Техогляд як нова умова в'їзду до ЄС: офіційна заява, що виявилася неправдою

Анатолій Марциновський, Європейська правда _ П'ятниця, 22 вересня 2017, 11:11

фото Автоцентр.ua

З 2018 року європейський кордон закриють для багатьох автомобілів з України. До Євросоюзу не пускатимуть українські легковики, які не пройшли технічний огляд.

Принаймні, таку несподівану та неприємну для автомобілістів новину поширило Міністерство інфраструктури.

"З наступного року згідно з положеннями Женевської угоди 1958 року, директив ЄС та вимог Угоди про асоціацію України з ЄС всі автомобілі, які подорожують з України до країн-членів ЄС, обов’язково повинні мати відповідний талон проходження технічного огляду транспортного засобу", – йдеться в повідомленні про зустріч заступника міністра Юрія Лавренюка з представниками посольства Литви.

Ця новина надзвичайно широко розійшлася в медіа. Хоча, здавалося б, не могла не викликати підозру – адже на поверхні ціла купа суперечностей.

По-перше, техогляду для легкових авто в Україні немає з 2011 року – і жодних проблем з поїздками до ЄС це не спричиняло. Більше того, з боку Євросоюзу не було ніяких заяв чи попереджень про можливі зміни, подібні до тих, що оголошені Міністерством інфраструктури.

По-друге, Угода про асоціацію справді передбачає запровадження техогляду для всіх автомобілів через імплементацію відповідної директиви ЄС, яка прописує періодичність тестів та їх деталі. Отже, за бажання можна вибудувати логічний ланцюжок: Україна згідно з угодою повинна запровадити техогляд за стандартами ЄС, після чого й можна буде їздити до Євросоюзу лише з талонами про його проходження.

Але і тут не все сходиться: у випадку легковиків Україна має імплементувати директиву протягом п'яти років від початку дії угоди. Тобто до листопада 2019 року – відлік почався в листопаді 2014-го, коли асоціація запрацювала в тимчасовому режимі.

Отже, в нас є ще понад два роки.

Чому ж у міністерстві кажуть про 2018-й?

Звісно, ніхто не забороняє нам виконувати Угоду про асоціацію достроково, у тому числі й стосовно техогляду.

Але, і це по-третє, у парламенті зараз немає навіть законопроекту, який би стосувався імплементації тієї директиви ЄС!

Хоча колись був: Кабмін подав його в травні 2016 року. Та після розгляду в транспортному та антикорупційному комітетах в лютому 2017-го законопроект повернули в уряд на доопрацювання. Серед іншого – через "корупціогенні фактори та невідповідність вимогам антикорупційного законодавства".

Отже, до кінця поточного року закон, який стосується технічного огляду автомобілів, швидше за все, не буде ухвалений. А тому талони про проходження техогляду на українських легковиках з’являться також не скоро.

То виходить, що виїзд до ЄС заборонять усім приватним легковикам?

На щастя, ні. Все перераховане вище справді важить, якщо поїздки до Євросоюзу з талоном техогляду дійсно є вимогами асоціації з ЄС – як це стверджують у Міністерстві інфраструктури.

Насправді ж у жодному європейському документі такої прив’язки немає.

Про це не йдеться ані в Угоді про асоціацію, ані в Директиві 2009/40/ЄС, ані у згаданій міністерством Угоді про прийняття єдиних умов періодичних технічних оглядів колісних транспортних засобів і про взаємне визнання таких оглядів (цей договір відомий як Женевська угода 1958 року).

Відсутність такої вимоги підтвердив ЄвроПравді також керівник відділу преси та інформації представництва Євросоюзу Юргіс Вілчінскас.

"Ні про яку заборону на в’їзд до ЄС через відсутність талону проходження техогляду не йдеться, – каже він. – Ні з 2018 року, ні пізніше. Серед іншого, це не передбачено правилами перетину кордонів Євросоюзу".

Невідомо, що стало причиною відвертої дезінформації від Міністерства інфраструктури.

ЄвроПравда від четверга намагалася отримати коментар прес-служби Мінінфраструктури; у міністерстві обіцяють надати роз’яснення до кінця дня п’ятниці. Щоправда, в ситуації, коли ЄС офіційно спростував існування вимог щодо перетину кордону лише з талоном техогляду, від міністерства варто чекати не так пояснень, як вибачень за поширення недостовірної інформації.

Хай якими були причини появи такої новини, її сприйняття суспільством нескладно спрогнозувати: мовляв, Євросоюз через Угоду про асоціацію примушує нас терміново поновити техогляд, інакше не пускатиме до себе українські авто.

На жаль, це не перший випадок запуску неправдивої інформації під гаслами виконання Угоди про асоціацію.

Причому саме українські водії є найпопулярнішою "цільовою аудиторією" для такого роду маніпуляцій.

Раніше було намагання "втулити" автомобілістам "європейські" автономери. Відносно недавно запущено інформацію про нібито нагальну потребу в переході на нові посвідчення водія.

Звісно, подібні заяви виставляють у непривабливому світлі їхніх ініціаторів. Та набагато гірше, що водночас вони здатні дискредитувати суть і мету європейської інтеграції.

"Підписавши Угоду про асоціацію, Україна отримала певні права і можливості – але також взяла на себе зобов'язання. Європейські партнери сподіваються, що вона повністю їх виконає, у тому числі це стосується технічного огляду легкових автомобілів, – каже Юргіс Вілчінскас. – І це потрібно насамперед не Євросоюзу, а самим українцям, адже стосується безпеки на дорогах і, відповідно, збереження життя людей".

Справді, технічний огляд автомобілів є в усіх цивілізованих країнах. Україна має виконати передбачені асоціацією зобов’язання і запровадити тести для легковиків – нині їх проходять тільки комерційні вантажні авто і автобуси.

Але зрозуміло, що наново запроваджений технічний огляд має відповідати європейськими стандартам, а його метою має бути не корупція, а підвищення безпеки на автошляхах. Просто, швидко, недорого – на таких принципах грунтується директива Євросоюзу про перевірки придатності до експлуатації автомобілів та автопричепів, яку має імплементувати Україна.

Все інше – від лукавого.





Автор: Анатолій Марциновський,

"Європейська правда"