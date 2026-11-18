После вступления в ЕС Украина сможет использовать европейские фонды для развития регионов и громад. Но для этого недостаточно просто иметь перечень проектов, нуждающихся в финансировании. Необходима система, связывающая потребности и потенциал территорий со стратегическими приоритетами, инвестициями и ожидаемыми результатами.

И начинать работать над созданием такой системы нужно уже сейчас.

О возможностях для регионов и громад, которые открывает Евросоюз, и о том, как Украина должна уже сейчас готовиться к работе с европейскими фондами регионального развития, читайте в статье руководителя департамента аналитики Института аналитики и адвокации Вячеслава Курило Деньги ЕС для регионов: что Украина должна сделать до вступления и где есть проблемы. Далее – краткое изложение статьи.

Политика сплочённости – основная инвестиционная политика ЕС, направленная на сокращение экономических, социальных и территориальных диспропорций между регионами. В текущем бюджете на 2021–2027 годы на неё предусмотрено около 392 млрд евро.

Средства распределяются через ряд фондов: Европейский фонд регионального развития (ЕФРР), Фонд сплочённости (ФС), Европейский социальный фонд плюс (ЕСФ+) и Фонд справедливого перехода (ФСП).

При этом около 70% ассигнований ЕФРР и ЕСФ+ предусмотрено для менее развитых регионов.

Государства-члены сначала определяют проблемы и потенциал территории, затем – приоритеты и цели развития, а уже на их основе формируют портфель проектов и финансовый план.

Например, если проблема заключается в недостаточной доступности социальных услуг, реконструкция нескольких зданий не обязательно её решит. Необходимо учесть потребности населения, расположение объектов, транспортное сообщение и связи между громадами. Важно оценивать не только количество реализованных проектов, но и то, какие изменения они принесли для людей и местной экономики.

Важным шагом на пути сближения региональной политики Украины с подходами ЕС стало законодательное закрепление в 2022 году четырёх функциональных типов территорий. А в сентябре 2026 года правительство определило конкретные громады, отнесённые к территориям восстановления и территориям с особыми условиями для развития, а также приоритеты их развития.

Однако определение функциональных типов территорий – это лишь один из важных этапов. Следующим шагом должна стать разработка программ развития этих территорий в соответствии с установленными приоритетами и принципами политики сплочённости ЕС.

Важно, чтобы потребности и потенциал громад учитывались при планировании конкретных мероприятий, подготовке проектов и распределении финансирования, а их реализация обеспечивала измеримые результаты для жителей и развития территорий.

Украине следует заблаговременно определить модель управления программами, разграничить ответственность между вовлеченными органами и оценить, обладают ли имеющиеся учреждения необходимыми полномочиями, ресурсами и специалистами.

Показательный пример – Черногория.

В рамках подготовки к вступлению в ЕС она запланировала создание 100 новых должностей для управления европейскими фондами, чтобы быть готовой эффективно использовать больше финансирования с первого дня членства.

В общем, Украине уже сейчас необходимо увязать стратегии государства, регионов и громад с программами развития и инвестиционными проектами.

Кроме того, необходимо согласовать региональную политику с реформой управления государственными инвестициями.

А также – заблаговременно укрепить институциональный и кадровый потенциал. Украине необходимо до вступления в ЕС подготовить специалистов и наладить процедуры для разработки проектов, финансового планирования, управления программами, мониторинга и аудита, чтобы с первого дня членства эффективно управлять европейскими средствами.

Четвертое – обеспечить реальное партнерство и вовлечение заинтересованных сторон: органы власти, местное самоуправление, бизнес, научные учреждения и гражданское общество.

Пятое – обеспечить прозрачность финансирования и оценки результатов.

Подробнее – в материале Вячеслава Курило Деньги ЕС для регионов: что Украина должна сделать до вступления и где есть проблемы.