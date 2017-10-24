Закон для Uber: Естонія запропонувала вирішення глобальної проблеми

Віталій Галицьких, для Європейської правди _ Вівторок, 24 жовтня 2017, 13:05

Протести профспілок і масові демонстрації підприємців - так Європа протестує проти зростання економіки спільного споживання.

Uber і Airbnb вже стали серйозними конкурентами для існуючих готелів і таксофірм.

Як результат - робота Uber була припинена у Франції, Нідерландах, Фінляндії, Швеції та Угорщині. У Німеччині та Чехії Uber, по суті, прирівняний до традиційної службі таксі – з усіма відповідними обов'язками. Uber покинув Данію в поточному році, і ряд його водіїв були оштрафовані за порушення правил пасажирських перевезень.

А нещодавно транспортна влада Лондона не продовжила Uber ліцензію, пригрозивши взагалі заборонити послугу. У популярних туристичних містах, у тому числі в Барселоні, були зроблені кроки з обмеження використання Airbnb.

Уряди європейських країн шукають способи переведення діяльності компаній, зареєстрованих за кордоном і працюючих на платформах спільного споживання, в правове русло.

І всі вони досліджують досвід Естонії – світового лідера з розвитку цифрових технологій.

Бум спільного споживання

За прогнозами фахівців, в Естонії оборот підприємств, що працюють на платформах спільного споживання, досягне до 2020 року 40 мільйонів євро, що є суттєвою сумою в контексті естонської економіки. Вже в період 2011-2015 років зростання обороту таких підприємств було 80%, тоді як в підприємствах традиційної економіки не перевищувало 5%.

Іншими словами, економіка спільного споживання стала формою економіки, що розвивається найбільш швидкими темпами.

Естонія зіткнулася з тим, з чим зараз намагаються розібратися всі країни Європи: підприємництво є постійним видом діяльності, а надання, наприклад, послуг приватного таксоперевезення в якості хобі не вимагає отримання ліцензії або обов'язку з реєстрації себе підприємцем. При цьому закон про громадський транспорт забороняє надання послуг з платного перевезення або таксоперевезення без відповідної ліцензії.

У відношенні осіб, що надають послуги з розміщення туристів в своєму будинку, які не пов'язані з їх підприємницькою діяльністю, також не поширюється дія положень закону про туризм.

Відсутність законодавства несе ризики і самим споживачам.

Естонський закон про захист прав споживачів регулює тільки правовідносини між продавцем і споживачем, а оскільки під визначення продавця не потрапляють особи, які пропонують свої послуги або користування власністю через інтернет-платформи, дія закону на такі правовідносини не поширюється.

Таким чином, споживач залишається без права на захист, у тому числі, без права на захист здоров'я при споживанні товарів або послуг. Оскільки дія законів, що регулюють окремі сфери перевезень і туризму, не поширюється на share economy, єдиним варіантом для споживача щодо захисту своїх прав залишається звернення до суду в загальному порядку, що, враховуючи суму держмита та витрат на юридичну допомогу у порівнянні з ціною придбаної послуги, споживачеві дуже невигідно.

Міністерство економіки та комунікацій Естонії навесні 2016 року приступило до розробки законопроекту, який передбачає внесення змін в існуючий закон про громадський транспорт, який в кулуарах прозвали "закон Uber".

Таксофірми виступили з різкою критикою законопроекту, звинувачуючи його ініціаторів у спробі легалізації послуг приватного перевезення без ліцензій, податків і страховок. Приблизно одночасно з цим виступив зі своєю заявою і Союз готелів і ресторанів, на думку якого особи, які пропонують послуги з розміщення через портал Airbnb, користуються ним в цілях ухилення від сплати місцевих податків.

Спростити для всіх

Міністерство економіки та комунікацій Естонії прийшло до висновку, що варто встановити регуляцію для осіб, які займаються наданням послуг позаштатно, поза своєю основною підприємницькою діяльності, при цьому якомога більше звільнивши їх від бюрократичної складової.

Для вирішення питання із зайвою бюрократією за ініціативою Податково-митного департаменту з 1 січня 2018 року вводиться так званий "підприємницький рахунок", за допомогою якого можна легалізувати дохід, отриманий від надання послуг спільного споживання.

Ідея досить проста і є свого роду спрощену систему оподаткування для доходів, отриманих при наданні послуг спільного споживання за посередництва таких інтернет платформ як Uber або Airbnb.

Підприємницький рахунок буде відкриватися для осіб, чий дохід від надання послуг спільного споживання не перевищує 25 000 євро в рік. Головною відмінною рисою підприємницького рахунку стане те, що банк автоматично переведе 20% від усіх надходжень на такий рахунок на рахунок Податково-митного департаменту: в цій сумі міститься прибутковий податок, соціальний податок і пенсійні внески.

Це дуже вигідно: при загальному оподаткуванні в Естонії тільки прибутковий податок для фізичних осіб становить 20%, а соціальний податок – 33%.

Крім того, 1 листопада 2017 року набувають чинності зміни в законі про громадський транспорт, які більше не розділяють учасників спільного споживання і водіїв таксі. З листопада і тим, і іншим доведеться клопотати про отримання ліцензії. У той же час процедура отримання ліцензії спрощується для всіх без винятку.

Відмінності залишаться тільки у формі замовлення таксі. При замовленні таксі за допомогою мобільного додатку ціна поїздки формується до приїзду машини і споживач її акцептує, що робить використання таксометра необов'язковим, а посадка випадкових пасажирів без використання програми і при відсутності таксометра заборонена.

Таким чином, пасажир, і водій – учасники спільного споживання в його справжньому розумінні – можуть укласти договір про перевезення тільки за допомогою інтернет платформи, до якої висуваються вимоги щодо надання інформації про ціну, маршрут, про особу, яка надає послуги, та інші дані ще до початку замовлення. Більш того, чек повинен бути висланий в електронній формі споживачеві в розумні строки.

Таким чином, з листопада 2017 року водії Uber в Естонії стануть такими самими таксистами, як водії будь-якої іншої таксофірми.

Автор: Віталій Галицьких,

керівник Талліннського офісу

ЮФ "Ільяшев і Партнери"