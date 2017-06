Канада проти Трампа: Оттава офіційно взяла курс на вихід з орбіти США

Сергій Сидоренко, Європейська правда _ Середа, 07 червня 2017, 18:30

Фото nbcnews.com

Міністр закордонних справ Канади, українка за походження Христя Фріланд оголосила про нову зовнішньополітичну та безпекову стратегію країни. Про нариси майбутньої Канади світ дізнався у вівторок ввечері, з виступу Фріланд у канадському парламенті.

В Україні звернули найбільшу увагу на слова міністра про Росію – Фріланд поставила РФ в один ряд з ІДІЛ та Північною Кореєю.

Та найцікавіше прозвучало поза тим.

Канада, вперше у новітній історії, офіційно проголосила, що:

- не вважає за потрібне дотримуватися зовнішньополітичної лінії США;

- відходить від принципу покладання на оборонну потужність США;

- вважає, що нинішній підхід Штатів до їхньої ролі у світі посилює Росію та Китай;

- буде намагатися переконати США повернутися до звичного світового порядку.





Про Трампа без Трампа

У розлогому виступі Христі Фріланд у Палаті громад парламенту Канади (текст промови опублікований на сайті уряду) ви не знайдете слова "Трамп".

Цілком очевидно, що глава МЗС свідомо уникала адресної згадки про президента сусідньої держави, але так само не може виникнути і тіні сумніву щодо того, що йдеться саме про нього, а також по нову політику американської адміністрації. Зрештою, назву США Фріланд вжила не менше десятка разів, і так само згадала про зміну влади в сусідній країні. До слова, у Канади на континенті є лише одна держава-сусід, і це лише посилює очевидність того, про кого йдеться в заявах міністра.

Погляд канадців на зміни в США виявився доволі нестандартним – хоча досить логічним.

В той час як в світ найчастіше вважає, що слоган Трампа "America First" стосується також місця США у світі, в уряді Канади впевнені у протилежному. Христя Фріланд нагадує, що останні події довели – Білому дому набридла роль світового лідера. Більше того, вона набридла американським виборцям!

"Це так, багато хто з виборців на президентських виборах минулого року віддали свої голоси (на користь Трампа. – ЄП), зокрема, через бажання скинути тягар світового лідерства. Це не те що не спірне твердження, це просто факт", – заявила вона.

Власне, саме на цьому твердженні побудована вся промова Фріланд, а також нова зовнішньополітична стратегія канадського уряду. "Той факт, що наш друг і союзник ставить під питання, чи потрібна йому мантія глобального лідерства – це ставить перед нами необхідність встановити свій власний чіткий і суверенний курс", – пояснила вона.

Але "йти далі без Трампа" не означає "ображати Трампа", і в Оттаві це чудово розуміють. Жодну із заяв Фріланд неможливо протрактувати як недружню до Вашингтона. І те, що вона старанно уникала згадки прізвища "Трамп", очевидно, має саме таку мету.

Всі без винятку канадські ЗМІ, що пишуть про політику, наголосили на тому, що Фріланд критикувала Трампа, демонстративно не згадуючи його.





America is not First

Що стало точкою неповерненнях у відносинах Канади та США, наразі достеменно не зрозуміло. Канадські ЗМІ припускають, що розкол між Трампом та іншою частиною відбувся на саміті "великої сімки" в Італії (саме тоді американський лідер повідомив інших про намір вийти з Паризької кліматичної угоди).

Хоча є всі підстави припустити, що ставлення до Трампа накопичувалося, а зустріч G7 стала лише останньою краплею (чи, швидше останнім відром) у переповнену бочку.

"Промова Фріланд перегукується з критикою (на адресу Трампа), що лунала минулого тижня від канцлера Німеччини Ангела Меркель. Меркель сказала, що Європа має взяти на себе більшу роль на світовій арені, адже Вашингтон більше не є надійним партнером", – написала в статті про виступ Фріланд найтиражніша канадська газета The Globe and Mail.

Перегляд зовнішньої політики – непересічна подія для країни, тому ключові видання Канади, такі як The Globe and Mail, опублікували в середу також низку колонок та оглядових матеріалів за мотивами промови Фріланд.

У своїй більшості журналісти та колумністи підтримують наміри уряду. Адже політика Трампа зводить з глузду всіх, не лише урядовців.

І так само всі погодилися: світ має готуватися до постамериканської ери.

"Якщо виокремити одне повідомлення з виступу Фріланд у Палаті громад у вівторок, то воно буде таким: світ вступає в постамериканську епоху, тож Канаді необхідно з'ясувати, як діяти за нових умов. І з’ясувати потрібно швидко, – йдеться у колонці Стефані Карвін на The Globe and Mail. – Постамериканський світ – це той, де Сполучені Штати більше не прагнуть лідерства і не шукають можливості бути гарантом глобального порядку, що встановлений у світі від 1945 року".

На думку автора, Фріланд доволі жорстко пояснила, що ми є свідками того, як Штати не змогли впоратися із викликами популізму та світу, що змінюється.

"Америка залишила цей світ... та міністр присягнулася, що Канада та її союзники будуть триматися разом, чекаючи на повернення США", – вважає ще один колумніст цього видання, Джон Іббітсон.

І це – не лише позиція одного видання.





Користь для Росії, загроза для світу

Друга за тиражністю газета Канади, Toronto Star, у своїй статті щодо виступу Фріланд виокремила той самий сигнал від канадського уряду: "Хоча Фріланд і назвала США незамінною нацією в повоєнному світовому порядку, вона припустила, що ці часи добігають кінця".

Оскільки зміни є справді важливими для Канади, Toronto Star оприлюднило також editorial – редакційну статтю без авторського підпису, що відбиває позицію всієї редколегії.

Тут так само не ставлять під сумнів позицію уряду. "Якщо Сполучені Штати роблять крок назад, ми та інші (країни світу) повинні активізуватися", – йдеться в редакційній статті за назвою "Канада справді має опонувати політиці ізоляціонізму Трампа".

У Toronto Star припускають, що дії американської адміністрації йдуть на користь недемократичним державам, навіть якщо США не ставлять це за мету.

Щойно Штати знімуть з себе роль світового лідера, це місце спробують зайняти інші.

"Менш порядні сили, такі як Китай і Росія, поспішатимуть заповнити вакуум лідерства. У світі, де правий той, хто є сильним, "дрібніша риба", включаючи навіть Канаду, неминуче стає більш уразливою", – йдеться в editorial.

Ця думка насправді перегукується з промовою Фріланд, яка пояснює: тепер Канаді доведеться радикально переглянути оборонну політику та збільшити військовий бюджет.

"Дехто каже, що ми маємо покладатися на військову силу США. Навіщо інвестувати мільярди у канадську армію? Відповідь очевидна: покладаючись виключно на безпекову парасольку США, ми ставимо себе у стан клієнта. І хоча у нас чудові відносини з нашими американськими друзями і сусідами, така залежність – не в інтересах Канади", – пояснює вона.

До речі, у Білому домі цю тезу сприймуть дуже позитивно, адже Канада – один з аутсайдерів за військовими витратами в НАТО, і Трампа це відверто дратує.

Точно такої думки, схоже, дотримуються й інші ЗМІ Канади, які писали про виступ глави МЗС.

"Канада повинна витратити мільярди, щоб додати "жорсткої сили" своїй армії – в світі, який залишили США", - пише третя за накладами англомовна газета країни National Post. До речі, це – заголовок з агенції Canadian Press, тому він з’явився у десятках дрібніших регіональних видань.

"Оттава більше не може розраховувати на Вашингтон в якості світового лідера", - погоджується лідер франкомовних ЗМІ Канади La Poste.

Ледь не єдине зауваження, яке лунає на адресу нової зовнішньої політики уряду Трюдо, стосується нестачі конкретики.

"Пані Фріланд дуже добре пояснила канадцям, де ми опинилися і куди повинні рухатися, але й досі неясно, яким чином ми плануємо дістатися мети... Ми маємо почути від уряду чіткіше сформульовану зовнішню політику та конкретніше встановлені пріоритети", - йдеться у колонці Стефані Карвін на The Globe and Mail.





Український фактор

Звісно ж, Україна стала далеко не головною темою у промові Христі Фріланд, але міністр згадала про нас у контексті протидії російській агресії, і це важливо.

"Демократичний світ об'єднався на підтримку України. Незаконне захоплення території України Росією... це не те, що ми можемо прийняти або проігнорувати", - заявила вона.

Можна бути впевненим: Канада не припускає можливості того, що у новому, постамериканському світі Росія здобуде неофіційну "посаду" наддержави.

Більше того, Фріланд поставила на один щабель кремлівський режим та інші прояви світового зла.

"Диктаторський режим у Північній Кореї, злочини проти людяності в Сирії, жахливі екстремісти з "Ісламської держави", а також російський воєнний авантюризм і експансіонізм становлять чіткі стратегічні загрози для світу ліберальної демократії, частиною якого є Канада", - заявила глава МЗС.

Крім того, вона заявила про безумовну готовність Канади стати на захист інших держав-членів НАТО, в тому числі на Сході Європи, у разі нападу на них.

І це запевнення варте справжньої пошани та подяки з нашого боку.

Автор: Сергій Сидоренко,

редактор "Європейської правди"