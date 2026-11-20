Датская полиция предотвратила вероятное покушение на украинского рэпера Kyivstoner (настоящее имя – Альберт Васильев), который должен был выступить в Дании с концертом 25 сентября.

Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".

Полиция арестовала двух датчан, которые, как утверждается, планировали убийство украинского рэпера по заказу спецслужб РФ.

Покушение не удалось именно потому, что правоохранители оперативно вмешались и задержали подозреваемых.

Их задержали в автомобиле в Геллеруп с несколькими единицами оружия – вместе с двумя другими мужчинами, которым, однако, не предъявлено обвинение в покушении на убийство украинца.

Оба мужчины отрицают свою вину.

По информации DR, накануне лидеры партий в парламенте приняли участие в закрытом брифинге по этому делу в Министерстве юстиции.

Глава Полицейской разведывательной службы (PET) Расмус Киффер-Кристенсен вместе с начальником Национальной полиции Лассе Бое в пятницу в 16:00 проведут пресс-конференцию, на которой проинформируют об "изменениях в ситуации с угрозами, связанными с Россией".

Рэпер Kyivstoner должен был выступить на концертной площадке Skovridderkroen в Шарлоттенлунде 25 сентября. Однако концерт в итоге был отменен.

Как отмечается, рэпер в своем Instagram публично заявил, что "разведывательная служба запретила нам провести концерт".

В августе стало известно, что Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) в сотрудничестве с полицией задержали россиянина, который по указанию российских разведывательных служб готовил убийство гражданина США и Украины.

СМИ тогда сообщили, что жертвой российского киллера в Польше должен был стать рэпер Kyivstoner.