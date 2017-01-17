Позовні вимоги та претензії України до РФ в Суді ООН: повний переклад

Міжнародний Суд ООН _ Вівторок, 17 січня 2017, 18:46

Фото Суду ООН

Міжнародний Суд (МС), головний судовий орган Організації Об'єднаних Націй, у вівторок 17 січня оприлюднив комюніке з приводу позовної заяви України проти Російської Федерації, яка надійшла до суду напередодні.

Цей документ став першим, в якому перераховані всі позовні вимоги та всі претензії України до РФ в рамках даної резонансної справи.

"Європейська правда" публікує переклад даного документа українською мовою.

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Україна порушує справу проти Російської Федерації і просить суд застосувати тимчасові заходи проти РФ.

Наприкінці дня 16 січня 2017 року Україна порушила справу проти Російської Федерації, звинувачуючи її в порушенні Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму від 9 грудня 1999 року і Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації від 21 грудня 1965 року.

Обидві держави є учасниками цих двох інструментів.

Зокрема, Україна стверджує, що після Помаранчевої революції 2004 року вона стала об’єктом тиску. Україна стверджує, що після 2014 року втручання РФ в українські справи загострилася до нових небезпечних рівнів, включаючи "військове втручання у справи України, фінансування актів тероризму і порушення прав мільйонів громадян України, включаючи навіть їхнє право на життя".

В позові йдеться про те, що Російська Федерація підштовхнула до початку і надалі підтримувала збройне повстання проти української влади та держави. Україна вважає, що своїми діями Російська Федерація порушує основоположні принципи міжнародного права, включаючи ті, які закріплені в міжнародній Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Крім того, в заяві України стверджується, що в Автономній республіці Крим та місті Севастополі РФ "нахабно розтоптала Статут ООН, захопивши частину суверенної території України за допомогою військової сили".

Україна заявляє, що "в спробі узаконити свій акт агресії Російська Федерація підготувала незаконний "референдум", який поспішила провести в атмосфері насильства та залякування щодо представників національностей, відмінних від російської". На думку Києва, можна стверджувати про "цілеспрямовану кампанію культурної зачистки, яка почалася з вторгнення і референдуму та триває донині", що порушує міжнародну Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Що стосується Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, в позовній заяві Україна зазначила:

"Україна переконливо просить Суд винести рішення і оголосити, що Російська Федерація через свої державні органи, державних службовців, інших осіб і організації, які здійснюють повноваження держави, а також через інших агентів, що діють за дорученням або під керівництвом і контролем РФ, порушила наступні свої зобов'язання по Конвенції щодо фінансування тероризму:

(a) забезпечувала фінансування, включаючи постачання озброєння і тренування для незаконних збройних формувань, що вчиняють акти тероризму в Україні, у тому числі "ДНР", "ЛНР", "Харківських партизанів" і пов'язаних з ними груп і осіб (примітка ЄП – надалі саме цей перелік наводиться в якості терористичних груп, що фігурують у позові України);

(b) не вживала належних заходів для виявлення, заморожування та конфіскації коштів, що використовуються для допомоги незаконним збройним групам, що здійснюють акти тероризму на території України;

(c) не проводила розслідування, судове переслідування або видачу виконавців терактів та тих, хто фінансує тероризм і перебуває на території РФ;

(d) не надавала Україні всю можливу допомогу у зв'язку з розслідуванням кримінальних справ про фінансування тероризму;

(e) не застосовувала всі можливі заходи для запобігання і припинення актів тероризму, вчинених російськими громадянами і публічними суб'єктами".

На думку України, Росія порушила статті 8, 9, 10, 11, 12 та 18 Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Наведений також перелік конкретних злочинів, вину за які Україна просить офіційно покласти на російську державу.

"Україна переконливо просить Суд винести рішення і оголосити, що Російська Федерація несе міжнародну відповідальність через свою підтримку тероризму та невжиття заходів щодо запобігання фінансування тероризму у відповідності з Конвенцією, за терористичні акти, вчинені в Україні її ставлениками, в тому числі:

(а) збиття рейсу MH17 Малайзійських авіаліній;

(б) обстріл мирних жителів, в тому числі у Волновасі, Маріуполі та Краматорську;

(с) вибухи, спрямовані проти мирних жителів, в тому числі в Харкові".

У повідомленні суду наводиться також повний перелік позовних вимог, які Київ висунув на адресу РФ.

"Україна просить суд зобов'язати Російську Федерацію виконувати свої зобов'язання за Конвенцією про боротьбу з фінансуванням тероризму, у тому числі:

(a) негайно і беззастережно припинити і відмовитися від подальшого надання будь-якої підтримки, включаючи фінансування, озброєння і підготовку незаконних збройних груп, що вчиняють акти тероризму в Україні;

(b) негайно докласти всіх зусиль, щоб гарантувати, що вся зброя, надана таким збройним групам, вивезена з України;

(c) безпосередньо здійснювати належний прикордонний контроль, щоб не допустити нові акти фінансування тероризму, в тому числі – постачання зброї з території Російської Федерації на територію України;

(d) негайно припинити постачання грошей, зброї та іншого майна з території Російської Федерації та окупованого Криму для незаконних збройних формувань, що вчиняють акти тероризму в Україні, включаючи заморожування всіх банківських рахунків, використовуваних для їх підтримки;

(е) негайно заборонити всім російським чиновникам дії з фінансування тероризму в Україні, в тому числі міністру оборони РФ Сергію Шойгу; заступнику голови Держдуми РФ Володимиру Жириновському; депутатам Держдуми Сергію Миронову і Геннадію Зюганову, а також порушити судове переслідування стосовно цих та інших осіб, відповідальних за фінансування тероризму;

(f) негайно надати всебічне сприяння Україні у розгляді поточних і майбутніх запитів про надання допомоги в розслідуванні та щодо припинення фінансування тероризму з боку незаконних збройних формувань;

(g) повністю відшкодувати втрати, пов’язані зі збиттям рейсу MH17 Малайзійських авіаліній;

(h) повністю відшкодувати втрати, пов’язані з обстрілом мирних жителів у Волновасі;

(i) повністю відшкодувати втрати, пов’язані з обстрілом мирних жителів у Маріуполі;

(j) повністю відшкодувати втрати, пов’язані з обстрілом мирних жителів у Краматорську;

(k) повністю відшкодувати втрати, пов’язані з вибухами, спрямованими проти мирного населення в Харкові;

(l) повністю відшкодувати втрати, пов’язані з усіма іншими терористичними актами, які Російська Федерація спричинила, сприяла їм або підтримувала їх, фінансуючи тероризм та не вживаючи заходів для запобігання і розслідування фінансування тероризму".

Що стосується Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, в позовній заяві Україна зазначила наступне:

"Україна переконливо просить суд винести рішення і оголосити, що Російська Федерація… в тому числі через владу незаконно окупованого Росією Криму... таким чином порушила свої зобов'язання за Конвенцією:

(a) систематично дискримінує і принижує кримських татар та українські громади у Криму, здійснюючи таким чином державну політику з культурної зачистки тих верств населення, які сприймаються як противники окупаційного режиму;

(b) провела незаконний референдум, який відбувся в атмосфері насильства та залякування щодо національних груп, відмінних від росіян, не докладаючи зусиль для захисту цих груп, що стало першим кроком до позбавлення цих громад захисту з боку українського законодавства та для створення для них режиму російського домінування;

(c) придушує політичні й культурні прояви кримськотатарської ідентичності, в тому числі шляхом переслідування кримськотатарських лідерів і заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу;

(d) забороняє кримським татарам збиратися для святкування і відзначення важливих культурних події;

(е) здійснює і толерує кампанію з викрадення і вбивств кримських татар;

(f) переслідує представників кримськотатарської громади, проводячи безпідставні обшуки і затримання;

(g) змушує до мовчання кримськотатарські ЗМІ;

(h) придушує навчання кримськотатарською мовою та роботу освітніх установ кримськотатарської спільноти;

(i) придушує україномовну освіту, яка необхідна етнічним українці;

(j) запобігає зібранням етнічних українців, які бажають відзначити важливі культурні заходи;

(k) придушує україномовні ЗМІ".

Україна просить суд зобов'язати Російську Федерацію виконати свої зобов'язання по Конвенції, зокрема:

"(a) негайно припинити і утримуватися від подальшої реалізації політики культурної зачистки, вжити всіх необхідних і належних заходів для гарантування повного і рівного захисту для всіх груп в окупованому Росією Криму, включно з кримськими татарами та етнічними українцями;

(b) негайно відновити права Меджлісу кримськотатарського народу і лідерів кримських татар в окупованому Росією Криму;

(c) негайно відновити права кримськотатарського народу в окупованому Росією Криму на участь у культурних заходах, включаючи щорічне відзначення річниці їх депортації з Криму;

(d) негайно вжити всі необхідні і належні заходи для припинення зникнення і вбивства кримських татар в окупованому Росією Криму, повною мірою і належним чином розслідувати зникнення Решата Аметова, Тимура Шаймарданова, Ервіна Ібрагімова і всіх інших жертв;

(e) негайно вжити всі необхідні і належні заходи для припинення невиправданих і безпідставних обшуків і арештів кримських татар в окупованому Росією Криму;

(f) негайно відновити ліцензії і вжити всі інші необхідні і належні заходи для відновлення роботи кримськотатарських ЗМІ в окупованому Росією Криму;

(g) негайно припинити втручання у кримськотатарську освіту і вжити всі необхідні і належні заходи для відновлення освіти кримськотатарською мовою в окупованому Росією Криму;

(h) негайно припинити втручання до освіти етнічних українців і вжити всі необхідні і належні заходи для відновлення навчання українською мовою в окупованому Росією Криму;

(i) негайно відновити права етнічних українців щодо їх участі в культурних заходах в окупованому Росією Криму;

(j) негайно вжити всі необхідні і належні заходи, щоб забезпечити вільне функціонування україномовних ЗМІ в окупованому Росією Криму;

(k) провести повне відшкодування всім жертвам політики Російської Федерації щодо культурної зачистки та дискримінації в окупованому Росією Криму".

Окрім позовних вимог (виконання яких ООН вимагатиме лише в разі задоволення позову Києва та після винесення остаточного рішення), Україна 16 січня 2017 року подала також прохання про вжиття тимчасових заходів.

В цьому запиті Київ просить про те, що має бути зроблене до вирішення справи по суті.

Що стосується Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, Україна просить суд застосувати такі тимчасові заходи:

"(a) Російська Федерація має утримуватися від будь-яких дій, які можуть погіршити стан розгляду або продовжити терміни розгляду суперечки (в Міжнародному Суді ООН) в рамках Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, або ускладнити винесення рішення в рамках даної суперечки.

(b) Російська Федерація має здійснювати належний контроль над своїми кордонами, щоб запобігти подальшому фінансуванню тероризму, в тому числі – постачання зброї з території РФ на територію України.

(c) Російська Федерація має зупиняти і запобігати здійсненню всіх грошових переказів з території РФ, а також постачання зброї, транспортних засобів, обладнання, здійснення навчання груп, які беруть участь у терористичних актах проти мирного населення в Україні, або тих, про яких РФ відомо, що вони можуть брати участь у терористичних актах в майбутньому, включаючи, але не обмежуючись "ДНР", "ЛНР", групою "Харківські партизани" і пов'язаними з ними групами та особами.

(d) Російська Федерація має вжити всі залежні від неї заходи, щоб будь-які групи, що діють в Україні і раніше отримали з території РФ грошові кошти, зброю, транспортні засоби, обладнання та навчання, надалі утримувалися від виконання терористичних актів проти мирного населення в Україні".

Щодо Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації Україна просить суд вжити тимчасові заходи, зобов’язавши Російську Федерацію:

"(a) утримуватися від будь-яких дій, які можуть погіршити або продовжити суперечку щодо порушення цієї Конвенції або зробити справу складнішою для вирішення;

(b) утримуватися від будь-яких проявів расової дискримінації проти осіб, груп або установ на території, яка перебуває під контролем РФ, включаючи Кримський півострів;

(с) припинити дії і утримуватися від подальшої боротьби проти кримськотатарського народу у політичній і культурній сферах, в тому числі призупинити дію указу про заборону Меджлісу кримськотатарського народу і відмовитися від виконання цього указу і аналогічних заходів на час розгляду даної справи.

(d) застосувати всі необхідні заходи, щоб зупинити зникнення кримських татар, та негайно розслідувати ті зникнення, які вже відбулися;

(е) припинити і утримуватися від подальшої боротьби проти етнічних українців в Криму в сфері політики і культури, включаючи призупинення обмежень на освіту українською мовою, поважати право на освіту українською мовою, доки ця справа перебуває на розгляді".



Гаага, 17 січня 2017 року