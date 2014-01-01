Як українці ставляться до своїх західних сусідів: стереотипи та прагнення

Що стосується Румунії, то 35,5% опитаних відповіли, що Румунія ставиться до України дружньо, з них 33,3% – що скоріше дружньо і 2,2% – що дуже дружньо; аж 39,9% опитаних вважають, що Румунія ставиться до України нейтрально; 5,6% – що вороже (0,4% – дуже вороже і 5,2% – скоріше вороже); 19% опитаних не змогли ствердно відповісти про ставлення Румунії до України.



Хоч Угорщина отримала, мабуть, найнижчі оцінки з-поміж безпосередніх західних сусідів України, але вони також вкрай оптимістичні з огляду на вже майже п'ять років політичної суперечки між Києвом і Будапештом щодо мови освіти угорців в Україні.



28,3% опитаних сказали, що Угорщина ставиться до України дружньо, з них 26,7% – скоріше дружньо, 1,6% – дуже дружньо. Ще 39,1% українців відповіли, що Угорщина ставиться до України нейтрально. І 15,3% – що вороже, з них 2% – дуже вороже, і 13,3% – скоріше вороже. Примітно, що 17,3 опитаних не змогли ствердно відповісти на це запитання.

