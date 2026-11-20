Данська поліція запобігла ймовірному замаху на українського репера Kyivstoner (справжнє ім’я – Альберт Васильєв), який мав виступити в Данії з концертом 25 вересня.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

Поліція заарештувала двох данців, які, як стверджується, планували вбивство українського репера на замовлення спецслужб РФ.

Замах не вдався саме тому, що правоохоронці оперативно втрутились і затримали підозрюваних.

Їх затримали в автомобілі в Геллеруп з кількома одиницями зброї – разом із двома іншими чоловіками, яким, однак, не висунуто звинувачення у спробі вбивства українця

Обидва чоловіки заперечують свою провину.

За інформацією DR, напередодні лідери партій у парламенті взяли участь у закритому брифінгу щодо цієї справи в Міністерстві юстиції.

Голова Поліцейської розвідувальної служби (PET) Расмус Кіффер-Крістенсен разом із начальником Національної поліції Лассе Боє у п’ятницю о 16:00 проведуть пресконференцію., на якій поінформують про "зміни в ситуації з загрозами, пов’язаними з Росією".

Репер Kyivstoner мав виступити на концертному майданчику Skovridderkroen у Шарлоттенлунді 25 вересня. Однак концерт зрештою було скасовано.

Як зазначено, репер у своєму Instagram публічно заявив, що "розвідувальна служба заборонила нам провести концерт".

У серпні стало відомо, що Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) у співпраці з поліцією затримали росіянина, який за вказівкою російських розвідувальних служб готував вбивство громадянина США та України.

ЗМІ тоді повідомили, що жертвою російського кілера в Польщі мав стати репер Kyivstoner.