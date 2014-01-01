Як українці ставляться до своїх західних сусідів: стереотипи та прагнення

"Якщо Україна має вижити як незалежна держава, вона змушена буде стати частиною Центральної Європи, а не Євразії, і якщо вона буде частиною Центральної Європи, тоді вона повинна буде повністю поділяти зв'язки Центральної Європи з НАТО та з Європейським Союзом", – стверджував один з найкращих геостратегів XX століття Збіґнев Бжезінський ще в далекому 1997 році у своїй книзі "Велика шахівниця".
Сьогодні, з огляду на агресивні дії Росії та намагання Владіміра Путіна відкрутити час назад, заблокувавши євроатлантичні прагнення України, слова радника з національної безпеки президента Джиммі Картера звучать як стратегія для втілення.
Утім, як не парадоксально, на своєму західному шляху Київ за останні роки постійно зіштовхується з перешкодами у відносинах зі своїми безпосередніми західними сусідами.
З Польщею – через суперечки довкола спільної трагічної історії. З Угорщиною та Румунією – через права їхніх етнічних спільнот в Україні.
Часто за цими перешкодами видніється російське намагання зіштовхнути сусідів лобами.
Проте факт залишається фактом: Україні наразі не вдається сповна використати своїх безпосередніх західних сусідів, аби хай наразі не юридично, але максимально економічно, інфраструктурно, логістично, енергетично та політично інтегруватися в західний світ. У тому числі зменшити власну залежність від Росії (до прикладу, у постачаннях газу, електроенергії чи дизелю), а відтак стати стійкішою.
А це можливо через роботу з такими стратегіями, як "supply chains" та "connectivity", саме у західному напрямку.