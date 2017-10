Все про справу Пола Манафорта та про реакцію на неї в США

Оксана Бедратенко, Олексій Кузьменко, Голос Америки _ Понеділок, 30 жовтня 2017, 18:12

фото NBC News

"Європейська правда" продовжує стежити за розвитком головної події дня - оприлюдненням звинувачень на адресу Пола Манафорта, колишнього керівника президентської кампанії Дональда Трампа та багаторічного консультанта українського екс-президента Віктора Януковича і його політичної сили, Партії регіонів.

Статтю опубліковано в рамках партнерства ЄвроПравди з Українською службою "Голосу Америки" на підставі публікацій останньої.

* * * * *

У понеділок вранці, о чверть на дев’яту за місцевим часом, Пол Манафорт і його адвокат прибули до будівлі Федерального бюро розслідувань у Вашингтоні. Тут колишній керівник передвиборчої кампанії Дональда Трампа офіційно "здався" спеціальному прокурору Міністерства юстиції Роберту Мюллеру.

Згодом стало відомо, що разом із Манафортом до ФБР прийшов його багаторічний бізнес-партнер Ричард Ґейтс.

Українцям Манафорт більше відомий через участь в українському політичному житті – після Помаранчевої революції він став головним консультантом Партії регіонів та Віктора Януковича, в тому числі – під час найуспішніших для ПР виборів 2006 та 2007 років, а також на президентських у 2010 році. Але для США важливішим є більш свіжий етап його кар’єри: у 2016 році політтехнолог був керівником виборчого штабу Дональда Трампа.

Звинувачення проти Пола Манафорта та Ричарда Ґейтса були висунуті ще три дні тому, в п’ятницю, але в той час федеральний суддя запечатав їх і деталі не розголошував.

В понеділок звинувачення, схвалені Великим журі, були офіційно оприлюднені.

Обвинувачення містить 12 пунктів і включає перешкоджання діяльності урядових установ США, відмивання грошей, несплату податків, шахрайські дії та роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації, що є кримінальним злочином у США.

Серед іншого, прокурор вимагає конфіскації майна Манафорта та Ґейтса, включаючи чотири об’єкти нерухомості в Нью-Йорку та Вірджинії.

Детально претензії до них перелічені в документі, розміщеному на сайті Міністерства юстиції США.

Український період роботи політтехнолога висвітлений у ньому дуже детально.

На думку державного обвинувачення, з 2006 по 2015 роки Пол Манафорт та його бізнес-партнер виступали незареєстрованими агентами ти провадили багатомільйонну лобістську кампанію в Сполучених Штатах на замовлення уряду України, Партії регіонів, Януковича та Опозиційного блоку.

Манафорт вів розкішне життя в США, ухиляючись від сплати податку на дохід, йдеться в обвинуваченні. В результаті роботи з українськими клієнтами Манафорт та Ґейтс отримали десятки мільйонів доларів доходу. Ці гроші вони незаконно використовували для придбання предметів розкошів для себе та своєї сім’ї​, нерухомості на мільйони доларів, товарів та послуг та для фінансування інших витрат.

Манафорт приховував джерело походження грошей від Міністерства фінансів США, Міністерства юстиції США та інших органів, а також надавав неправдиву інформацію банкам.

Для того щоб заховати ці виплати від влади США, Манафорт та Ґейтс з 2006 по 2016 роки відмивали кошти, використовуючи низку американських та іноземних компаній, партнерств та приховані банківські рахунки, зокрема, на Кіпрі.

У цей період вони неодноразово інформували своїх податкових бухгалтерів про відсутність у них закордонних рахунків, намагаючись приховати доходи від податкової служби США.

Через офшорні рахунки, що фігурують в обвинуваченні, загалом пройшло більше 75 мільйонів доларів.

Стверджується, що з цієї суми Манафорт відмив більше 18 мільйонів, а Ґейтс - 3 мільйони.

Ґейтс допомагав Манафорту отримувати гроші з офшорних рахунків, твердить обвинувачення. Він також користувався цими рахунками для фінансування особистих витрат, включаючи іпотеку, оплату за навчання дітей, декорування своєї резиденції в Вірджинії.

Довгий перелік звинувачень включає також незаконне перерахування грошей та проведення фінансових операцій використовуючи кошти, що мають незаконне походження.

Роками проводячи діяльність в якості політичних консультантів та лобістів без реєстрації, обвинувачувані вчинили кримінальний злочин, порушивши вимоги Закону США про реєстрацію лобістів (FARA). Коли ж Міністерство юстиції США звернулось до обвинувачуваних з відповідним запитом, ті надали неправдиву та суперечливу інформацію, йдеться у висунутому обвинуваченні.

Манафорт використав у своїх схемах 32 установи, включаючи Європейський центр за сучасну Україну, який було створено в 2012 році в Бельгії, щоб представляти в інституціях ЄС інтереси Партії Регіонів та Януковича.

В лютому 2012 року Манафорт та Ґейтс найняли дві компанії з Вашингтона, назви яких не розкриваються, для лобіювання в США. Стверджується, що під час розслідування ці неназвані компанії надали детальну інформацію про лобістську діяльність Манафорта.

Серед іншого, йдеться про лобізм в Конгресі стосовно санкцій США та щодо виборів в Україні. В одному з епізодів йдеться про те, що

Манафорт та Ґейтс таємно сплатили 4 мільйони доларів з офшорних рахунків за звіт про ув’язнення Юлії Тимошенко,

яка була політичним суперником тодішнього президента України Віктора Януковича.

В разі, якщо висунуті звинувачення будуть доведені, колишньому керівнику кампанії Трампа та тіньовому консультанту Януковича загрожує багаторічне ув’язнення. За даними Reuters, лише за приховування відмивання грошей передбачене тюремне ув’язнення на строк до 20 років.

Після оприлюднення інформації про висунення офіційних звинувачень колишньому американському раднику Януковича та голові виборчої кампанії Трампа аудиторія експертів та оглядачів розділилась на два табори: одні - спекулюють, чи подальші свідчення Манафорта кинуть тінь на президента США Трампа та підкріплять пересуди про буцімто зв'язок табору Трампа із Кремлем; інші - вказують, що висунуті Манафорту звинувачення стосуються виключно його роботи в Україні і нібито навіть розвіюють закиди про змову Трампа та Росії.

Лідер групи останніх – безумовно, сам президент США.

Президент США Дональд Трамп вже прокоментував звинувачення проти Манафорта, заявивши, що "це було багато років тому", тобто до того, як скандальний політтехнолог очолив його передвиборчу кампанію.

Sorry, but this is years ago, before Paul Manafort was part of the Trump campaign. But why aren't Crooked Hillary & the Dems the focus????? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 жовтня 2017 р.

"Перепрошую, але ж тут йдеться про події, які відбулися роки тому, до того, як Пон Манафорт приєднався до виборчої кампанії Трампа. Чому слідчі не фоксуються на брехунці Гілларі Клінтон та демократах????... І ще - немає жодної змови із Росією", - твітує Трамп у понеділок.

У частини прихильників Трампа - свято через суть звинувачень проти Манафорта.

"Йдеться про грошові перекази 12 років тому та Україну? Тож ситуація не має нічого спільного із Трампом, виборами та Росією?? Ось на каналі CNN засмутяться", - твітує Себастьян Ґорка, колишній радник президента США із питань нацбезпеки, який нещодавно залишив посаду.

Wire transfers 12 years ago & Ukraine?



So nothing to do with @realDonaldTrump, the election, & Russia??@CNNPolitics etc. will be sad. https://t.co/eW3G43sSv2 — Sebastian Gorka DrG (@SebGorka) 30 жовтня 2017 р.

Інші - відзначають, що нинішні проблеми Манафорта найбільше "аукнуться" не Трампу, а Тоні Подесті, американському лобісту, який також працював на інтереси Януковича в Україні, буцімто, за вказівками Манафорта. Пікантність ситуації у тому, що Тоні Подеста є братом Джона Подести, колишнього голови виборчої кампанії ... Гілларі Клінтон, а до того був радником Барака Обами.

"Звинувачення Манафорту не сулять нічого хорошого клану Подест, чий лобізм в інтересах українських замовинків координував Манафорт", - пише політичний оглядач Джордан Чарітон

"Розбито спроби лобістів з Podesta Group переконати всіх, що вони працювали в інтересах реформ в Україні, а не на режим Януковича", - додає Кеннет Фоґель, журналіст видання Politico.

А що ж кажуть ті, хто сподівався, що Манафорта "пов'яжуть" саме на втручанні у вибори на боці Росії?

Такі коментатори зараз спираються у своїх коментарях не на букву звинувачень, а на асоціативне мислення.

"З приводу новин про те, що звинувачення проти Манафорта стосуються "роботи в Україні, а не 2016-го року та Росії". Давайте мислити чітко: Якщо він взяв російські гроші одного разу, то візьме їх знову. Якщо хтось один раз проштовхував інтереси Росії всупереч національним інтересам США, він ймовірно це зробить знову. Якщо хтось одного разу працював на корумповану еліту і проти демократії, вій ймовірно це зробить знову. Бо щойно хтось починає брати брудні, незаконні гроші, то він або вважатиме, що заслуговує їх, або стане вразливим до маніпуляцій. "Робота в Україні" була роботою в інтерсах Росії", - пише Моллі Мак'ю, відомий експерт з питань російської пропаганди.

Загалом ситуація із звинуваченнями проти Манафорта відверто заплутала багатьох.

Про власну нездатність зрозуміти про що йдеться, наприклад, відверто заявила зірка соцмереж та прихильниця Трампа Кассандра Бенкс.

"Хтось порекомендуйте мені добру, неупереджеу статтю про події із Манафортом. Я заплуталась, чому робота в Україні дорівнює роботі на Росію?", - твітує Бенкс.

Where can I find a good non-biased explainer on this Manafort stuff? I'm really confused about how working for Ukraine = Russia? Anyone? — Cassandra🎃Fairbanks (@CassandraRules) 30 жовтня 2017 р.

Втім, що можна говорити з точністю - так це те, що американське правосуддя таки взялося за чоловіка, який як видається роками наживався на грошах, вичавлених з України корумпованим режимом Януковича.



Автори: Оксана Бедратенко, Олексій Кузьменко

Українська служба "Голосу Америки"

Публікується зі змінами від редакції "Європейської правди". Повна републікація потребує письмової згоди; цитування та часткове використання можливі за умови посилання на "Голос Америки"