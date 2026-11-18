Після вступу до ЄС Україна зможе використовувати європейські фонди для розвитку регіонів і громад. Але для цього недостатньо мати перелік проєктів, які потребують фінансування. Потрібна система, що пов’язує потреби та потенціал територій зі стратегічними пріоритетами, інвестиціями й очікуваними результатами.

І почати працювати над створенням такої системи треба вже зараз.

Про можливості для регіонів і громад, які відкриває Євросоюз, і те, як Україна має вже готуватися до роботи з європейськими фондами регіонального розвитку, читайте в статті керівника департаменту аналітики Інституту аналітики і адвокації Вячеслава Курила Гроші ЄС для регіонів: що Україна має зробити до вступу і де є проблеми. Далі – стислий її виклад.

Політика згуртованості – основна інвестиційна політика ЄС, спрямована на зменшення економічних, соціальних і територіальних диспропорцій між регіонами. У поточному бюджеті 2021–2027 років на неї передбачено близько 392 млрд євро.

Гроші розподіляють через низку фондів: Європейський фонд регіонального розвитку (ЄФРР), Фонд згуртованості (ФЗ), Європейський соціальний фонд плюс (ЄСФ+) і Фонд справедливого переходу (ФСП).

При цьому близько 70% асигнувань ЄФРР та ЄСФ+ передбачено для менше розвинених регіонів.

Держави-члени спочатку визначають проблеми й потенціал території, потім – пріоритети та цілі розвитку, а вже на їхній основі формують портфель проєктів і фінансовий план.

Наприклад, якщо проблема полягає в недостатній доступності соціальних послуг, реконструкція кількох будівель не обов’язково її розв’яже. Потрібно врахувати потреби населення, розміщення об’єктів, транспортне сполучення та зв’язки між громадами. Важливо оцінювати не лише кількість реалізованих проєктів, а й те, які зміни вони забезпечили для людей та місцевої економіки.

Важливим кроком до наближення регіональної політики України до підходів ЄС стало законодавче закріплення у 2022 році чотирьох функціональних типів територій. А у вересні 2026 року уряд визначив конкретні громади, віднесені до територій відновлення та територій з особливими умовами для розвитку, а також пріоритети їхнього розвитку.

Однак визначення функціональних типів територій – це лише один із важливих етапів. Наступним має стати розроблення програм розвитку цих територій відповідно до визначених пріоритетів і принципів політики згуртованості ЄС.

Важливо, щоб потреби та потенціал громад враховувалися під час планування конкретних заходів, підготовки проєктів і розподілу фінансування, а їх реалізація забезпечувала вимірювані результати для мешканців і розвитку територій.

Україні варто завчасно визначити модель управління програмами, розмежувати відповідальність між залученими органами та оцінити, чи мають наявні установи необхідні повноваження, ресурси й фахівців.

Показовий приклад – Чорногорія.

Вона в межах підготовки до вступу в ЄС запланувала створення 100 нових посад для управління європейськими фондами, щоб бути готовою ефективно використовувати більше фінансування від першого дня членства.

Отже, Україні вже зараз потрібно прив’язати стратегії держави, регіонів та громад з програмами розвитку та інвестиційними проєктами.

Крім того, необхідно узгодити регіональну політику з реформою управління публічними інвестиціями.

А ще – завчасно посилити інституційну та кадрову спроможність. Україні потрібно до вступу в ЄС підготувати фахівців і налагодити процедури для підготовки проєктів, фінансового планування, управління програмами, моніторингу й аудиту, щоб із першого дня членства ефективно управляти європейськими коштами.

Четверте – забезпечити реальне партнерство та залучення зацікавлених сторін: органи влади, місцеве самоврядування, бізнес, наукові установи й громадянське суспільство.

П'яте – забезпечити прозорість фінансування та оцінювання результатів.

Докладніше – в матеріалі Вячеслава Курила Гроші ЄС для регіонів: що Україна має зробити до вступу і де є проблеми.