Канада против Трампа: Оттава официально взяла курс на уход с орбиты США

Сергей Сидоренко, Европейская правда _ Среда, 07 июня 2017, 18:30

Фото nbcnews.com

Министр иностранных дел Канады, украинка по происхождения Христя Фриланд объявила о новой стратегии страны в области внешней политики и безопасности. Об очертаниях будущей Канады мир узнал во вторник вечером, из выступления Фриланд в канадском парламенте.

В Украине особенно обратили внимание на слова министра о России – Фриланд поставила РФ в один ряд с ИГИЛ и Северной Кореей.

Но самое интересное прозвучало кроме этого.

Канада, впервые в новейшей истории, официально провозгласила, что:

- не считает нужным придерживаться внешнеполитической линии США;

- отходит от принципа рассчитывать на оборонную мощь США;

- считает, что нынешний подход Штатов к их роли в мире усиливает Россию и Китай;

- будет пытаться убедить США вернуться к привычному мировому порядку.





О Трампе без Трампа

В продолжительном выступлении Христи Фриланд в Палате общин парламента Канады (текст речи опубликован на сайте правительства) вы не найдете слова "Трамп".

Совершенно очевидно, что глава МИД сознательно избегала адресного упоминания о президенте соседнего государства, но так же не может возникнуть и тени сомнения, что речь шла именно о нем, а также о новой политике американской администрации. В конце концов, название США Фриланд упомянула не менее десятка раз, и также упомянула о смене власти в соседней стране. К слову, у Канады есть только один сосед на континенте, и это лишь повышает очевидность того, о ком идет речь в заявлениях министра.

Взгляд канадцев на изменения в США оказался довольно необычным – хотя и достаточно логичным.

В то время как в мир чаще всего считает, что лозунг Трампа "America First" касается также места США в мире, в правительстве Канады уверены в обратном. Фриланд напоминает, что последние события доказали – Белому дому надоела роль мирового лидера. Более того, она надоела американским избирателям!

"Это так, многие избиратели на президентских выборах в прошлом году отдали свои голоса (в пользу Трампа. – ЕП), в частности, из желания сбросить бремя мирового лидерства. Это не только не спорное утверждение, это просто факт", – заявила она.

Собственно, именно на этом утверждении построена вся речь Фриланд, а также новая внешнеполитическая стратегия канадского правительства. "Тот факт, что наш друг и союзник задается вопросом, нужна ли ему мантия глобального лидерства, ставит нас перед необходимостью установить свой собственный четкий и суверенный курс", – пояснила она.

Но "идти дальше без Трампа" не означает "обижать Трампа", и в Оттаве это прекрасно понимают. Ни одно из заявлений Фриланд невозможно трактовать как недружественное Вашингтону. И то, что она старательно избегала упоминания фамилии Трампа, очевидно, объясняется именно этим.

Все без исключения канадские СМИ, пишущие о политике, отметили, что Фриланд критиковала Трампа, демонстративно не упоминая его.





America is not First

Что стало точкой невозврата в отношениях Канады и США, пока точно не известно. Канадские СМИ предполагают, что раскол между Трампом и остальной частью произошел на саммите "большой семерки" в Италии (именно тогда американский лидер сообщил другим о намерении выйти из Парижского климатического соглашения).

Хотя есть все основания предположить, что отношение к Трампу накапливалось, а встреча G7 стала лишь последней каплей (или, скорее последним ведром) в переполненной бочке.

"Речь Фриланд перекликается с критикой (в адрес Трампа), которая звучала на прошлой неделе от канцлера Германии Ангелы Меркель. Меркель сказала, что Европа должна взять на себя большую роль на мировой арене, ведь Вашингтон больше не является надежным партнером", – написала в статье о выступлении Фриланд самая тиражная канадская газета The Globe and Mail.

Пересмотр внешней политики – выдающееся событие для страны, поэтому ключевые издания Канады, такие как The Globe and Mail, опубликовали в среду также ряд колонок и обзорных материалов по мотивам речи Фриланд.

В большинстве своем журналисты и колумнисты поддерживают намерения правительства. Ведь политика Трампа сводит с ума всех, не только чиновников.

И так же все согласились: мир должен готовиться к постамериканской эре.

"Если выделить один месседж из выступления Фриланд в Палате общин во вторник, то он будет таким: мир вступает в постамериканскую эпоху, поэтому Канаде необходимо выяснить, как действовать в новых условиях. И выяснить быстро, – говорится в колонке Стефани Карвин на The Globe and Mail. – Постамериканский мир – это тот, где Соединенные Штаты больше не стремятся к лидерству и не ищут возможности быть гарантом глобального порядка, установленного в мире с 1945 года".

По мнению автора, Фриланд довольно жестко объяснила, что мы являемся свидетелями того, как Штаты не смогли справиться с вызовами популизма и изменяющегося мира.

"Америка покинула этот мир... и министр поклялась, что Канада и ее союзники будут держаться вместе, ожидая возвращения США", – считает еще один колумнист этого издания, Джон Иббитсон.

И это – не только позиция одного издания.





Польза для России, угроза для мира

Вторая по тиражности газета Канады, Toronto Star, в своей статье о выступлении Фриланд выделила тот же сигнал от канадского правительства: "Хотя Фриланд и назвала США незаменимой нацией в послевоенном мировом порядке, она предположила, что эти времена подходят к концу".

Поскольку изменения действительно важны для Канады, Toronto Star опубликовала также editorial – редакционную статью без авторской подписи, отражающую позицию всей редакции.

Здесь тоже не ставят под сомнение позицию правительства. "Если Соединенные Штаты делают шаг назад, мы и другие (страны мира) должны активизироваться", – говорится в редакционной статье под названием "Канада действительно должна оппонировать политике изоляционизма Трампа".

В Toronto Star предполагают, что действия американской администрации идут на пользу недемократическим государствам, даже если США не ставят это своей целью.

Как только Штаты снимут с себя роль мирового лидера, это место попытаются занять другие.

"Менее порядочные силы, такие как Китай и Россия, поспешат заполнить вакуум лидерства. В мире, где прав тот, кто сильнее, "более мелкая рыба", включая даже Канаду, неизбежно становится более уязвимой", – говорится в editorial.

Эта мысль на самом деле перекликается с речью Фриланд, которая объясняет: теперь Канаде придется радикально пересмотреть оборонную политику и увеличить военный бюджет.

"Некоторые говорят, что мы должны полагаться на военную силу США. Зачем инвестировать миллиарды в канадскую армию? Ответ очевиден: полагаясь исключительно на оборонный "зонтик" США, мы ставим себя в положение клиента. И хотя у нас прекрасные отношения с нашими американскими друзьями и соседями, такая зависимость – не в интересах Канады", – объясняет она.

Кстати, в Белом доме этот тезис будет воспринят очень положительно, ведь Канада – один из аутсайдеров по военным расходам в НАТО, и Трампа это откровенно раздражает.

Точно такого же мнения, похоже, придерживаются и другие СМИ Канады, которые писали о выступлении главы МИД.

"Канада должна потратить миллиарды, чтобы прибавить "жесткой силы" своей армии – в мире, который покинули США", – пишет третья по тиражам англоязычная газета страны National Post.. Кстати, это – заголовок из агентства Canadian Press, поэтому он появился в десятках более мелких региональных изданий.

"Оттава больше не может рассчитывать на Вашингтон в качестве мирового лидера", – соглашается лидер франкоязычных СМИ Канады La Poste.

Чуть ли не единственное замечание, которое звучит в адрес новой внешней политики правительства Трюдо, касается недостатка конкретики.

"Госпожа Фриланд очень хорошо объяснила канадцам, где мы оказались и куда должны двигаться, но до сих пор неясно, каким образом мы планируем достичь цели... Мы должны услышать от правительства более четко сформулированную внешнюю политику и более конкретно установленные приоритеты", – говорится в колонке Стефани Карвин на The Globe and Mail.





Украинский фактор

Конечно же, Украина стала далеко не главной темой в речи Христи Фриланд, но министр упомянула нас в контексте противодействия российской агрессии, и это важно.

"Демократический мир объединился в поддержке Украины. Незаконный захват территории Украины Россией... это не то, что мы можем принять или проигнорировать", – заявила она.

Можно быть уверенным: Канада не допускает возможности того, что в новом, постамериканском мире Россия получит неофициальную "должность" сверхдержавы.

Более того, Фриланд поставила на одну ступень кремлевский режим и другие проявления мирового зла.

"Диктаторский режим в Северной Корее, преступления против человечности в Сирии, ужасные экстремисты из "Исламского государства", а также российский военный авантюризм и экспансионизм представляют четкие стратегические угрозы миру либеральной демократии, частью которого является Канада", – заявила глава МИД.

Кроме того, она заявила о безусловной готовности Канады встать на защиту других государств-членов НАТО, в том числе на Востоке Европы, в случае нападения на них.

И это заверение заслуживает настоящего уважения и благодарности с нашей стороны.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"