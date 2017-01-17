Исковые требования и претензии Украины к РФ в Суде ООН: полный перевод

Международный Суд ООН _ Вторник, 17 января 2017, 18:46

Международный Суд (МС), главный судебный орган Организации Объединенных Наций, во вторник 17 января обнародовал коммюнике по поводу искового заявления Украины против Российской Федерации, поступившего в суд накануне.

Этот документ стал первым, в котором перечислены все исковые требования и все претензии Украины к РФ в рамках данного резонансного дела.

"Европейская правда" публикует перевод данного документа на русский язык.

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Украина возбуждает дело против Российской Федерации и просит суд применить временные меры в отношении РФ.

В конце дня 16 января 2017 года Украина возбудила дело против Российской Федерации, обвиняя ее в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 21 декабря 1965 года.

Оба государства являются участниками этих двух инструментов.

В частности, Украина утверждает, что после Оранжевой революции 2004 года она стала объектом давления. Украина утверждает, что после 2014 года вмешательство РФ в украинские дела обострилось до новых опасных уровней, включая "военное вмешательство в дела Украины, финансирование актов терроризма и нарушение прав миллионов граждан Украины, включая даже их право на жизнь".

В иске говорится о том, что Российская Федерация подтолкнула к началу и в дальнейшем поддерживала вооруженное восстание против украинской власти и государства. Украина считает, что своими действиями Российская Федерация нарушает основополагающие принципы международного права, включая те, которые закреплены в Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Кроме того, в заявлении Украины утверждается, что в Автономной республике Крым и городе Севастополе РФ "нагло растоптала Устав ООН, захватив часть суверенной территории Украины с помощью военной силы".

Украина заявляет, что "в попытке узаконить свой акт агрессии Российская Федерация подготовила незаконный "референдум", который поспешила провести в атмосфере насилия и запугивания в отношении представителей национальностей, отличных от русской". По мнению Киева, можно утверждать о "целенаправленной кампании культурной зачистки, которая началась с вторжения и референдума и продолжается по сей день", что нарушает Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Что касается Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, то в исковом заявлении Украина отметила следующее:

"Украина убедительно просит Суд вынести решение и объявить, что Российская Федерация через свои государственные органы, государственных служащих, иных лиц и организации, которые осуществляют полномочия государства, а также через других агентов, действующих по поручению или под руководством и контролем РФ, нарушила следующие свои обязательства по Конвенции о финансировании терроризма:

(a) обеспечивала финансирование, включая поставки вооружения и тренировки для незаконных вооруженных формирований, совершающих акты терроризма в Украине, в том числе "ДНР", "ЛНР", "Харьковских партизан" и связанных с ними групп и лиц (примечание ЕП – в дальнейшем именно этот перечень приводится в качестве террористических групп, фигурирующих в иске Украины);

(b) не принимала надлежащих мер для выявления, замораживания и конфискации средств, используемых для помощи незаконным вооруженным группам, которые осуществляют акты терроризма на территории Украины;

(c) не проводила расследование, судебное преследование или выдачу исполнителей терактов и тех, кто финансирует терроризм и находится на территории РФ;

(d) не предоставляла Украине всю возможную помощь в связи с расследованием уголовных дел о финансировании терроризма;

(e) не применяла все возможные меры для предотвращения и пресечения актов терроризма, совершенных российскими гражданами и публичными субъектами".

По мнению Украины, Россия нарушила статьи 8, 9, 10, 11, 12 и 18 Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Приводится также перечень конкретных преступлений, вину за которые Украина просит официально возложить на российское государство.

"Украина убедительно просит Суд вынести решение и объявить, что Российская Федерация несет международную ответственность за свою поддержку терроризма и непринятие мер по предотвращению финансирования терроризма в соответствии с Конвенцией, за террористические акты, совершенные в Украине ее ставленниками, в том числе:

(а) сбитие рейса MH17 Малайзийских авиалиний;

(б) обстрел мирных жителей, в том числе в Волновахе, Мариуполе и Краматорске;

(с) взрывы, направленные против мирных жителей, в том числе в Харькове".

В сообщении суда приводится также полный перечень исковых требований, которые Киев выдвинул в адрес РФ.

"Украина просит суд обязать Российскую Федерацию выполнять свои обязательства по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, в том числе:

(a) немедленно и безоговорочно прекратить и отказаться от дальнейшего предоставления любой поддержки, включая финансирование, вооружение и подготовку незаконных вооруженных групп, совершающих акты терроризма в Украине;

(b) немедленно приложить все усилия, чтобы гарантировать, что все оружие, предоставленное таким вооруженным группам, вывезено из Украины;

(c) непосредственно осуществлять надлежащий пограничный контроль, чтобы не допустить новых актов финансирования терроризма, в том числе – поставки оружия с территории Российской Федерации на территорию Украины;

(d) немедленно прекратить поставки денег, оружия и другого имущества с территории Российской Федерации и оккупированного Крыма для незаконных вооруженных формирований, совершающих акты терроризма в Украине, включая замораживание всех банковских счетов, используемых для их поддержки;

(е) немедленно запретить всем российским чиновникам действия по финансированию терроризма в Украине, в том числе министру обороны РФ Сергею Шойгу; заместителю председателя Госдумы РФ Владимиру Жириновскому; депутатам Госдумы Сергею Миронову и Геннадию Зюганову, а также возбудить судебное преследование в отношении этих и других лиц, ответственных за финансирование терроризма;

(f) немедленно оказать всестороннее содействие Украине в рассмотрении текущих и будущих запросов о помощи в расследовании и прекращении финансирования терроризма со стороны незаконных вооруженных формирований;

(g) полностью возместить ущерб в связи со сбитием рейса MH17 Малайзийских авиалиний;

(h) полностью возместить ущерб в связи с обстрелом мирных жителей в Волновахе;

(i) полностью возместить ущерб в связи с обстрелом мирных жителей в Мариуполе;

(j) полностью возместить ущерб в связи с обстрелом мирных жителей в Краматорске;

(k) полностью возместить ущерб в связи со взрывами, направленными против мирного населения в Харькове;

(l) полностью возместить ущерб, связанный со всеми другими террористическими актами, которые Российская Федерация совершила, способствовала им или поддерживала, финансируя терроризм и не принимая мер для предотвращения и расследования финансирования терроризма".

Что касается Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, то в исковом заявлении Украина отметила следующее:

"Украина убедительно просит суд вынести решение и объявить, что Российская Федерация... в том числе через власти незаконно оккупированного Россией Крыма... таким образом нарушила свои обязательства по Конвенции:

(a) систематически дискриминирует и унижает крымских татар и украинские общины в Крыму, осуществляя таким образом государственную политику по культурной зачистке тех слоев населения, которые воспринимаются как противники оккупационного режима;

(b) провела незаконный референдум, который состоялся в атмосфере насилия и запугивания в отношении национальных групп, отличных от русских, не прилагая усилий для защиты этих групп, что стало первым шагом к лишению этих общин защиты со стороны украинского законодательства и созданию для них режима российского доминирования;

(c) подавляет политические и культурные проявления крымскотатарской идентичности, в том числе путем преследования крымскотатарских лидеров и запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа;

(d) запрещает крымским татарам собираться для того, чтобы праздновать и отмечать важные культурные события;

(е) осуществляет и допускает кампанию по похищению и убийству крымских татар;

(f) преследует представителей крымскотатарской общины, проводя необоснованные обыски и задержания;

(g) вынуждает молчать крымскотатарские СМИ;

(h) подавляет обучение на крымскотатарском языке и работу образовательных учреждений крымскотатарского сообщества;

(i) подавляет украиноязычное образование, необходимое этническим украинцы;

(j) препятствует собраниям этнических украинцев, желающим провести важные культурные мероприятия;

(k) подавляет украиноязычные СМИ".

Украина просит суд обязать Российскую Федерацию выполнить свои обязательства по Конвенции, в частности:

"(a) немедленно прекратить и воздерживаться от дальнейшей реализации политики культурной зачистки, принять все необходимые и надлежащие меры для гарантирования полной и равной защиты для всех групп в оккупированном Россией Крыму, включая крымских татар и этнических украинцев;

(b) немедленно восстановить права Меджлиса крымскотатарского народа и лидеров крымских татар в оккупированном Россией Крыму;

(c) незамедлительно восстановить права крымскотатарского народа в оккупированном Россией Крыму на участие в культурных мероприятиях, включая ежегодное празднование годовщины их депортации из Крыма;

(d) незамедлительно принять все необходимые и надлежащие меры для прекращения исчезновений и убийств крымских татар в оккупированном Россией Крыму, в полной мере и должным образом расследовать исчезновение Решата Аметова, Тимура Шаймарданова, Эрвина Ибрагимова и всех других жертв;

(e) незамедлительно принять все необходимые и надлежащие меры для прекращения неоправданных и необоснованных обысков и арестов крымских татар в оккупированном Россией Крыму;

(f) немедленно возобновить лицензии и принять все другие необходимые и надлежащие меры для возобновления работы крымскотатарских СМИ в оккупированном Россией Крыму;

(g) немедленно прекратить вмешательство в крымскотатарское образование и принять все необходимые и надлежащие меры для возобновления образования на крымскотатарском языке в оккупированном Россией Крыму;

(h) немедленно прекратить вмешательство в образование этнических украинцев и принять все необходимые и надлежащие меры для восстановления обучения на украинском языке в оккупированном Россией Крыму;

(i) немедленно восстановить права этнических украинцев относительно их участия в культурных мероприятиях в оккупированном Россией Крыму;

(j) немедленно принять все необходимые и надлежащие меры, чтобы обеспечить свободное функционирование русскоязычных СМИ в оккупированном Россией Крыму;

(k) провести полное возмещение всем жертвам политики Российской Федерации в отношении культурной зачистки и дискриминации в оккупированном Россией Крыму".

Кроме исковых требований (выполнения которых ООН будет требовать только в случае удовлетворения иска Киева и после вынесения окончательного решения), Украина 16 января 2017 года подала также просьбу о принятии временных мер.

В этом запросе Киев просит о том, что должно быть сделано до решения дела по существу.

Что касается Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, то Украина просит суд применить следующие временные меры:

"(a) Российская Федерация должна воздерживаться от любых действий, которые могут ухудшить состояние рассмотрения или продлить сроки рассмотрения спора (в Международном Суде ООН) в рамках Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, или затруднить вынесение решения в рамках данного спора;

(b) Российская Федерация должна осуществлять надлежащий контроль над своими границами, чтобы предотвратить дальнейшее финансирование терроризма, в том числе – поставки оружия с территории РФ на территорию Украины;

(c) Российская Федерация должна останавливать и предотвращать осуществление всех денежных переводов с территории РФ, а также поставки оружия, транспортных средств, оборудования, обучение групп, принимающих участие в террористических актах против мирного населения в Украине, или тех, о которых РФ известно, что они могут участвовать в террористических актах в будущем, включая, но не ограничиваясь "ДНР", "ЛНР", группой "Харьковские партизаны" и связанными с ними группами и лицами;

(d) Российская Федерация должна принять все зависящие от нее меры, чтобы любые группы, которые действуют в Украине и ранее получили с территории РФ денежные средства, оружие, транспортные средства, оборудование и обучение, в дальнейшем воздерживались от террористических актов против мирного населения в Украине".

Что касается Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, то Украина просит суд принять временные меры, обязав Российскую Федерацию:

"(a) воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор относительно нарушения настоящей Конвенции или осложнить принятие решения по делу;

(b) воздерживаться от любых проявлений расовой дискриминации против лиц, групп или учреждений на территории, которая находится под контролем РФ, включая Крымский полуостров;

(с) прекратить действия и воздерживаться от дальнейшей борьбы против крымскотатарского народа в политической и культурной сферах, в том числе приостановить действие указа о запрете Меджлиса крымскотатарского народа и отказаться от выполнения этого указа и аналогичных мер на время рассмотрения данного дела;

(d) принять все необходимые меры, чтобы остановить исчезновение крымских татар, и немедленно расследовать те исчезновения, которые уже произошли;

(е) прекратить и воздерживаться от дальнейшей борьбы против этнических украинцев в Крыму в сфере политики и культуры, включая приостановку ограничений на образование на украинском языке, уважать право на образование на украинском языке, пока это дело находится на рассмотрении".

Гаага, 17 января 2017 года