных и эксклюзивных подробностей – в материале Татьяны Высоцкой Семь кресел от Европы: кто будет представлять ЕС на переговорах по Украине и как это видят в Брюсселе.